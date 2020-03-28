【清酒】大吟釀最好飲？熱飲定凍飲？初飲者必讀5大日本酒迷思

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日本清酒一向都深受香港人喜愛，近年市面上也開了不少專賣日本酒的專門店。可能因為香港人一向熱愛日本文化，更愛它的香醇濃郁，一飲起清酒就彷彿自己置身於日本居酒室！清酒界中，最為港人熟悉的莫過於是大吟釀，不過這並非代表它是最好飲的清酒。現在就為愛酒之人拆解清酒迷思，就算是初次嘆酒都可以「識少少，扮代表」！

飲清酒時彷彿自己就置身於日本居酒室一樣。（unsplash）

愛酒之人在飲日本清酒前要做基本功課，看看以下的要點，助你嘆酒嘆出更濃滋味！

日本清酒迷思1︰用日本米最好？

清酒即是米酒，釀造清酒當然要用到米，還有兩大重要元素，就是水和酵母。很多人都喜歡飲用日本米釀造的清酒，因為米的品質高，但用的並非是平時食用的米，而是「酒造好適米」。這種米比較大顆，內部的澱粉集中在米心中間，稱為「心白」，非常適合釀酒。

清酒並非用平時食用的米來釀製。（unsplash）

日本清酒迷思2︰大吟釀最好飲？

日本清酒最要分4大類：本釀造、純米酒、吟釀和大吟釀。不同級別的清酒各具特色，並非大吟釀最好飲，而是取決個人口味，並要觀察酒的色、香、味。酒的顏色會因時間長而加深，愈透明代表愈新鮮，而清酒並不講究年份，講究的是釀酒師的技術，基本上只可存放一兩年。各款清酒的香味獨特，果香、花香、谷物香、堅果香等都可以包含在內。味道方面，很多人對清酒印象就是入口辛辣，但現在很多清酒都帶清甜，深受女士喜愛。

日本清酒迷思3︰酒杯講究 紅酒杯都適合？

清酒杯都很講究，一個小杯可以價值不菲，為品酒者創造出獨一無二的氛圍。酒器多是玻璃和陶瓷，均充滿藝術感，代表了日本職人手工和精神。同時也有品酒者會用紅酒杯飲清酒，比傳統清酒酒器更能品嚐到清酒的香氣。

酒器多是玻璃和陶瓷，充滿藝術感，代表了日本職人手工和精神。（unsplash）

日本清酒迷思4︰熱飲還是凍飲好？

清酒熱飲或凍飲有不同感覺，而不同的清酒則有不同飲法。例如大吟釀酒體薄，較適合凍飲，若座暖後反而會令香氣揮發，飲不到原本的味道。

不同的清酒則有不同飲法。（unsplash）

日本清酒迷思5︰品嚐應是先淡後濃？抑或先濃後淡？

到日本餐廳或居酒屋，例牌都會點一些日本酒，邊吃邊飲。酒精度低如15%的清酒十分適合搭配刺身、壽司等日本料理，而品酒最好由淡到濃。

疫症期間，現已不能隨便到日本旅遊，酒癮起也可以入手一些日本酒在家Chill一Chill！

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