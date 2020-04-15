Apple史無前例激減! Airpods Pro減至$1533、iPhone 11只需$5633!

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Apple 多年來推出了無數劃時代的產品，不論是iPhone、Apple Watch、Airpods、Macbook還是Apple Home，代代產品皆話題不斷，成功俘虜了不少用家的心。其受歡迎程度固然力壓一眾品牌，不過其高昂的售價亦往往令人咋舌。不過，隨著Apple每年推陳出新，不少型號產品不時都會有減價優惠。這次編輯便為大家帶來好消息，Apple產品優惠情報！不論是iPhone還是Airpods同樣勁減，價錢更刷新了歷次優惠的新低價，不論是有意換機，或是想成為「果迷」的一份子，這次的機會是絕對難得一見，不容錯失！

網購回贈平台【一網打盡】近日為大家找來兩大 Apple 產品優惠—— Airpods及iPhone 11全系列！各位有意入手的朋友只需於4月15日下午6時正，準時於一網打盡網頁搶購貨品，即可以史無前例的激筍價錢購買Airpods及iPhone！

震撼優惠一：【Airpods、Airpods Pro同時勁減】

早前科技媒體《iphonehacks》曾對Apple 十年來的產品做了個簡單總結及排行，而Airpods便位居榜首，成為了近年必備的降燥耳機！

過往《一網打盡》已為大家找來過不少Airpods激減優惠，不過這次發售的Airpods 2及Airpods Pro 再創售價新低，兩個型號分別只需$843及$1533即可到手，減幅最多達$536！

🔻按圖看Airpods優惠詳情🔻

🔻激筍價Airpods 入手教學🔻

Step 1：於eBay註冊帳號並登入。

Step 2：於4月15日下午6時正，透過以下連結進入購買頁面，並將Airpods加入購物車。

Apple AirPods Pro(HK$1533)

Apple AirPods 2 配備無線充電盒(HK$1063)

Apple AirPods 2 配備充電盒(HK$843)

Step 3：結帳時輸入優惠碼【PCNEASTER20】，並以PAYPAL付款，即可以優惠價入手Airpods！

震撼優惠二：【iPhone 11全系列激減低至83折】

除了Airpods以外，iPhone是次亦難得在優惠之列。減價型號包括iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone Pro Max系列，減幅由$866至$1416不等，減度力度不但比近日各大電訊商推出的復活節優惠更大！而價錢換算過來亦只是Apple門市的83折，絕對是史無前例的優惠！

🔻按圖看iPhone優惠詳情🔻

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🔻激筍價iPhone入手教學🔻

Step 1：於eBay註冊帳號並登入。

Step 2：於4月15日下午6時正，透過以下連結進入購買頁面，並將Airpods加入購物車。

Apple iPhone 11 全系列購買頁面

Step 3：結帳時輸入優惠碼【PCNEASTER20】，並以PAYPAL付款，即可以優惠價入手Airpods！

溫馨提示：優惠碼及產品數量有限，使用期由即日起至4月24日，只限首7000名eBay用戶，每個用戶只限使用一次，先到先得，用完即止。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/15)

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