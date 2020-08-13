【網購優惠】Verbatim手機配件大減價! 平價入手尿袋、耳機、充電

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每年暑假本應是各大展覽活動登場的時候，但無奈受新冠疫情影響，繼書展及動漫節後，即將舉行電腦節也要延期舉行。在家抗疫，未能於展銷會場盡情購物，倒不如轉戰網購大掃平貨，事關近日的電子用品優惠接二連三推出，繼Acer電腦螢幕後，大牌子Verbatim亦有多款產品進行減價，包括俗稱「尿袋」的行動充電器、藍牙5.0真無線耳機、滑鼠、USB-C讀卡器，統統以優惠價發售，假如買滿$468，輸入優惠碼更可額外再減$78，絕對不容錯過！

一網打盡 x Verbatim 優惠

電腦節延期，電子產品優惠再接再厲。由即日起，一網打盡推出大量Verbatim產品優惠，多款「尿袋」、耳機、汽車充電器、滑鼠、LED檯燈、USB-C讀卡器、USB充電器減價發售。以Verbatim 4-in-1 Type C 擴展器連 120GB SSD為例，由原價$582減至$452，足足有8折！

另外提提大家，由即日起至2020年8月23日，購買任何Verbatim產品滿$468，以Paypal付款並輸入優惠碼【PCN0820】，即可額外再減$78，記得入code！

5 件Verbatim 精選產品推薦

1.Verbatim 藍牙 5.0 真無線耳機

Verbatim 首款推出的真無線藍牙耳機，擁有Bluetooth 5.0技術及高保真音質，傳輸距離比前一代藍牙4.2更遠、速度及反應更快，並支援一鍵式啟動Siri及Google助理功能，配合 800mAh充電盒，可於90分鐘內完成充電，提供高達6小時電池續航力，並儲存約5至6次的充電量。充電盒更支援快速充電，以LED數值顯示即時電量狀況，令用家一目了然。作為首款推出的真無線耳機，Verbatim TWS Earbud的售價相當親民，值得一試。

2.Verbatim 10000mAh PD & QC 3.0 流動充電池 (連嵌入式充電線)

俗稱「尿袋」的流動充電器向來是Verbatim的皇牌產品。內置10000mAh的充電量，配備PD 3.0和Qualcomm® Quick Charge™ 3.0快速充電技術，加上雙輸出、雙輸入端口、以及嵌入式充電線，可隨時隨地同時為兩台設備迅速充電。雖然容量大，但Verbatim 這款充電器薄至11.8mm，重量亦僅有177g，非常輕巧方便。

3.Verbatim 4-in-1 Type C 擴展器連 120GB SSD

Verbatim 4 in 1 Type C擴展器結合了數據儲存與多端口擴展功能於一身。擴展器配備4個擴充端口，包括2個USB3.0端口、HDMI及Type C PD 60W充電口，適用於具備Type-C 接口的電子裝備，如MacBook、iPad Pro、智能手機及其他裝置，內置的SATA 3.0 120GB 高性能固態硬碟，讀取速度可高達420MB/s，而寫入速度則高達460MB/s。簡單一個小工具，便能為用家提供更高速和可靠的數據儲存方式。

4.Verbatim 4 Port 100W PD & QC 3.0 USB 充電器

現代人電子設備多，多端口的USB充電器無疑是生活中不可或缺的電子用品。4 Port 100W PD USB充電器配備了2個Type C PD 3.0，及2個QC 3.0端口，前者可支援高達100W輸出，而後者則支援18W輸出，可同時為4個電子設備充電。當多於一個設備充電時，USB-C 介面就會自動調節至最高 60W+40W規格。至於安全性方面，產品備有多項電能安全管理保護，包括過流保護、過壓保護、短路保護、過溫保護、及多個國際安全認證，絕對是安全之選。

5.Verbatim 15W 自動感應無線充電車座

Verbatim15W 自動感應無線充電車座兼容符合Qi標準的手機進行無線充電，只要把手機放到充電支架上，輕觸感應會啟動自動上鎖及釋放功能，並支援快充模式高達15W。方便駕駛者駕車時安全連接。產品配備儀表板支架及汽車通風口夾，配合充電座的超闊夾臂設計，基本上適用於大部分的手機使用。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/13)

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