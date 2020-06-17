汽車用品| 車廂雜物零碎亂放?汽車收納大全 私家車變出超闊空間!

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一般駕車人士都會到坊間的汽車精品店購買汽車專用的小配件或設備，例如是汽車專用的手機托架﹑紙巾盒﹑背枕等等，但其實一般精品店的價格亦比較昂貴。想買這些零零散散的配件，有一個地方可以足不出戶，更能以十分廉價的價錢一次過全部購買，就是淘寶了！

上一集介紹了家庭車必備的配套，今集就來分享一下有甚麼汽車專用的收納小工具！記得點擊上面影片即看編輯汽車用品實測，即場試用各款實用收納用品。馬上來逐一重溫一下影片中提及過的產品！

1.手機磁力吸盤支架（點擊藍色連結即可購買）

磁力式手機支架十分流行，由於體積輕巧使用方法簡單，因此不少人亦逐漸用此取代傳統伸縮式的手機座架。手機磁力吸盤支架有兩種底座配搭，分別是3m貼及冷氣出口位插座，可以選擇貼在汽車方向盤附近位置，或插放在冷氣出口位（可轉動幅度相對較低）。

只需在手機背面貼上磁貼，使用手機支架時便可直接將手機放在支架上透過磁力吸實。40倍吸力相當穩固，不怕因汽車急剎或上下坡時令手機滑走鬆脫。

2.汽車後座專用二合一手機托架及掛勾（點擊藍色連結即可購買）

兩合一托架及掛勾有兩大功能，可以作為手機托架使用，將手機橫向放置在托架上即可在車程中觀看手機影片或劇集，十分方便。此外亦可變換成掛勾使用，可將雜物如背包或手袋等掛放在掛勾上，節省車廂內空間。

3.雨傘收納桶（點擊藍色連結即可購買）

兩傘收納桶的體積輕巧，可掛置在前座的頭枕後方﹑門側﹑前座中控位置等，方便下雨時存放雨傘，避免弄濕車廂。

4.汽車專用紙巾盒（點擊藍色連結即可購買）

這款紙巾盒的面層利用牛皮製作，物料耐用。紙巾盒背面設有不鏽鋼夾子，方便將紙巾盒夾到副駕位的遮陽擋位置。同時附送綁帶，可將紙巾盒綁在前座的頭枕後方，方便後座使用。

而且紙巾盒設有卡片收納位置，可在放少量卡片。

5.卡片收納套（點擊藍色連結即可購買）

不少車主均持有各種汽車專用的卡片，例如油卡﹑八達通﹑住戶車場卡等等。利用卡片收納套則可將卡片分類存放妥當，同時卡片收納套亦有足夠空間擺放適量紙幣，方便駕駛時使用。

卡片收納套帶有魔術貼設計綁帶，方便固定在座駕遮陽擋位置，抽取擺放時方便。

6.汽車專用手機號碼牌（點擊藍色連結即可購買）

平時若要短時間停泊車輛的話，很多車主會在車內留下電話號碼，方便在任何特殊情況下收到其他道路使用者通知，如要倒車或離開該位置等。有了這個手機號碼牌便十分方便，配有0-9數字各五組，車主可自行編配手機號碼組合。

手機號碼牌帶磁力設計，只要將所需數字利用磁力貼在號碼牌上即可。這款產品最大的特點就是它的「隱藏式」設計，在不需要使用時可以把號碼牌一按合上，需要時才打開，以防個人手機號碼在不必要情況下洩露。

7.汽車專用訂製磁吸式遮陽簾（點擊藍色連結即可購買）

一般車主並不會為私家車安裝窗簾，但假如有遮陽或私隱需要的話，則可考慮這款磁吸式遮陽簾。這款遮陽簾安裝方法十分方便，磁吸式設計，只需直接貼在汽車的窗框上即可透過磁力吸實。

經過編輯實測，遮陽簾的磁力十足，不會影響打開車窗，開關車門亦不怕會使遮陽簾鬆脫。有興趣的車主可向淘寶賣家訂製，選擇自己汽車型號適用的尺寸及大小。

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（優惠資料以官方最新發佈為準，最後更新至2020/06/17）

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