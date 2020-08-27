氣炸鍋｜年度性價比之選 日系氣炸鍋$628有齊智能菜單 2.6L大容量

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家電廚具每年推陳出新，不過要數本年度最具人氣的，相信依然是深受人妻少婦歡迎的氣炸鍋。無論是製作健康減油的日常餐點，抑或香脆可口的派對小食，只要準備好食材，幾乎放什麼進去都能成為一道美味的好菜，也難怪被譽為每個家庭必備的「廚房神器」。近年氣炸鍋款式越出越多，大牌子不再是用家唯一考慮，相反，實用與實惠兼備的型號才是更值得入手的選擇，最近市面上又有哪些性價比高的型號值得推薦？

氣炸鍋雖然推出已久，但近年卻屢屢成為熱話。原因在於氣炸鍋利用熱空氣對流加熱食材，令食物水分蒸發的同時快速受熱，並產生酥脆感，因此不需要另加食用油，食物的口感已經猶如炸、煎、焗一樣，令人嘖嘖稱奇。

相比起傳統的油炸食物，氣炸鍋烹調不但用油量更少、更健康，而且做法亦更方便快捷，擺脫了過往傳統油炸要注意油溫、處理大量剩油、清潔廚房油煙等實際操作問題，令毫無入廚經驗的新手也能輕鬆煮出各樣煎炸烘烤的菜式。

近年氣炸鍋款式越出越多，貴價的大牌子動輒由一二千元起跳，而平價的牌子雖然只售二、三百元，但安全性難免令人擔心。最近市面上便有一款日式氣炸鍋，價錢合理之餘，功能及安全性更可媲美大牌子，不少人更大讚白色的外型比常見的黑色設計更為時尚，一台已同時兼備實用、實惠、時尚三大特點，性價比極高！

2020 氣炸鍋推薦：Vdada 日式氣炸鍋

選購氣炸鍋時最重要考慮三大因素：價錢、容量、及受熱均勻程度。以下來看看Vdada 的氣炸鍋的表現如何。

特點一：旋渦式+九葉風扇技術

如一般氣炸鍋採用360度高速空氣循環加熱，不過特別之處在於鍋底使用了凹坑設計，配合九葉風扇製造的旋渦式的熱流，加熱時鍋內會形成立體風幕，如旋風般環繞食材並帶走水份，相比起傳統的設計，這樣的加熱不但更節省能源，受熱的速度亦更快亦更均勻，效能媲美大品牌的產品。

特點二：分離炸籃設計

分離炸籃設計方便分開把炸籃及氣炸鍋底部分隔開來，較於傳統的網狀炸籃，除了可以減少食物卡在網中的情況出現，更可瀝掉食材多餘的食物油脂，方便使用後單獨清潔每個組件。

特點三：輕觸式面板操作

比起常見的按鈕及扭動定時的設計，Vdada少有地在平價款式中加入輕觸式液晶顯示面板，煮食時可準確顯示溫度及定時狀態，而且加上智能菜單的功能，使用時除了可以一鍵啟動不同的煮食模式，亦可參考面板上的參考時間，按煮食情況調整所需時間和溫度，操作相當簡單，非常適合懶人或者對煮食時間沒有概念的新手使用。

特點四：家庭式大容量

Vdada 日式氣炸鍋的容量足足有2.6L，一次可製作約4-6人份量的食物，更可放得下一隻全雞，不論是平日的家常便飯，抑或派對小食都能夠輕鬆完成。

特點五：三重安全保護

購買非大牌子的電器最擔心的就是安全問題，Vdada氣炸鍋特別採用了三重安全保護裝置，當設定的烹調時間一到，或者炸籃被抽取出來，氣炸鍋便會自動斷電，當炸籃放回去後才會繼續啟動未完成的操作，讓用家可在安全的情況下觀察食物的烹調情況，既方便又人性化。

網民分享 Vdada 日式氣炸鍋使用效果

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/27)

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