買餸點樣慳多啲? 買餸車邊款好用? 港媽必睇5大慳錢法+買餸車推薦

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香港地做家庭主婦並非易事，每日處理家頭細務已分身不暇，最令人煩惱的莫過於每日煮菜做飯，不但要攪盡腦汁想出新菜式，還要花費不少心力去挑選及準備食材。單單要煮出「三餸一湯」，至少也要預備五六項材料，又買肉又買菜，偶然還要買糧油雜貨，除了要有三頭六臂，過程中更要想盡辦法「慳得一蚊得一蚊」，確實令不少主婦感到「頭痕」。不過買餸其實也有不少攻略及技巧可循，不想令買餸變成苦差事，不妨學學以下5大買餸招式，也不要忘記入手一部買餸車仔！

香港百物騰貴，不少主婦們買餸時也自有一套購物攻略，有人會一日走幾個街市，有人會幾天才入一次貨、有人亦會留待減價時段才大舉掃貨，不過除此之外，還有什麼實用的小技巧能幫你慳上加慳？立即按圖看看！

無論主婦們平日如何三頭六臂十項全能，買餸時總歸也只有一雙手，經常出入街市超市購物，想買得輕鬆不費力，自然少不了一架買餸車仔。不過對於貪靚的港媽或剛剛成為人妻的年輕女生來說，買餸車仔外型不但毫不討好，上上下下更充滿著濃濃的「師奶味」，用買餸車，就彷彿與大媽一詞劃上等號。

不過隨著媽媽們越來越貪靚，買餸車近年似乎亦同步進化。最近便有一款買餸車仔於網上突然爆紅，成為主婦間的熱話之餘，亦吸引無數媽媽主婦爭相入手，到底這款風靡主婦界的買餸車有何特別之處？

成功俘虜媽媽們的買餸車。(淘寶圖片)

與傳統的直立式手拉車截然不同，這款買餸車驟眼看來就有如迷你箱子一樣，方方正正，款式圖案亦告別了傳統手拉車的「老土」花紋，變成了馬卡龍粉色、純色及拼色，感覺低調又年輕，遠看還有點像迷你版的Rimowa行李箱。若單以外型來說，也難怪能贏得一眾主婦們的歡心！

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還有媽媽們把箱子改造成「迷你兵」款式，外型超級吸晴！相信要小孩子幫忙拉車也不會拒絕。

不過單靠外型，沒有實力，又怎能入得了主婦們的金晴火眼？這款買餸車除了顏值高，實用性其實也相當強。不少已入手的媽媽便指車子的容量夠大，方方正正的設計亦能讓東西放置得整整齊齊，不像傳統買餸車一樣，物品容易在走動時東歪西倒，有時還要把車子橫放才能排好物品，名乎其實「睇得又裝得」。

而除了買餸外，不少主婦們還會用它來取包裹加上蓋子後當成椅子儲物箱甚至拿來溜狗，確實是用途多多，正中主婦們精打細算的下懷。

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除此之外，傳統買餸車大多以不織布為主，很容易被生肉的血水、冷凍食物的倒汗水、甚至是熟食餸菜的菜汁沾污，而即使清洗，亦要預留一段時間才能乾透再用。而塑料則不同，弄污後只需輕輕一抹便能去除污質，清洗後亦能立即乾透重用。而不使用時，只要把箱子摺疊起來收納即可，收藏於家中的縫隙處，慳位又方便

便攜購物車手拉車￥88 (可按藍色連結購買)

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是不是頓時覺得買餸車也沒有想像中那般「老土」又「師奶」？擔心形象的少婦們、媽媽們絕對值得入手一部！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/24)

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