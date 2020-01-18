旅行唔識外語 睇唔明菜單? 一件翻譯小法寶 幫你KO所有語言煩惱!

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旅行但求去得開心，不過就算事前嘅準備做得幾足都好，去到人生路不熟兼且語言不通嘅地方，難免總會出現一啲令人措手不及嘅麻煩情況，尤其係搵路同點菜嘅時候，唔通又要靠this this this同身體演技大法？雖則有時「蝦碌」情況都係一種樂趣同回憶，但若然你係帶住一家大細，想玩得開心，以下呢個小法寶就可以幫你將麻煩減到最低！

若然你係去英美等等嘅歐美國家，以香港人嘅英文程度，相信都仲過得去，溝通不成大問題。但假如你係去非英語通行嘅國家，例如法國、意大利、南美、中東國家，甚至係香港人經常去嘅日韓，去大城市都還好，但一旦想體驗鄉下風情，要走入二三缐嘅城市，相信大部份香港人都未必應付得來，你又唔識講，當地人又聽唔明，仲未計口音問題，淨係簡單問下路，搭個車，都隨時搞你一頭半個鐘，唔趕行程都算，如果要去要主題樂園，book晒車飛或者入場券，咁就真係頭痕喇！

繼上次為大家推薦咗三件超慳位嘅旅行神器，今次小編就再搵到一件旅行出差不得不帶嘅小法寶——智能翻譯機！

美國usatisfy智能翻譯機

可能有人會話，語言不通用Google Translate加身體語言都得啦，何需買部翻譯機呢？之但係有經驗嘅人相信就明白，Google Translate嘅翻譯其實並唔係非常準確，而且功能有限，就例如拍照翻譯咁，好多時都連字體都偵測唔到，如果撞正餐牌上用嘅係手寫字體，要靠呢個功能成功點菜就好棘手喇！

相反，市面上嘅翻譯機好多都係專為旅行而設，無論係文字翻譯、語音翻譯定拍照翻譯都已經做得越嚟越成熟，而且準確度亦越嚟越高。支援30種以上語言嘅翻譯機已經係好基本，今次小編推薦嘅呢部，更加係可以翻譯到106種語言！

美國usatisfy智能翻譯機(白色)HK$629(黑色按此)

想買翻譯機嘅你可能都略略做過research，見過下科大訊飛、NUANE、微軟、Google等等嘅翻譯機或者翻譯APP，而usatisfy雖然看似好陌生，但其實品牌為以上嘅翻譯引擎提供過多年技術沉澱，喺準確度方面已經做得十分完善，唔單止可以快至0.1秒快速翻譯106種語言，就連唔同國家嘅方言口音都能一一識別，其中淨係中文都有7種，對香港人，尤其長輩嚟講，最方便一定係可以用廣東話語音翻譯，螢光幕會同時將廣東話同外語列出，問路點菜嘅時候即時遞畀對方睇，一目了然！

🔻智能翻譯機支援語言一覽🔻

若然想將外語翻譯成中文，又可以點做呢？唔識講又唔識寫，最直接當然就係影張相做翻譯啦，呢個功能雖然Google Translate一早已經有，但用過嘅都知有幾難用，非常唔user friendly，相比起嚟，usatisfy喺呢方面就做得非常唔錯，事關佢連手寫嘅字體都有80%辨認得到，電腦字體就絕對冇問題！千祈唔好以為呢個功能冇乜特別，等大家去到日本嘅居酒屋、韓國嘅街邊小食店，就知道有幾好用！

以上嘅兩種翻譯功能相信已經係大家最常用到，至於其他功能？即刻撳入下圖了解埋！

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對於後生仔嚟講，旅行已經去慣去熟，的確係未必需要用到翻譯機，之不過如果你間唔中都會帶住一家大細出遊，又或者家中嘅兩老想去自由行，而你又陪唔到佢地，不妨都考慮吓呢部機，絕對能夠減少好多溝通上嘅煩惱！