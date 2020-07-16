淘寶隱藏秘技 淘寶人生帳單一覽編輯7年在淘寶狂花6萬?附網購貼士

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淘寶大家還記得第一次淘寶是在甚麼時候嗎？每個月花費在淘寶的金額你又數算過嗎？早前淘寶APP更新了新的隱藏功能，可以讓用家一次過回顧過去一共在淘寶花費的總額，以及簡單的消費習慣。常常覺得不知錢都花在哪了？準備好面對自己的「人生帳單」沒有？

一個步驟即可查看你「淘寶人生帳單」：

只要在平日搜尋商品的搜尋欄中輸入「淘寶人生帳單」（記得以簡體字輸入）,畫面即會進入淘寶為你特製的「人生帳單」。

一看之下差點把小編嚇暈！小編可說是淘寶老手，大大話話已有將近8年的淘寶經驗，在這歲月中小編竟花了接近7萬元在淘寶？？天啊，錢都去哪了？

除此以外，還可以看到第一件下單購買的商品﹑淘過最貴的商品﹑放在購物車中最久又沒有結帳購買的商品，還有最常淘寶的時段等等。

小編一看才發現自己原來經常在深夜22:00-2:00逛淘寶...... 原來睡不着覺就是整晚在看淘寶！

不少人也不知道這個隱藏小工具，想知道自己在淘寶花了多少錢？立即去試試看吧！

同場加映淘寶精明小貼士：

相信不少人淘寶時也遇到中伏或「圖片只供參考」的情況，抑或「貪平」最後買到貨不對辦﹑質素參差的商品。淘寶的貨品雖然平，但若然想把錢花得精明，買到性價比高的產品，不妨參考以下的小貼士！

1. 【搜尋結果順序】

輸入關鍵詞尋找心儀產品時，往往可能會出現大量同類及款式相近的產品。第一個進行篩選的方法就是在「搜尋結果順序」中選擇依「銷量從高到低」排列，那就可以集中選看一些較受歡迎及評價較好的產品。

2. 【仔細閱讀產品詳情】

選擇銷量較好的產品查看後，可以仔細閱讀一下產品的詳細，例如衣服的尺寸﹑顏色選擇及材料質地等，那就可以更切合地挑選自己合適的產品。

3. 【查看買家評論】

最後一點亦是最關鍵的一點！「買家秀」絕對是考慮購買產品時決定性的一票！不少受歡迎的產品都會有很多買家分享的評價，甚至購買時需要考慮的仔細位，例如鞋子的尺碼是否剛好或偏大，這些留言都有助你買到更合適的產品。

而「買家秀」最關鍵的地方就是不少買家都會拍照分享自己的「開箱」或上身圖，這時候你便可以看看產品有否色差問題，或官方產品圖片看不到的地方，均可借助其他買家購後評論看得更仔細。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/16）

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