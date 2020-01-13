【暗瘡肌必睇】4大最嘔心玩命去暗瘡秘方　燕麥大蒜你夠膽試嗎？

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白滑柔嫩的肌膚，有誰不想擁有？如果天生暗瘡肌，油脂分泌旺盛，容易長痘痘，不但不好看，而且更可能被朋友嘲笑為「砵仔糕」，令人自信低落......坊間流傳不少清除暗瘡的秘方，當中有些令人十分嘔心，不過據聞又幾有效！不知道女生們又夠唔夠膽試下呢？

暗瘡令不少人苦惱，因不但影響儀容，還使人自信低落。（kayanc@Youtube）

輕量級嘔心秘方：燕麥＋蜜糖

燕麥是減肥恩物，是健康早餐之選，不過除此之外，只要你在網上搜尋''Oat Mask''，你便會發現原來不少人會用燕麥做面膜。有所不知，燕麥有不錯的護膚效果，它含有皂素，有溫和的潔淨力，是天然的清潔劑。燕麥同時具有滋潤、抗炎的作用，適合敏感肌。因此不少美容Blogger都示範製作燕麥面膜，用燕麥加熱水煮成糊狀，如想加強滋潤度，可加上蜜糖，敷上面約15分鐘，然後洗淨。可是，糊狀的燕麥形似嘔吐物，實在有點令人難以接受......

有外國美容Blogger利用燕麥作為面膜的材料。（marjovargasni@Instagram）

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中級嘔心秘方：牙膏

每日刷牙也會用的牙膏也可以去暗瘡？不少網民分享家用的去暗瘡大法，有說牙膏的成分有助消炎殺菌，加速暗瘡變乾和凋謝。不過，牙膏中也含有氟、漂白劑、香料等具刺激性的不同化學物，如果用於暗瘡傷口上，可能會導致毛孔阻塞和敏感，嚴重的話更可能發炎紅腫，所以要小心處理。

牙膏也可擊退暗瘡？（Unsplash.com）

頂級玩命秘方：大蒜

外國人氣美容Youtuber Farah Dhukai時常在社交網站上分享千奇百趣的美容Tips，當中包括「大蒜去暗瘡大法」！大蒜味道刺激，她竟夠膽用於極敏感的暗瘡之上？看她切開大蒜，提取一些大蒜汁，將大蒜擦在暗瘡粉刺上，一覺睡醒，暗瘡便平伏了。果然，大膽就有收視，她的玩命秘方成為熱話，因為大蒜刺激性強，有可能令皮膚感到刺痛，她也籲若皮膚感到不適，便應立即用清水沖洗乾淨。

用大蒜去暗瘡，你試過未？（farahdhukai@Instagram）

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終極級玩命秘方：Wasabi

同是出自Farah Dhukai的美容秘笈，今次她竟然用Wasabi去暗瘡！她示範利用Wasabi 厚敷在暗瘡處約2分鐘，抹掉後看見皮膚明顯發紅，然後直接睡覺，隔天醒來就發現暗瘡消失了！她更指Wasabi含有維生素C，鈣，鉀和植物成分，可促進細胞組織。而Wasabi的刺激性令皮膚變紅屬正常，代表它正發揮作用。不過她亦指若敏感皮膚則應於20-30秒後擦淨。

Farah Dhukai的美容秘笈總能令人大感驚奇，她今次就用Wasabi去暗瘡。（farahdhukai@Instagram）

除了以上嘔心和玩命的袪暗瘡大法，也有方法能讓你在不用暗瘡膏或服用藥物的情況下，安坐家中輕鬆擊退暗瘡！有美容電子品牌推出光學美容儀，根據臨床證實，藍光改善暗瘡，紅光修復肌膚變年輕，就如面膜一樣，每天照全面約3分鐘，便有效改善暗瘡症狀，是暗瘡肌的救星！

想安坐家中舒適地擊退暗瘡？可以利用光學美容儀。（Jselect.com）

XPREEN 光修復緊緻去暗瘡面膜儀性價比高！

在眾多光學美容儀中，XPREEN 光修復緊緻去暗瘡面膜儀的性價比真的很高。不用$500已經能提供藍光和紅光，照顧到整張臉，全效繫退暗瘡，改善膚質。（$499）

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/13)