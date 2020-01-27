【台北櫻花2020】平過飛日本！最新花季情報　賞櫻打卡一日遊行程

春季是櫻花的季節，粉粉嫩嫩的，美麗又浪漫，吸引不少人賞櫻打卡！適逢櫻花季，到日本的機票又開始漲價了，你以為只有日本有櫻花嗎？近年不少人平遊台灣賞櫻花，的確，單是機票已足足便宜一半，安排一個一日遊的行程，賞櫻同時還可以欣賞到地熱谷冷溫泉和大草原牛兒呢！

櫻花季開始了！台北陽明山櫻花初開，吸引不少網紅打卡。（Instagram@maoooooooooooo_）

不少人去台北都愛到夜市享受美食和購物的樂趣，其實有所不知，近郊地方會給你意想不到的驚喜。到北投欣賞蒸氣奔騰的地熱谷，再到陽明山國家公園賞櫻，親親大自然。這些人氣景點距離台北市區不足1小時車程，十分方便。每年到陽明山櫻花初開之時，網紅們都會去打卡，大家還不快快記錄在案，買機票出發！

平菁街櫻花道 每條小巷都開滿櫻花！

陽明山國家公園的平菁街是一條著名的櫻花道，有指42巷的櫻花開得特別多，其實其他小巷例如51巷和116巷也是不錯的選擇。櫻花品種多，主要有山櫻花、吉野櫻、昭和櫻和八重櫻，是櫻花迷必去朝聖！目前初櫻大概開了7成，如想欣賞到茂盛的櫻花海就要到2月。每年2月陽明山都會舉行「陽明山花季」，今年活動將於2月15日至3月22日舉行。

台北都能欣賞到茂盛綻放的櫻花！（Instagram@）

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地熱谷磺泉玉霧 泡「冷」溫泉

以為所有溫泉都是熱騰騰嗎？台北陽明山國家公園內的硫磺谷地熱景觀區，低窪的冷水坑由火山岩組成，不但可以欣賞到火山活動的噴氣孔和硫磺結晶，還可以泡個「冷」溫泉。滿滿的蒸氣和流水，是網紅熱門打卡景點，隨便都能拍出霸氣盡露的照片。

台北陽明山國家公園內的硫磺谷地熱景觀區是不少旅遊達人的朝聖之地。（Instagram@elmoooo38）

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擎天崗超大片草原+牛牛親親大自然

厭倦了城市的喧嘩，不如一起出走吧！來到陽明山擎天崗，一望無際的翠綠大草原，牛兒在吃草的景象，有些時候更有一片芒草，實在很治癒。台灣人推介在這裡欣賞雲海日落，是個放鬆心情的好地方。

陽明山擎天崗的翠綠大草原，一望無際。（Instagram@frankucc）

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怕自己不熟路的話，不妨參與當地小型旅遊團，可以省略不少腳骨力，令你可以充實地一天遊遍所有人氣景點！KLOOK網站裡有不少台北的行程選擇，當中「春日賞櫻 - 北投 & 陽明山一日遊」安排了由早到晚的行程，包括陽明山國家公園、地熱谷、擎天岡草原等必遊景點，更有專車台北接送，配以中英導遊，並有供應商提供的保險保險，經濟又划算，值得留意！

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