買餸點樣慳多啲? 買餸車邊款好用? 港媽必睇5大慳錢法+買餸車推薦

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香港地做家庭主婦並非易事，每日處理家頭細務已分身不暇，最令人煩惱的莫過於每日煮菜做飯，不但要攪盡腦汁想出新菜式，還要花費不少心力去挑選及準備食材。單單要煮出「三餸一湯」，至少也要預備五六項材料，又買肉又買菜，偶然還要買糧油雜貨，除了要有三頭六臂，過程中更要想盡辦法「慳得一蚊得一蚊」，確實令不少主婦感到「頭痕」。不過買餸其實也有不少攻略及技巧可循，不想令買餸變成苦差事，不妨學學以下5大買餸招式，也不要忘記入手一部買餸車仔！

香港百物騰貴，不少主婦們買餸時也自有一套購物攻略，有人會一日走幾個街市，有人會幾天才入一次貨、有人亦會留待減價時段才大舉掃貨，不過除此之外，還有什麼實用的小技巧能幫你慳上加慳？立即按圖看看！

無論主婦們平日如何三頭六臂十項全能，買餸時總歸也只有一雙手，經常出入街市超市購物，想買得輕鬆不費力，自然少不了一架買餸車仔。不過對於貪靚的港媽或剛剛成為人妻的年輕女生來說，買餸車仔外型不但毫不討好，上上下下更充滿著濃濃的「師奶味」，用買餸車，就彷彿與大媽一詞劃上等號。

不過隨著媽媽們越來越貪靚，買餸車近年似乎亦同步進化。最近便有一款買餸車仔於網上突然爆紅，成為主婦間的熱話之餘，亦吸引無數媽媽主婦爭相入手，到底這款風靡主婦界的買餸車有何特別之處？

成功俘虜媽媽們的買餸車。(淘寶圖片)

與傳統的直立式手拉車截然不同，這款買餸車驟眼看來就有如迷你箱子一樣，方方正正，款式圖案亦告別了傳統手拉車的「老土」花紋，變成了馬卡龍粉色、純色及拼色，感覺低調又年輕，遠看還有點像迷你版的Rimowa行李箱。若單以外型來說，也難怪能贏得一眾主婦們的歡心！

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還有媽媽們把箱子改造成「迷你兵」款式，外型超級吸晴！相信要小孩子幫忙拉車也不會拒絕。

不過單靠外型，沒有實力，又怎能入得了主婦們的金晴火眼？這款買餸車除了顏值高，實用性其實也相當強。不少已入手的媽媽便指車子的容量夠大，方方正正的設計亦能讓東西放置得整整齊齊，不像傳統買餸車一樣，物品容易在走動時東歪西倒，有時還要把車子橫放才能排好物品，名乎其實「睇得又裝得」。

而除了買餸外，不少主婦們還會用它來取包裹、加上蓋子後當成椅子、儲物箱，甚至拿來溜狗，確實是用途多多，正中主婦們精打細算的下懷。

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除此之外，傳統買餸車大多以不織布為主，很容易被生肉的血水、冷凍食物的倒汗水、甚至是熟食餸菜的菜汁沾污，而即使清洗，亦要預留一段時間才能乾透再用。而塑料則不同，弄污後只需輕輕一抹便能去除污質，清洗後亦能立即乾透重用。而不使用時，只要把箱子摺疊起來收納即可，收藏於家中的縫隙處，慳位又方便。

便攜購物車手拉車￥88 (可按藍色連結購買)

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是不是頓時覺得買餸車也沒有想像中那般「老土」又「師奶」？擔心形象的少婦們、媽媽們絕對值得入手一部！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/24)

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