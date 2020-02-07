武漢肺炎｜空氣清新機可殺菌抗疫?家中必備 「看門口」好物逐件睇

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武漢肺炎疫情持續蔓延，03年的沙士慘況對不少人來說仍然歷歷在目。病毒傳染力強，不論男女老幼，青年、長者、壯年男士均有機會中招。非常時期固然要做足清潔消毒，然而衛生意識總不能留待疫情出現才開始注意！正所謂「預防勝於治療」，在日常生活中也要做好準備功夫，拒絕讓各種小病大病有機可乘！

要預防疾病感染，平日家中除了要備有口罩、急救成藥以外，也不能忽略一些「看門口」的健康小工具！這次編輯找來居家必備，對健康有益的小家電，注重健康的各位不妨趁此機會為家居添置，保障自己及屋企人健康。

保護呼吸道必備——空氣清新機

香港本來已有不少人士患有鼻敏感、濕疹、哮喘等等的過敏病症，加上香港空氣長期混濁，居住環境亦未必如理想，一旦空氣不流通，不但呼吸道會很容易感到不適，更會增加病菌塵埃滋生的機會，長久下去損傷健康，因此不少家庭、公司或機構都已備有空氣清新機。除了淨化環境以外，空氣清新機其實亦可過濾掉帶有細菌病毒的飛沫，以及有機微生物，從而達致防病功效，進一步保障用家的健康。

1.AirFree T40 睡房專用空氣消毒殺菌機$988

AirFree 空氣消毒殺菌機主要利用專利的TSS™技術，令機內陶瓷核芯產生約200℃高溫，從而殺滅空氣中99.99%嘅細菌病毒，以及有機微生物，包括塵蜹、花粉等造成港人敏感及生病的源頭，效能獲多個權威機構驗證。殺菌以外，此機同時亦能可以減輕霉味、煙味，再而改善哮喘、鼻敏感、皮膚敏感等等症狀。若然大家一遇換季便特別容易出現流鼻水、打乞嚏、皮膚痕癢的情況，或於流感高峰期時容易中招，身體抵抗力不高，不妨考慮放置一部於睡房之中，無聲運作不怕影響睡眠，又能淨化室內環境。

值得考慮的是，AirFree T40並無過濾器更換，亦無需清洗，雖然有效期長達10年，若然對如果對過濾器有顧慮的朋友就可以能要再衡量一下了。

2.AirVita - Dust Zero 負離子空氣淨化機 PM 1.0$980

DUST-ZERO由韓國公司出品，一機結合了AIRVITA AICI技術 (複合離子技術)，及低能源消耗的灰塵收集系統，除了能吸引和捕捉細至PM 1.0的微塵，同時還能過濾病毒，數據顯示使用清新機後約60分鐘，空氣中的感冒病毒已減少了不少。此機同樣能減輕室內異味，備有不同操作模式，能因應不同需求，如快速淨化、靜音使用。

與AirFree T40不同的是，此機採用半永久過濾網，無需更換濾網，只需定期清洗即可，如果想保持一定的過濾效能，消委會則建議大家最好每兩星期清理一次。除了以上提到容易生病中招的人士，若家中有長者或小孩，也不妨放一部在家看看門口。

家中常備——體溫計

耳溫計看似可有可無，但一旦家中有人不適，發冷發熱，耳溫計就相當重要了，尤其小朋友，甚至長者，未必能夠在生病時清晰地表達自己的不適，家長與其着急，不如索性為小朋友探一探熱，萬一發燒也能及時就診。

3.BEURER FT58 耳溫計$299

探耳式溫度計的價錢雖遠比傳統電子體溫計貴，不過勝在方便多功能。此款FT58 耳溫計使用紅外線探測技術，能快速測量體溫，結果會於數秒後顯示出來。當溫度高於 37.8℃ 時，即會發出發燒響聲提示。除了測體溫外，此機還能同時測物温和室温，例如能替嬰兒的奶瓶測溫度等，測後可將溫度儲存，方便下次檢視。隨機會附10個可更換探頭蓋，衛生安全。

防疫不只在一時，日常也要謹記多加注意，除了注重個人衛生以外，大家亦不妨為家居添置一些對健康有益的小物品吧！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/06)