【開學電腦優惠】5款濾藍光護眼大螢幕推介 HP打印機最平減至$268

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適逢近日開學，除了平板之外，手提電腦亦是學生入學備戰的重點之一。雖然近年不少手機、平板、手提電腦都以輕巧便攜作為賣點，但在實際使用上，屏幕無可否認必定是越大越好，但是礙於體積的限制，手提電腦的屏幕再大也只局限於15、16吋，長時間使用不方便之餘亦難免傷眼，假如不時要處理圖像及影片，更是幾何級數地加重雙眼負擔。不想未畢業就已經養成大近視眼，記得將大螢幕顯示器同時也列入裝備清單！

細Mon上Online Class易傷眼?

小螢幕固然方便，但畫面上呈現的字體和圖像也相對較小，使用時需要更費力才能成功對焦，即使使用時間不長，眼晴也會非常疲累，更何況近年走入電子教學時代，每日長時間用小螢幕做Project、上網課，除了令雙眼疲勞、眼乾、頭痛，螢幕散射的藍光便會直接穿透眼球，直達視網膜與黃斑部，令眼睛提早老化，更會增加未來罹患黃斑病變及白內障的機會，藍光傷害絕對是可大可小。

使用小螢幕做Project、上網課，除了令雙眼疲勞，螢幕散射的藍光也會令眼睛提早老化。(網上圖片)

想減少接收電子螢幕藍光，其實可以從多方面入手。最簡單的方法當然是減少使用電子產品的時間，不過假如電子學習避無可避，亦可改用具有抗藍光功能的大螢幕，拉遠並保持使用距離約45至60cm，令眼晴看得清楚不費力，減少對眼球的傷害及近視的出現。有需要時亦可於螢幕上加裝藍光螢幕貼，或佩戴防藍光鏡片。

適逢開學季，各大品牌均有推出網上電腦優惠，想於優惠期間入手新螢幕但又不知如何選擇？以下為大家嚴選多款實用兼平價的大螢幕，尺寸由22吋起跳，部分兼備濾藍光功能，除了學習適用，亦有護眼打機之選！

Acer 24" FHD IPS 輕薄窄邊框螢幕 SA240Y

Acer的IPS螢幕向來以輕薄作主打，機身厚度只有6.6mm，而邊框厚度更只有1.5mm，打破了一向機身不能突破10mm的限制，甚至比起一部iPhone還要纖薄！另外，螢幕亦採用了LED全高清畫面，擁有178度IPS廣角技術、19201080高解析度及1000:1靜態對比度，透光率高之餘，亦可同時顯示高達1670萬種色彩。

除此之外，高亮度的FDH LCD背光面板亦可提供均勻的光線，加上不閃頻及ComfyView技術，不但可以防眩光，更可減少反射光，避免雙眼受到傷害。

Acer 22" FHD IPS 輕薄窄邊框螢幕 SA220Q

Acer SA220Q 的特點與SA240Y接近相同，同樣以輕薄作主打，採用了IPS廣角技術、1920x1080高解析度、不閃頻及ComfyView等等的技術，不過尺吋上屬於22吋的顯示器，比起以上介紹的顯示器更為小巧，適合想使用護眼螢幕，但主要在小空間擺放電腦的用家使用。

Viewsonic 24" SuperClear AH-IPS 顯示器 VX2476-smhd

ViewSonic VX2476-smhd 是一款24吋Full HD的電腦顯示器，搭載了SuperClear® AH-IPS超廣角技術，水平和垂直可視角度各為178度，加上Full HD的高畫質，可為雙眼提供更舒適的觀看感受。除此之外，ViewSonic亦採用獨家的零閃頻、抗藍光，及超低電磁干擾技術，令用家使用螢幕時不受藍光或螢幕閃頻的干擾，智慧護眼。

VX2476-smhd在規格上亦具備雙喇叭，HDMI、VGA、 DisplayPort等連接埠，並提供五種情境觀賞模式，同時適合娛樂、工作及學習使用。

Viewsonic 27" SuperClear IPS 全高清顯示器 VA2756-mhd

ViewSonic VA2756-mh屬於27吋Full HD顯示器，搭載3面無邊框、IPS面板及多項連接功能，包括HDMI，DisplayPort及VGA輸入。顯示器採用SuperClear®IPS、零閃屏和抗藍光護眼技術，色彩細緻之餘，無論用家從哪一個方向觀看屏幕，均可看到相同的圖像質量，此外亦有助於消除因長時間觀看屏幕而造成的眼睛疲勞。

VX2476-smhd亦同樣具備雙喇叭，可為用家提供充滿空間的環繞聲。

Viewsonic 27" FHD 240Hz 電競顯示器

Viewsonic xg270 是一款特別為電競而設的27吋顯示器，搭載1ms 極速反應和 PureXP 技術，可提供高達 240Hz 刷新率，支援 G-Sync，能夠有效消除打機時畫面卡斷、撕裂、反應遲緩等情況。而3面無邊框顯示器及IPS色彩技術則非常適合多顯示器的遊戲設置，為用家提供更準確，及不受干擾的遊戲色彩。

既然是開學優惠，除了電腦螢幕之外，當然少不了學習必備用品之一，打印機！假如正在煩惱打印機的選購，以下兩款平價實惠的HP打印機亦不失為好選擇。

hp Deskjet 2331 多合一打印機

Deskjet 2331 具備打印、掃描與影印三大功能，支援的列印大小包括A4、B5、A6及DL信封，最快65秒完成影印。而且使用極其簡單方便，用家只要透過幾個步驟，即可通過 HP Smart 應用程式，或透過 USB連接電腦，進行印刷。

hp Deskjet 2723 多合一無線打印機

Deskjet 2723同樣是一款提供打印、掃描與影印的多合一打印機，不過相比起Deskjet 2331，卻多了Wi-Fi無線功能，用家除了可以透過USB連接、HP Smart 應用程式於電腦上列印文件，更可通過手機或平板電腦進行快速列印及高品質的掃描，更為方便。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/17)

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