【聖誕禮物】2019討論度極高小家電 送禮自用人人必須有一件！

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聖誕節令人最期待嘅環節一定非「拆禮物」莫屬，無論係自己送畀自己，抑或收到人哋送嘅禮物，相信都可以為你嘅聖誕增添一點樂趣同節日情懷！以下係幾位小編一齊絞盡腦汁搜羅出嚟嘅十大精選「我最喜愛禮物」，每樣都係真心推介，絕對值得藉住聖誕節作為禮物氹吓朋友仔或者自己開心！想知十大排行榜有咩產品榜上有名就繼續睇落去啦！

每逢大時大節都係聚會同派對不斷嘅日子，呢段時間唔係餐餐出街食好嘢，就係喺屋企叫到會、叫炸雞、叫pizza，之不過年年都係咁食法，冇乜新意之餘，隨時仲會傷身兼傷埋荷包。與其係咁，不如今年就嘗試搞搞新意思，喺屋企同三五知己一齊下廚玩返晚，其實都係一個唔錯嘅選擇！不過小編都知並非人人都係廚神，如果想趁大時大節煮下飯仔，但又怕廚藝不佳，咁呢個時候【氣炸鍋】就派上用場幫到手喇！

✨登登登凳✨ 聖誕禮物排行榜第三位正式登場——德國寶 - 光速氣炸鍋 CKF-110

趁住聖誕，不妨考慮下將呢件下廚神器送畀鍾意下廚嘅朋友仔，又或者買嚟自用煮下飯仔都係非常實用之選。事關氣炸鍋利用先進嘅空氣循環技術，等食物由上而下被熱空氣包圍住，再以高溫迫出油分，所以無需要用火用油，都可以烹調出一系列香脆又低脂嘅小食，加上操作簡單，所以就算地獄廚神都可以輕易煮出不同菜式。而雖則佢個名叫做炸鍋，但佢嘅功能並不限於烹調炸物，整烤焗類、烘熔烘烤嘅菜式，如豬仔骨、叉燒、串燒、曲奇餅、果仁等等都一樣快靚正。

雖然市面上大大小小嘅牌子都相繼推出咗氣炸鍋，不過買來歷不明嘅牌子始終都有一定嘅風險，若果想用得安心，建議大家先從大牌子開始考慮，例如德國寶光速氣炸鍋，佢嘅價錢雖然唔及國產出品，但勝在值得信賴。

🔻德國寶 - 光速氣炸鍋 CKF-110 🔻 券後價HK$842

德國寶 - 光速氣炸鍋 CKF-110 ︳券後價HK$842

德國寶光速氣炸鍋可以最高加熱至250°C，快速煮出油炸或烤焗效果嘅同時，機身亦設有保溫功能，咁就唔怕因為同一時間要煮多道菜式而令餸菜放涼。更值得一讚嘅係，機身可以自由擴展及調較，由4.5公升加高至7公升，方便煮製份量較大嘅食物，亦方便收納。

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