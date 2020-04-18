【新手媽媽】嬰兒衣物要用手洗?清洗BB衫5大注意事項+洗衫小撇步!

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新手媽媽煩惱的事情千萬樣，除了餵奶照顧寶寶還要處理家務，媽媽們根本分身不暇，日常家務光是洗衣服便為媽媽們帶來一大難題。新手媽媽還是準媽媽不妨也看看編輯整合的小心得，留意清洗BB衫時的注意事項。

新生嬰兒衣服該怎麼挑選？

選購新生嬰兒衣服時必定先從材質分類入手，由於新生兒肌膚很嫩，而且體溫中樞還沒發展完全，穿太多或是太少都對寶寶不利。以「紗布衣」或「棉布衣」作為內搭則最適合，兩者分別在於織法上的不同，「紗布衣」的織法比較鬆散，相對地較輕質，也容易透氣排汗。

建議新手媽媽可以購買大約6-7件紗布衣﹑包巾，溢奶弄髒需要更換清洗時更方便。此外，謹記新買的衣服無論是內衣還是外套都要先洗過再讓寶寶穿着，以防讓細菌傳染到竇竇身上。

👇按圖放大即睇清洗BB衫時5大注意事項👇

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嬰兒衣物怎麼洗？

1. 【嬰兒衣物要和大人衣物分開處理】

爸媽的衣物有機會於外出時沾染了細菌，若將成人衣物與嬰兒衣服物一齊洗的話，便可能會將細菌轉移到BB衫上，導致細菌交叉感染。成人的抵抗力較好足以對抗某些細菌，但相反對於皮膚幼嫩，免疫力較低的嬰兒來說，很可能會引起皮膚過敏等問題。

由於需要將成人與嬰兒的衣物分開處理，嬰兒衣物輕巧，不少媽媽會選擇手洗，能做到「隨換隨洗」，減少髒衣服擱置的時間，有效防止細菌滋生。機洗亦非不可，但必須定期用洗衣機清潔劑確保洗衣機衛生，因為洗衣機內環境比較潮濕，加上衣物纖維和水垢等日積月累，洗衣機內也成為了細菌繁殖的溫床。建議洗衣機自身每2-3個月就要清潔消毒一次。

3. 【選用嬰兒專用或天然洗衣液】

如果是一般清潔，可以只用50°C - 60°C的熱水洗滌衣物。應盡量選用嬰兒專用或天然的洗衣液，由於嬰兒專用或天然洗衣液性質通常比較溫和，而且不含漂白劑﹑螢光劑及香芳劑等有害化學成份，不會刺激嬰兒的皮膚造成過敏，同時也可以確保沒有有害化學品殘留。如果沒有專用洗衣液，亦可用天然肥皂代替。

4. 【避免使用其他化學清潔劑】

即使遇上頑固污漬亦應避免使用化學清潔劑，漂白劑會刺激嬰兒皮膚，應避免使用。而且有外國研究發現，長期使用漂白水等清潔用品，會對肺部產生傷害，出現肺病的風險會增加近三分一。洗衣除菌劑也不適合嬰兒皮膚，長期接觸皮膚有機會會引起嬰兒過敏現象，甚至會令嬰兒出疹及痕癢。

5. 【污漬必須盡快處理】

如遇上剛沾到的難清洗的污漬，尤其是果汁、油污漬﹑巧克力漬、奶漬等等，只要利用洗衣液馬上對局部污漬作重點處理，通常會比較容易洗掉。如果過了一段時間，污漬已經深入纖維的話，就會比較難徹底清潔乾凈。

同場加映 隱藏洗衣小撇步．．．

1. 【一片檸檬回復衣物柔軟度】

如果衣服﹑襪子等材質不小心變硬不柔軟了，可以在洗乾淨之後在熱水中加入數片檸檬再洗滌，這樣可以讓衣物回復原有的柔軟度。

2. 【利用蘇打粉漂白泛黃衣服】

白色的衣服發黃的話，可以將溫水和蘇打粉以16:1比例混合，將發黃的衣服浸泡在蘇打水中約6-8小時即可。

最近天氣不穩，時熱時涼，而且不少人家裡也為潮濕問題所困，打理清潔屋企難上加難。潮濕天氣讓晾乾衣物成了一大難題，新手媽媽不妨入手一些小法寶幫助處理家務。以下推薦一款既能節省時間又能確保竇竇健康衛生的居家好物，能為晾衣服的工序帶來一大便利。

小熊迷你家用乾衣機¥499 （點擊藍色連結即可查閱購買詳情）

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圖片來源：淘寶截圖

這款迷你乾衣機適合處理細小衣物，如寶寶的衣服或成人內衣褲。乾衣機內置掛勾，方便將衣物如襪子掛起烘乾。此家電重點推薦的功能是其雙重殺菌功能，內置分別利用UV紫外線燈殺菌，及巴氐殺菌技術將衣物清潔乾淨。而且乾衣機底部設有香薰盒，可以讓衣物帶有個人喜歡的氣味。

不少媽媽也入手了這部乾衣機以作獨立處理寶寶的衣物，雙重殺菌的功能讓媽媽們更放心。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/17）

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