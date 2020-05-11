【Dyson突發勁減】6折震撼價入手風筒、捲髮棒、風扇 慳近$1000

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英國家電品牌Dyson近年不斷研發及推出新產品，以吸塵機闖出名堂後，及後再推出無扇葉風扇、二合一空氣清新機，每件產品幾乎未上市就成功引起話題，到近年Dyson更進軍美髮界，推出外型與性能同樣兼備的風筒及造型器，吸引無數女生及人妻乖乖進貢。Dyson好用人所皆知，不過其高昂的售價亦往往令人咋舌。想試試Dyson的先進科技，卻因價錢不合意而一直卻步？近日一網打盡便推出了多款Dyson產品優惠，風扇、風筒及造型器統統有得減，優惠接近市面67折！

雖然近年選購家電大多講求CP值，不少品牌紛紛推出平價的產品務求薄利多銷，不過Dyson卻一反常態，寧願於品質上下更多功夫，但求在性能、耐用度、及方便度上比其他品牌優勝，因此Dyson的產品雖然較其他同類型產品昂貴不少，但由於功能優越，一直以來仍然不乏捧場客，如歌手容祖兒、范瑋琪以及梁靜茹等，同樣買入不少Dyson產品。

一網打盡獨家Dyson優惠 勁減近市價6折

若然你也心思思想購入Dyson產品，這次絕對是最佳時機！事關一網打盡將於5月12日中午推出Dyson搶購活動，產品包括三合一風扇冷暖風空氣淨化清新機、近期大熱Supersonic風筒及Airwrap造型器，價錢接近官方價67折，比早前官網的母親節優惠力度更大，比起在街舖購買更平近$1000元！

是次優惠中，Dyson HP04 三合一風扇冷暖風空氣淨化清新機將會以激筍價$3890發售；而Supersonic HD01、HD03及Airwrap造型器售價則由$2250至$2990。大家只需於5月12日中午12時準時按入以下產品連結，或按此進入一網打盡搶購頁面，即可以激抵價購買Dyson產品！

Dyson三款人氣搶購產品

Dyson Supersonic™HD01 風筒

市場上雖然已有各式各樣的風筒可供選擇，不過現時市面上的家用風筒大多都有噪音過大及風力過熱的缺點，容易把頭髮及頭皮灼傷之餘，長期使用亦會令秀髮慢慢變得暗啞無光！了解到女士們愛美的心，Dyson便花了近4年時間研發出能快速吹髮又同時護髮的智能風筒，雖然索價三千多元，不過產品一推出便俘虜不少女生們，到底三千多元的風筒在功能上又有什麼優勝的地方呢？

最特別之處在於Dyson Supersonic的風筒用上了Dyson的V9 數碼摩打，重量只得傳統摩打的一半，而轉速卻比傳統強8倍，除了更輕更細，使用起來毫不費力外，其Air Multiplier™ 氣流倍増技術更可令氣流速度提升三倍，並以智能控制出風溫度，確保不會因風力過熱而傷及頭髮。

Dyson Supersonic HD01 還配備3 款不同吹風嘴，加上4檔溫度及3種風速選擇，能同時兼備吹乾頭髮及頭髮造型。

Dyson Supersonic™HD03 風筒

Dyson Supersonic HD03是HD01的升級版，外型未有改變，同樣使用V9數碼摩打，不過智能溫控系統卻由每秒偵測 20 次升級至每秒 40 次，令乾髮速度大大加快，更能有效防止高溫對頭髮造成損害。

升級版還隨機附送全新的柔和乾髮風嘴及新一代造型集風嘴、擴散風嘴，改善了不少用家使用時反映的風力過大的問題，令原本3段風力的設定變出更多變化，同時又不會令操作變得複雜。

Dyson Airwrap造型器

愛美的女生每天出門必定要花大量時間整理髮型，可是不整理又不行，如果有了Dyson Airwrap造型器，相信可以為大家省回不少時間!

Dyson Airwrap™造型器集風筒、捲髮器及造型梳3大功能於一身，其設計除了能令用家輕易上手，機身還內置加熱和冷卻系統，以及三段風力操作，原理是利用高速氣流而非熱力來改變頭髮的捲度，避免髮質因高溫而受損，因此傳統的捲髮棒都需要頭髮在完全乾燥的狀態下才能使用，而Dyson的 Airwrap則不論在乾髮或濕髮時都可使用。

造型時只需要視乎髮型需要，在機身換上不同配件，如30mm及40mm髪捲、順髮梳和吹風機，便就輕鬆塑造空氣瀏海、波浪曲髮、梨花內彎、順直秀髮等多種髮型。

Dyson HP04 三合一風扇冷暖風空氣淨化清新機

Dyson推出的無扇葉風扇近年成為風扇市場上的潮流指標，其後Dyson更把風扇與空氣清新機合二為一，同時具備冷暖風及空氣淨化兩大功能，一部機已經能取代兩種家電，為家居慳位之餘，使用起來亦更加便利。

HP04具備冷風、暖風及空氣淨化 3 大主要功能，其中Air Multiplier 氣流倍增技術，能夠令空氣及涼風均勻循環至家中每個角落，不用特地調整位置也能享受到強大的風力。而濾網方面則使用360°密封HEPA濾網及活性炭濾網，有效捕捉99.95％小至PM0.1的超微粒，雙管齊下濾走有害氣體、家中油煙、異味及清潔劑等有機化合物。若然家中有成員有敏感問題，或有對空氣較為敏感的嬰兒身處室內，這款二合一風扇空氣清新機便能針對空氣中的致敏源，改善呼吸道問題。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/11)

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