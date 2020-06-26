口紅一哥李佳琦推薦Top 10唇膏清單　超詳細整理　買唇膏前必讀！

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唇膏就如手袋一樣，永遠也不嫌多。唇膏價錢相比名牌手袋便宜得多，因此有不少女生都以收藏唇膏為樂，但普遍男生往往都分不清每枝唇膏之間的差別，總是察覺不到你今天擦了新的唇膏。不過，內地有位男性美妝博主就打破了傳統男生的形象，他甚至比女生更懂唇膏，塗唇膏比女生還要好看，而他就是在網絡上火速竄紅的「口紅一哥」李佳琦。

李佳琦憑着直播唇膏試色而爆紅，有指他曾創下五分鐘內賣出15000支唇膏的創舉。每當他試唇膏時喊出「Oh My God」、「買它！買它！」等超誇張的話語時，代表這支唇膏即將要賣斷貨了。

李佳琦憑着直播唇膏試色而爆紅，有指他曾創下五分鐘內賣出15000支唇膏的創舉。（Youtube ：李佳琦 JQ Studio)

他除了以浮誇的銷售技術吸引人之外，當然他推薦的唇膏色號全都是真的好看，而非一昧誇讚。譬如他早前在試用Hermès首推的唇膏時，過程表現得超嫌棄，從這條評測影片中可以發現，他並不會看品牌的大小，進而包庇產品的缺點，反而是用超真實的使用感受來判別好壞。因此，每次李佳琦推薦的唇膏都能讓網民們乖乖地掏出荷包結帳，難怪大家都稱他為「魔鬼」呢！

李佳琦推薦過唇膏也實在不少，那麼到底哪款才最適合你？應該如何挑選？編輯幫大家整理了他近年來推薦過的必買唇膏色號，並從中篩選出十款大熱，不挑膚色和場合，非常適合每天塗的唇膏色號，立即來看看那一款最讓你心動吧。

【1】YVES SAINT LAURENT 迷魅亮彩唇膏

色號： #80 Chili Tunique

色調：果汁蕃茄色

李佳琦曾大讚它「質地舒服到爆炸」，它質地的確滋潤舒服，特別適合乾唇及多唇紋的女士。因配方中蘊含護唇油和多種保濕成份，所以上嘴順滑不乾，反而有種水嘟嘟的視覺效果。顏色飽和度不高，想要更誇張的效果則需要多次塗抹。但就勝在薄塗或厚塗也同樣好看，很顯氣息及提亮膚色。

YVES SAINT LAURENT 迷魅亮彩唇膏 #80 Chili Tunique（小紅書）

【2】GIORGIO ARMANI 絲絨啞亮唇釉

色號：#415 Red Wood

色調：楓紅玫瑰色

GIORGIO ARMANI最皇牌的唇部產品無疑就是唇釉系列，質地順滑好推開，妝效是絲絨般的霧光質感，雖然是霧面但一點也不會乾或卡唇紋。恰到好處的棕紅色調超襯膚色，即使是小麥膚色也可以隨心所欲地塗它，不用擔心踩雷，難怪李佳琦也說「必須要買到它」呢。

GIORGIO ARMANI 絲絨啞亮唇釉 #415 Red Wood（小紅書）

【3】DIOR 傲姿唇膏

色號：#772 Classic Matte

色調：乾燥玫瑰色

乾燥玫瑰色感覺很抽象嗎？簡單來說就是比一般豆沙粉色更低調、不鮮艷、不螢光，因此更加不挑膚色，不論是濃妝或淡妝時都能駕馭得到，薄塗粉粉嫩嫩、溫溫柔柔，輕鬆打造日常少女自然妝感；厚塗則更顯氣場。它質地滋潤豐盈，上嘴持久又顯色，是一枝好塗開的絲絨啞光唇膏。

DIOR 傲姿唇膏 #772 Classic Matte（小紅書）

【4】GUERLAIN 親親唇膏

色號：#325 Rouge Kiss

色調：草莓色

親親唇膏這個稱號可不是浪得虛名，因它配方中富含多種保濕成分，如保濕芒果油、玻尿酸因子，因此塗上嘴後不僅滋潤，還帶有柔軟豐唇的效果，是一款會令人心動和想入非非的唇膏呢。而且，包裝既低調又奢華，唇膏控必需帶它回家收藏！

