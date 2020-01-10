Airpods外最值得入手降噪耳機!一文盡覽兩款網民熱推Sony降噪耳機

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若果要數香港人嘅必需品，除咗車，除咗樓，相信耳機都必定係其中之一。香港人有幾鐘意聽歌應該都唔使多講，無論係任何時間、任何場合，都總會見到有人塞住耳仔，享受音樂。不過香港人多車多，噪音幾乎無處不在，想趁住一程車嘅時間聽吓歌，歇一歇，難道係一個不可能的任務？非也非也，近年有唔少耳機廠商都同樣考慮到呢一點，紛紛推出具備降噪功能嘅耳機，務求將環境噪音統統消除，畀一眾用家好好沉浸於音樂之中。

若然大家已經厭倦咗聽歌嘅同時夾雜住路人嘅講嘢聲、阿叔嘅收音機聲、街邊嘅車聲，抑或想喺辦公室專心工作，不如就趁新一年換過部高質啲，包含降噪功能嘅耳機，生活品質相信會大大提升！

不過提起降噪耳機，相信有唔少人第一時間應該都會諗起Apple Airpods Pro。其實除Airpods Pro以外，有一個牌子呼聲同樣好高，佢就係——Sony！

Sony 可以話係市面上最早推出降噪耳機嘅品牌之一，最新嘅兩款無線降噪耳機WH-1000XM3、WF-1000XM3自推出以嚟，一直都好評不斷，深受一眾真無線耳機用家嘅歡迎，其中WH-1000XM3，即係入耳式真無線耳機，甚至喺知名度頗高嘅外國網站「Android Authority」，取得讀者最喜歡嘅無線耳機第一名。

🔻WH-1000XM3及WF-1000XM3耳機規格對比🔻

WH-1000XM3及WF-1000XM3耳機規格對比

兩款耳機最可見嘅分別當然在於一款係入耳式(WF-1000XM3)，一款係耳罩式(WH-1000XM3)，而耳罩式嘅聲場係會較入耳式大，就正如手提電腦同座檯式電腦咁，因為入耳式體積較細，所以音質上未必可以做到耳罩式嘅效果。雖然有一定差距，不過兩者都加咗數碼音質提升技術 DSEE HX，亦即修復壓縮檔案時流失嘅高音域音效，所以基本上都可以做到降噪，而同時又減低音質受損及模糊嘅情況。

至於大家最關注嘅降噪功能，兩部耳機都分別用到QN1及QN1e高清降噪處理器，當然唔係話一戴上就立即變成100%靜音，不過絕對可以隔絕到大部分低頻嘅交談聲、雜音等等。

而令小編最驚喜嘅功能，莫過於就係以手輕按耳機嘅表面，就可以快速切換成環境音模式，呢一點其實係非常有用，尤其係當你要同人講野嘅時候，咁就毋須特地除低耳機。不過WH-1000XM3就會多咗氣壓優化技術及個人化降噪功能，若然大家經常都要飛，或者飛行途中想瞓個好覺，咁或者就用得著呢一個功能。

🔻Sony WH-1000XM3 真無線降噪耳機功能一覽🔻

🔻Sony WF-1000XM3 真無線降噪耳機功能一覽🔻

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若然大家對音頻嘅要求唔高，或者主要都係聽流行樂為主，建議可以就住佩戴方式同價錢做選擇。如果多數都係日常搭車係會聽下歌，用入耳式耳機就會方便得多，而且降嗓同隔音方面相信都滿足到大家要求。相反，若果係求音質表現，耳罩式耳機表現就會相對會較突出，不過就難啲帶出街使用。

相信大家睇到呢度都大致有心水選擇，若然大家都準備好入手，小編就為大家搵咗兩個更平嘅入手方案！

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/10)