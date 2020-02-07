武漢肺炎｜出門在外要小心 街廁點樣去得安心? 5個小貼士+隨身3寶

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武漢肺炎來勢洶洶，香港全城人心惶惶。近日最新發現更指出，病毒會隨患者的糞便排出體外，有機會出現「糞口傳播」的可能。雖然有專家指經此途徑感染武漢肺炎的機會率較低，然而現在正值高危時期，當然要小心為上。更何況，除了新型冠狀病毒以外，不少細菌病毒也會通過糞便傳播。不管是在抗疫時期，還是日常生活中，在預防飛沫感染的同時，也絕不能忽略其餘方面的衛生措施！

為杜絕任何細菌病毒傳播的可能性，早前專家就提醒大家，切記要每日倒水進U形的去水渠內，以防水渠乾涸，避免再次出現如當年沙士病毒一樣，經淘大花園水渠傳播的事情發生。除了倒水外，大家亦不妨將潔廁次數提高，以防萬一。

若然近期已沒法在超市，或網上平台購買到清潔用品，編輯建議大家可嘗試轉到日本樂天市場網上購買，貨源雖然緊張，但暫時未見短缺。提提大家，日本網站網購或需找代購或集運購買，詳情可參考本頻道其餘文章。

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🔻廁所消毒清潔用品🔻

1.DOMESTOS 多功能除菌清潔劑$15.39

日本銷量足有6000萬瓶，經實驗證實能99.99%徹底除菌，及抑制細菌滋生，同時能溶解污漬、消除異味、通排水孔。

DOMESTOS 多功能除菌清潔劑

2.日本SC Johnson 超強力馬桶清潔劑$14.12

同樣具有99.99%殺菌功效，可去清除馬桶的污漬、異味，而彎嘴型瓶罐的設計，更方便倒噴馬桶的凹縫處。

家中的私家廁所固然可以勤加消毒，但若然要在外如廁，那又如何是好呢？無論是多高級的商場商廈，在不知上手廁所用家的衛生意識如何的情況下，分分鐘隱藏不少衛生危機！難道要死忍爛忍？還是要踩上馬桶如廁，抑或在廁板鋪滿紙巾？

編輯以下就為大家整理了數個出外如廁小貼士，以及找來三款隨身必備的如廁法寶，不僅適合危險時期防疫使用，平日出外如廁時，也能做多一步，保障健康，換來安心！

🔻出外如廁小貼士🔻

廁格內幾乎所有物品皆含有細菌，而其中與我們最直接接觸的必定就是廁板，幾乎混雜着各種細菌，不時更有尿液、經血、糞便等等的污物，如非必要當然是盡可能不要接觸。不過若然遇上要「辦大事」的情況，建議大家還是要帶備私家物品，如消毒酒精、紙巾等等，有需要亦不妨買定以下小法寶！

1.一次性抗菌馬桶墊紙$131.98

便攜式私家版馬桶墊紙，一包70張，摺疊後體積細小，可放進密實袋內隨身攜帶使用，避免如廁時直接接觸到廁板。用後可直接沖進廁內，水溶性材質，不怕堵塞。

2.一次性廁板清潔濕紙巾$15.53

在使用馬桶墊紙前，不妨先使用清潔濕紙巾抹一抹廁板，多做一步，雙重保障。廁板專用濕紙巾內含殺菌成分及酒精，殺菌率達 99%，同樣是水溶性材質，用後可直接扔進馬桶內。

3.美滴樂-天然消毒殺菌劑$180

一如上文所提，洗手間的門把、乾手機、紙巾架、抹手紙皆充滿細菌，除了清潔濕紙巾以外，大家亦可以同時帶備消毒殺菌劑，消毒雙手或如廁過程中會接觸到的物品。Medilox 次氯酸 (HOCl)是韓國KFDA，美國FDA和日本衛生及福利部指定的食品和器具消毒劑，能有效於30秒殺死99.9%病原菌，成份天然、安全、無毒性，平日亦能拿來消毒桌面、手機、餐具表面等等。

想出外如廁去得安心安全，除了不要「手多多」，大家記得帶備私家消毒物品，全方位360隔絕細菌病毒！

如需網購口罩，以下商家與連結暫時仍然可供購買。款式為韓國製灰KF94口罩，有效濾除空氣中達94%的0.4微米微細懸浮粒子，可防傳染性疾病。獨立包裝，衛生安全。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/07)