【武漢肺炎】轉戰日本樂天！全網個人及家居防疫物品訂購連結整理

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武漢肺炎持續擴散，大批市民無懼嚴寒，通宵達旦排隊搶購口罩。然而，現時不僅「一罩難求」，就連酒精棉片、消毒濕紙巾、滅菌劑等的消毒抗菌用品均被搶購一空，市面上供不應求，即使店舖補貨亦秒速售罄。而春節假期結束後的14天正正是全球防疫的關鍵期，要將病毒防範於未然，家居清潔以及外出隨身清潔兩大防疫措施皆缺一不可。有見及此，本文將會整理出於日本樂天市場網站上仍有存貨的消毒防疫用品，供讀者們參考。

外出隨身防疫用品： 現值非常時期，若有需要外出，不僅要戴上口罩，亦要隨身攜帶消毒用品，例如酒精濕紙巾、搓手液、消毒噴霧等等，方便隨時隋地消毒雙手、桌椅、餐具等，以杜絕隱形細菌。

1.除菌酒精濕紙巾（70枚）HK$ 35.69

酒精型濕紙巾，具有消毒、除菌功效。

2.除菌非酒精濕紙巾（135枚）HK$ 31.27

無酒精、無香料型濕紙巾，適合嬰幼兒童使用。

3.消毒噴霧器12mlHK$ 168.82

速乾型消毒噴霧，快速乾透不黏笠。內含酒精，可以一次性即時消毒。

4.口罩收納袋HK$ 34.05

採用抗菌素材，抗菌效果通過日本化學研究機構測試，能夠抑制細菌生長，最多可以保存三個口罩。

5.口罩收納盒HK$ 63.6

採用抗菌隔板，同樣通過抗菌性試驗，能夠抑制細菌生長，可以保存兩個口罩。

家居消潔防疫用品： 雖然普羅大眾的衛生意識經已提高，外出時亦會戴上口罩。但家居防疫亦不能怠慢，應該比平常更加留神，並且需要經常清潔和消毒家具、地板、廚房、浴室，以及其它共用物品。

6.酒精濕毛巾（100枚）HK$ 46.4

100%超細纖維的不織布面料，不易起毛球。內含酒精，可以用於拭擦雙手、桌椅、廚櫃。

7.花王廚房漂潔液1500mlHK$ 34.76

能夠徹底清除污垢，對於消除砧板、抺布及垃圾埇等上的細菌與臭味特別有效。

8.排水口滅菌洗滌劑500mlHK$ 219.93

滴數滴原液於水中，然後倒進廚房，浴室等的排水口，不僅可以暢通淤塞渠道、去除異味、頑固污垢，更能殺滅細菌。同樣方法亦可用於清潔馬桶、洗手台、浴缸、磁磚、牆壁、水槽、流理台、家具等等……

9.PIGEON 奶瓶消毒液HK$ 65.46

奶瓶、奶嘴須浸泡1個小時以上，即可達到殺菌消毒的效果，餐具亦可使用。

10.花王專業藥用清潔洗手液700mlHK$ 154.76

具有殺菌、 消毒、 清潔功效。屬於弱酸性洗手液，溫和清潔同時保濕皮膚。

11.USB紫外線殺菌消毒箱HK$ 769.5

利用紫外線+臭氧可以起到雙重殺菌作用，只需要8分鐘就能高速消毒並且殺滅細菌，聲稱殺菌率達99.99%。可以用於消毒手機、餐具、牙刷、飾物、眼鏡、化妝掃、嬰兒玩具、奶嘴等等…

提提你：由於貨量緊張，貨品隨時售罄，送貨時間可能比平常更久，購買前請自行斟酌。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/04)

（以上圖片來源：日本樂天市場）