GUERLAIN 親親唇膏 #325 Rouge Kiss（小紅書）

【5】YVES SAINT LAURENT 絕色時尚啞緻唇膏

色號：#21 Rouge Paradoxe

色號：復古正紅色

YSL的小金管唇膏真的非常經典，俘虜了不少女生的心，尤其是#21號色曾經還一度一貨難求呢！這系列的唇膏比一般啞光唇膏更高級，能打造出飽滿、柔滑、持久的啞光色彩。而且，不乾燥的乳脂狀配方，讓你一整天嘴唇也不會乾裂，這一點是普遍啞光唇膏都很難做到的。而#21號色乍眼一看中規中矩，但上嘴後是偏冷調的正紅色，有氣場卻不張揚，妝效令人驚艷。

YVES SAINT LAURENT 絕色時尚啞緻唇膏 #21 Rouge Paradoxe（小紅書）

【6】YVES SAINT LAURENT 迷魅亮彩唇膏

色號：#85 Burgundy Love

色調：櫻桃酒紅色

如果你是健康膚色女生，那麼這個色號你可以放心入手，因為連李佳琦也大推「黑皮必買」。這個色號是正宗的車厘子色，這種色調是完全不挑膚色，不挑唇色，飽和度和顯色度高，所以唇色深的女生也可以放心塗。上嘴後能提亮膚色，厚塗更顯氣埸。配方中蘊含護唇油和多種保濕成份，質地非常水潤！

YVES SAINT LAURENT 迷魅亮彩唇膏 #85 Burgundy Love（小紅書）

【7】GIORGIO ARMANI 奢華大師唇彩

色號：#501 Casual Pink

色調：乾燥玫瑰豆沙色

想要找一款素顏都能塗的唇膏嗎？這個色號正是淡妝或素顏都能駕馭得到，顏色不會太嫩太少女，輕熟女生塗它也毫無違和感，很顯氣質。剛搽上嘴時會帶點水潤光澤感，過幾分鐘後會慢慢變成絲絨霧面，呈現出半霧半光澤的效果，適合不喜歡太潤或太啞光的女士，剛剛好就介乎中間的效果。

GIORGIO ARMANI 奢華大師唇彩 #501 Casual Pink（小紅書）

【8】GIVENCHY 華麗盈彩修護唇膏

色號：303 Warming Red

色調：玫瑰水紅色

不得不說，GIVENCHY的包裝設計實在做得太有質感，唇膏外殼是粉紅色的小羊皮，整個包裝就足夠令人怦然心動。成分更是無可挑剔，加入了透明質酸、乳木果油提取物等，將潤唇膏與唇膏二合為一，搽唇膏的同時也能呵護雙唇，保持唇部皮膚水嫩有彈性。而且這個色號很顯膚色亮白，屬於一年四季都適合塗的顏色。

GIVENCHY 華麗盈彩修護唇膏 #303 Warming Red（小紅書）

【9】

TOM FORD 唇膏

色號：#08 Flamingo

色調：桃粉色

被李佳琦形容為「好看到哭」的唇膏，實在令人好奇它到底有多好看？它是一款粉中帶紫調的嫩粉色，上嘴後非常減齡，瞬間回復少女般的感覺。不過顏色就有點挑膚色，比較推薦給白皙皮膚的女生。質地方面當然是無庸置疑地好，畢竟Tom Ford的唇膏可是出了名的滋潤呢！

TOM FORD 唇膏 #08 Flamingo（小紅書）

【10】GIORGIO ARMANI 緞感持久唇膏

色號：#Lucky Red

色調：復古正紅色

除了唇釉以外，GIORGIO ARMANI的唇膏也非常值得入手。這個#405號色是喜歡紅唇的女生必入色號，顏色是偏冷調的正紅色，特別顯皮膚雪白透亮，還能呈現出有點危險的性感紅唇氣勢！質地柔滑細膩，擁有超強持久力，只要不是用紙巾大力擦拭嘴唇，唇妝能維持長達八小時。

GIORGIO ARMANI 緞感持久唇膏 # Lucky Red（小紅書）

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/26）

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