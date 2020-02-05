【武漢肺炎】精油抗疫是真是假? 揭開精油迷思及正確使用方法

網購攻略 網購攻略

無論日常生活，抑或工作外出，每人每日接觸到的東西數之不盡，極容易會沾染到肉眼無法察覺的細菌及病毒，稍一不慎，隨時感染病倒。非常時期，固然要時時刻刻做好清潔消毒，除了勤用酒精、漂白水以外，不少人還會把精油應用於日常生活及保養之中，以溫和的方法抗菌消毒，以及強化自身的免疫系統。到底精油是否真的能殺菌？若然想試用精油，又要如何使用才正確呢？

精油的抗菌功效相信不少人也有耳聞，甚至已早早應用在美容護膚之上，就如以茶樹油治暗瘡、去印、治腳癬灰甲等，不少網民及網紅均親身實證治療成效。日本帝京大學曾有研究指出，以擴香方式使用精油，能有效抑制細菌的生長，包括流感嗜血桿菌、肺炎鏈球菌、抗盤尼西林肺炎鏈球菌、化膿性鏈球菌等。精油確實具有抗菌功效，不過至於能否對付病毒？相信仍然有待更多研究。

至於坊間有傳言說，以精油塗抹於皮膚能抵抗細菌侵害，編輯在此提醒大家，千萬不要盡信，皆因精油濃度高，直接用於皮膚會導致灼傷，皮膚敏感。要有效防疫，大家還是先乖乖戴上口罩，勤加清潔、少去公共場所，做足三寶之後，才以精油作輔助使用。

若然想以精油加以輔助，又該如何使用？不妨看看以下數個方法。

▼精油使用方法▼

市面上的精油五花八門，有茶樹、有橙花、有薰衣草、又天竺葵、冷杉、香桃木等等，到底哪些有殺菌功效，哪些又可以幫助增強抵抗力，或放鬆及紓緩壓力？

▼各功效精油一覽▼

縱然精油具有一定殺菌功效，不過建議大家還是以輔助心態使用，除了非常時期，平日亦有不少途徑可活用精油，如日常護膚、清潔去味、緩解壓力等等，均有不錯的效果。

新手入門使用精油，不妨先試試薰衣草油、德國洋甘菊、薄荷及橙花等，不論是淨化室內環境，減壓助眠，還是拿來調配美容油用途都相當廣泛。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/05)