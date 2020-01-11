Dyson舊款減價接近6折! 嚴選三款Dyson人氣家電 每個家庭必備!

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作為家電界中嘅Apple，Dyson一向深受唔少主婦，甚至年輕一輩嘅用家愛戴。其中皇牌產品吸塵機更被譽為「地上最強吸塵機」，就算價錢高昂，仍然吸引到唔少人乖乖進貢。點解咁受歡迎？係趁墟嘅心態？係身份嘅象徵？大錯特錯！事關Dyson嘅家電確實係外表美觀，同時功能亦都非常強大，好多小細節上嘅設計都非常切合現代家庭嘅需要。今次就為大家盤點三款人氣爆燈，而且好評如潮嘅Dyson家電，睇下你仲差邊款！

Dyson係一個嚟自英國嘅家電品牌，喺推出首部吸塵機之前，創辦人花咗接近五年時間，嘗試咗5127次，先研究出首部無塵袋嘅吸塵機，而其後每次推出嘅新產品，每個帶嚟一個又一個令人驚喜嘅功能。睇到呢度，或者好多人都會質疑，Dyson到底係咪真係咁好用呢？網上有網民就表示：「如果你沒用過差的，恐怕不會明白Dyson 有多好用，雖然貴了一點，但它帶給你的體驗，絕對是值回票價。」

不過若然認真一算，就會發現Dyson嘅家電，無論係吸塵機、風扇、空氣清新機，定係最近先推出嘅造型神器，價錢一般都係比同類產品貴一截，雖然話就話係值回票價，但相信有部分慳家嘅朋友始終都未必捨得去買。小編今次就發現網上家庭用品店J SELECT做緊唔少Dyson嘅優惠，雖然唔係最新嘅型號，但購買家電最主要都係視乎需求同預算，唔需要下下都追求最新。今次優惠接近6折，想入坑嘅朋友仔不妨趁呢個機會入手試試！

Dyson必買好物——吸塵機

Dyson嘅吸塵機出咗名吸力強，配備多種針對不同材質而設計嘅吸頭，由木地板、磚地，以及地毯都能可以輕易除塵，甚至仲可以吸到99.97％小至0.3微米的微塵，加上方便用家清理嘅集塵筒，當以上嘅元素合而為一，吸塵清潔做起嚟就變得更加得心應手。

不過即使係同一代嘅Dyson吸塵機，款式都分為好多種，又Fluffy、又Animal、又Absolute，到底點揀好？其實主要分別在於所配備嘅吸頭唔同！

Fluffy：主要搭配硬地板專用嘅軟絨毛滾筒吸頭 Animal：主要搭配地毯專用嘅碳纖維刷毛深層吸頭 Absolute：同時搭配軟絨毛滾筒吸頭及碳纖維刷毛深層吸頭

若然大家係首次入坑，建議可以直接考慮買Absolute，畢竟配套齊全，最方便，第時即使有額外嘅需求都唔使再另外購買吸頭。

DYSON CYCLONE V10 ABSOLUTE 無線吸塵機HK$4280 (原價HK$6480)

呢款DYSON CYCLONE V10 ABSOLUTE雖然並唔係最新型號，但上市嘅時候都一度引起過唔少話題，更成為當時嘅吸塵機王。全因V10係內部結構上做咗唔少調整，一嚟採用咗全新設計嘅數碼摩打，轉速每分鐘高達 125,000 轉，而摩打入面有智能調控，自動偵測所處環境嘅高度、氣壓、溫度而調整吸力。同時由於摩打、集塵筒設計上係對齊，加上14個氣旋，所以空氣會直線形式進入，吸力會比一般吸塵機大好多！

Dyson必買好物——座枱式靜音風扇

Dyson除咗吸塵機出名，無扇葉風扇嘅討論度亦都係相當高！自Dyson推出產品之後，無扇葉風扇更加成為風扇市場上嘅潮流指標，唔少家庭都放棄使用傳統風扇，改為使用更安全、更方便清潔嘅無扇葉款式。

DYSON AM06 座枱式靜音風扇12吋HK$1780 (原價HK$2980)

呢款AM06座枱式靜音風扇雖然並非全新型號，但𠵱家做緊6折優惠，二千都唔使就可以入手，非常值得推薦。Dyson嘅風扇使用Air Multiplier™ 氣流倍增技術，空氣穿過環形氣道時會加速，並同時捲入周圍嘅空氣，以製造出穩定嘅強風，因此無需扇葉，亦都有風從中央吹出。比起一般傳統風扇，無扇葉風扇運作時更加寧靜、安全，而且清潔亦更加方便。加上仲有睡眠計時器，可以預設15分鐘至9小時後關機，若果屋企有小朋友或者小動物，或者想擺部細細地嘅風扇喺房入面自私吹，咁呢款風扇就啱晒喇！

Dyson必買好物——座地式二合一風扇空氣清新機

繼座枱式無扇葉風扇，另一熱門產品就係智能空氣淨化風扇，事關呢款風扇唔單止具備所有Dyson風扇嘅強大功能，另外仲可以做埋空氣淨化，集風扇及空氣清新機於一身，一部機已經取代兩種家電，慳位又方便。

DYSON TP04座地式二合一風扇空氣清新機HK$4658 (原價HK$5480)

呢款風扇空氣清新機使用360°密封HEPA濾網同活性炭濾網，雙管齊下濾走有害氣體。濾網有效捕捉99.95％小至PM0.1的超微粒，諸如空氣中嘅致敏原、污染物統統都可以過濾得一乾二淨。最智能之處就在於風扇能夠即時感應空氣污染物，包括PM2.5、PM10懸浮粒子、二氧化氮及揮發性有機化合物，配合埋Dyson Link應用程式，就可以對屋企嘅空氣情況了解得一清兩楚，如果家中有成員有敏感問題，呢部二合一風扇空氣清新機或者就幫到你喇！

Dyson嘅吸塵機好用程度幾乎係無容置疑，不過大家都不妨留意下Dyson其他電器，事關好多都設計得相當貼心，非常智能，好啱現代家庭使用。不過入手之前，記得先留意吓唔同嘅網上優惠，例如J SELECT嘅OUTLET，皆因好多舊型號不時都會有特價，呢個時候絕對可以幫你慳番一筆！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/11)