PUMA網店減價低至5折 新會員再減$100 運動鞋最平$199對 Tee$99件

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德國運動品牌PUMA的官方網店推出限時大減價！由即日起至2020年6月22日期間，可享高達5折的父親節購物優惠。父親節即將來臨，除了請爸爸吃大餐外，不如趁節日送禮顯孝心，氹他開心。還未選好父親節禮物？把握時間上PUMA網店為爸爸從頭到腳重新置裝，打造時尚又舒適的夏日造型吧！

PUMA 父親節優惠

由即日起至2020年6月22日23:59前，凡於PUMA網店選購標有「1件7折, 2件6折」的指定貨品一件可享7折優惠；兩件或以上即享6折；指定SELECT 聯乘系列貨品減價低至5折。網店還有大量童裝、男女服裝、鞋類、運動裝備等正進行減價促銷，部份服裝更減價低至$99件，鞋款低至$199對。優惠相當吸引，趁是次優惠期買禮物送給爸爸之餘，同時也可以為自己添置夏裝，反正買得多就慳得越多！

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新會員$100迎新優惠

由即日起免費註冊成為PUMA網店新會員更可享有$100購物優惠！成功註冊為會員後，將於一個工作天內收到有關$100迎新優惠的優惠編號電郵。凡購物滿$500，並在結算頁面輸入優惠編號後立即減$100。迎新優惠可與以上父親節優惠疊加使用，換言之新會員還可以更划算的價錢結帳！未成為會員的您可以按此藍色連結立即前往PUMA網店註冊及選購心水貨品！

配送服務

單筆訂單淨值滿$399可享免運費優惠。如訂單不足$399，需要另行支付$28元運費，下單後最快24小時內安排配送。

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圖片來源：PUMA官網

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/19）

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