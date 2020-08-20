【口罩】本一WAO香港製三層過濾醫療級口罩 符合美國標準ASTM LV2

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新冠肺炎疫情持續多月，第三波疫情繼續衝擊香港，不少市民亦已有經驗，早已補充家中醫療用品以面對疫情。香港的「口罩荒」雖然過去，購買口罩的途徑亦有不少選擇，加上香港本地逐漸有不少本港製口罩提供貨源，口罩供應情況隱定。若然想有多個途徑選擇網購口罩，即可參閱本文，以下將會介紹一款香港製的醫療級口罩。

這次介紹的口罩來自本一WAO，在香港設有廠房生產線，為香港市民提供100%本地製造及擁有ASTM 國際認證的醫療級口罩。

這款口罩符合美國標準ASTM Level II，即： 1. PFE（微粒子過濾效率）≥99% 2. BFE（細菌過濾效率） ≥99% 3. VFE (病毒過濾效率) ≥99%

壓力差（透氣程度）達3.2 mm H2O/cm2; 31.3 Pa/cm2。分別有家庭裝（30片）及便攜裝（7片）可供選擇：

【1】醫療級口罩7片便攜裝 成人尺碼（非獨立包裝）$5.00 +1800積分（點擊藍色連結式以下購買鍵即可購買）

配有1包 / 10包 / 15包可供選擇，如選購1包，需自付運費；如選購10包或15包，則可豁免運費。

【2】醫療級口罩30片家庭裝(獨立包裝) 成人尺碼$45.00 +3900積分（點擊藍色連結式以下購買鍵即可購買）

配有1盒及4盒可供選擇，如選購1盒，需自付運費； 如選購4盒，則可豁免運費。

* 順豐到付運費由收件者於貨到時自行支付

是次為01會員專享優惠，口罩的價錢經濟，以指定價錢再加01會員積分即可兌換口罩。欲查詢更多有關01會員積分賺取方法，可瀏閱以下文章：

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/20）

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