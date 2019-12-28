家用電腦螢幕點樣揀? 選購小貼士+ $778高性價比電腦螢幕推薦

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市面上嘅電腦螢幕五花八門，單係尺寸已經有由22吋去32吋嘅選擇，解析度亦分Full HD、2K、4K多種，規格林林總總，若然對螢幕冇乜認識，相信選購時必定會覺得一頭霧水，無從入手。小編今次就先針對一般用途嘅家用電腦，醒大家一啲入手小貼士，再推薦一款性價比極高嘅電腦螢幕！如果大家最近正好要入手新螢幕，或者有砌機嘅打算，不妨考慮一下以下呢款！

想揀個啱用嘅電腦螢幕，第一步最好先由用途入手，例如係日常使用，定係打機用，抑或剪片執相用，用途唔同，需要嘅性能都大大不同，然後第二步就可以按預算再作決定。如果大家係日常使用，亦即係一般上下網，做下文書工作，煲下劇，玩下非3D嘅遊戲咁，建議大家唔需要太過糾結及執著於規格之上，可以將挑選重點放喺尺寸同預算，揀個規格中規中矩，價錢平嘅已經足夠應付一般日常需求。

至於點先為之適合嘅尺寸？當然並非越大就越好，而係要視乎座位同桌面之間嘅距離，一般香港家庭嘅電腦都會放得比較近，所以市面上主流都係以22至27吋為主，如果空間細而螢幕大，反而會睇得好吃力。再準確一啲，如果距離(桌深)大約有60cm至90cm，可以選擇返19吋至24吋，1080P(Full HD)嘅螢幕；如果大少少有70cm至120cm，就可以揀27吋以上，配備2K或以上嘅螢幕。

根據以上兩點，小編就為大家揀咗以下呢款Acer螢幕，價錢相當經濟實惠，應付日常用途絕對綽綽有餘！

Acer 21.5" IPS 超薄邊框高清電腦螢幕 HK$778

Acer係全球第4大個人電腦品牌，性價比亦係一線牌子之中最高，今次推薦嘅電腦螢幕就絕對體現到呢一點喇！雖然尺寸只有21.5，但由於螢幕使用咗IPS面版，亦即係現今面版之中價位最高、可視角最大、色彩表現最佳嘅面版，用嚟上下網、做下文書絕對係綽綽有餘，如果平時會用嚟打機或者煲劇就更perfect喇。

呢款螢幕仲有一個特別之處，就係一個字——薄！一來機身厚度就只有6.6mm，比一部iphone仲要薄，二來邊框亦都只有1.5mm，令畫幅望上去更加寬闊。呢點對於於煲劇同打機嚟講尤其重要，因為幼薄嘅邊框令人難以察覺，可以減低睇片時視覺上嘅干擾。 至於其他規格，例如1080P解析度、4ms反應速度、72%NTSC色域等等，大致都符合一般常見嘅配備。雖然係比較中規中矩嘅規格，但以咁平嘅價錢就買到一個工作娛樂兩用嘅螢幕，可以話係非常超值，啱晒預算較低嘅用家！

🔻Acer IPS 超薄邊框高清電腦螢幕規格一覽🔻

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🔻Acer IPS 超薄邊框高清電腦螢幕價錢一覽🔻

*價錢更新至2019/12/28

(產品資料以官方最新發佈為準)