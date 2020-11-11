雙11必買5款真無線藍牙耳機 Sennheiser音質出色$2499減至$1188

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真無線藍牙耳機由崛起到大流行，蘋果的Airpods可謂功不可沒，不過Airpods自推出以來便不時受人垢病。無論是音質，半入耳式耳塞，抑或是耳機的長柄造型，雖然有其特別之處但又確實非人人喜歡。假如想尋求功能及表現類似的真無線耳機，除Airpods外市場上其實還有不少選擇，既有經典耳機廠牌，亦有表現出色的年輕新力軍。趁著近期雙11購物優惠正舉行得如火如荼，以下為大家推薦多款評價不俗，而且以優惠價發售的真無線藍牙耳機。

「一網打盡」雙11搶購優惠

由11月4日至11月13日，「一網打盡」網購平台將會一連8日每日推出不同產品劈價優惠，產品種類涵蓋數碼影音、家品家電、廚具用品、生活百貨等。而明天（12日）將會是品牌耳機專場，想以平價掃筍貨的朋友記得每日12點準時到「一網打盡」搶購，否則想等同樣力度的優惠就恐怕要到明年了！

1.Sony 無線降噪耳機 WF-1000XM3

提到降噪耳機，除Airpods外必定不得不提Sony旗下的產品。Sony不但是傳統的耳機大廠，而且從WalkMan時期開始更已經是技術研發的始祖。在降噪技術上，Sony更是領先全球，而 WF-1000XM3就是市面上首款具備主動降噪功能的真無線藍牙耳機，雖然推出已有一年多的時間，卻仍然備受不少用家推祟。

WF-1000XM3採用主動降噪技術，耳機表面上具有一個前饋式及一個反饋式的雙重麥克風，用來捕捉用家四周的環境聲音，再配合QN1e高清降噪處理器中的數碼降噪功能、24 位音頻訊號處理技術消除雜亂紛擾的環境聲音，令音樂表現更加純淨，將音質受損情況減低。

至於在連接方面，WF-1000XM3採用了全新藍牙晶片配合優化天線設計，把連接方式改進由左耳傳至右耳改左右耳獨自連接，除了確保覆蓋範圍更廣、穩定訊號強度，亦大大提升了改善了音訊延遲的情況。

值得一提的提，WF-1000XM3在面板設計上亦同樣出色，SENSE ENGINE™ 技術可以讓用家以輕觸的方式操控耳機及音樂播放功能，例如調高調低音量，引入環境音效等，而無需特地脫下耳機，或拿出手機進行相關操作。

雖然WF-1000XM3 沒有提供AptX高清音質傳輸制式，不過內置的6mm動圈元及DSEE 數碼音質提升技術 HX (DSEE HX™) 亦可提升經壓縮的數碼音樂檔案，帶來更清晰而且具有張力的音效。

除此之外，WF-1000XM3亦配備磁力充電盒，只要將耳機放到充電盒中快速充電10分鐘，即可播放音樂長達90分鐘，而充滿電後，更可運作6小時。

2. Sony 無線降噪耳機 WH-1000XM4 (黑色/銀色)

假如尋求更極致的降噪體驗，那麼頭戴式耳機將會是更好的選擇，頭戴式耳機兩側的軟墊可完全包覆耳朵，讓耳朵與耳機之間形成一個獨立空間，完全隔絕環境噪音。加上機身體積大，頭可配置較大的驅動單體，增加聲音的發揮空間。

WH-1000XM4搭載的高清降噪處理器QN1採用全新演算法，耳機上的每個耳罩均有兩個麥克風，可捕捉環境噪音並將數據傳到高清降噪處理器 QN1，而此處理器會與Bluetooth® Audio SoC同步運作，以每秒逾700次的速度感應來調整音樂和噪音信號，並進行即時降噪處理，再配應用程式調節環境音效，降噪性能比一般頭戴式耳機的更加強大。

至於聲音表現方面，雖然WH-1000XM4同樣不支援AptX高清音質傳輸制式，不過卻提供了SBC、AAC和LDAC傳輸方式，LDAC比傳統藍牙音效傳輸的數據多約三倍，音質效果可足以媲美有線連接。加上40mm動圈配合液晶聚合物振膜、DSEE 數碼音質提升技術，令低音飽滿清晰之餘亦強而有力。

另外，WH-1000XM4同樣具備智能而板，用家可於面板上以輕觸的方式操控耳機及音樂播放，假如收到來電又無法騰空雙手接聽電話，耳機用家開始說話，耳機的Speak-to-Chat及 Precise Voice Pickup 技術就會自動識別到用家的聲音並作出反應，停止音樂並引入環境聲音，方便進行通話。

3.B&O Play Beoplay E8 真無線藍牙耳機

但若然對降噪沒有太大需求，想尋找定價更低、更划算的耳機，不妨考慮丹麥耳機音響廠牌B&O Play的E8耳機。同樣屬於入耳式的真無線藍牙耳機，由德國設計師Jakob Wagner設計，耳機外型簡約，而充電盒亦十分輕便小巧，整體質感頗佳。不少用家更反映E8的佩戴感非常舒適，無異物感之餘亦不易滑動。

B&O E8 耳機採用藍牙4.2連接，同樣不提供AptX高清音質傳輸制式，不過用家可配搭B&O的App使用，自行整音頻模式，令細節及空間感變得不同。除了可以微調聲音，用家還可以自行設定音訊通透幅度，控制耳機接收多少外來聲音，如0%環境音可隔絕大部分環境噪音、100%環境音則可完全接收身邊的所有聲音，另外亦有50%-80%環境音可選，方便用家按不同場合調整隔噪效果。

與其他耳機一樣，B&O E8的表面設有智能面板，用家可以輕觸耳機表面的方式操控耳機及音樂播放，觸控靈敏度亦相當不俗。

4.Sennheiser Momentum 真無線藍牙耳機

假如是高端耳機用家，特別著重音色體驗，傳統大廠Sennheiser 推出的真無線耳機相信可以令你對藍牙耳機的音質另眼相看。Sennheiser 推出產品向來貴精不貴多，這款Momentum耳機在各方面的技術都相當成熟。

除了具備IPX4防水功能、藍牙5.0傳輸、長達12小時的電力，亦兼容無線耳機中少有的apt-X高質素藍牙傳輸及apt-X LL低延遲傳輸，令藍牙耳機亦可還原CD的音質，並如實表現出一定的空間感、有力量的低頻、清脆的高音，以及清晰的人聲。

至於操作方面，Momentum同樣於金屬面板上採用了觸控技術，用家透過App即可設定所需要的按鍵功能，無需特地拿出手機，已可調整音樂音量、歌曲切換及暫停，而且連線亦相當穩定，不論是Android抑或Apple的用家同樣可快速地連上耳機，基本上其他耳機具備的功能Momentum都一併有齊，而音色上卻更為優勝。

5.A&S TWS02SE 神奇女俠特別版耳機

人人對耳機的追求不同，有用家著重降噪、有用家著重音色，而有些人會特別留意耳機的外型。若然想尋找一款功能齊全、而且外型獨特的耳機，A&S近期與DC Comic聯乘合作的兩款耳機相信可以滿足到大家。

來自馬來西亞的數碼電子品牌A&S對於港人而言可能相對陌生，但其業務經已遍及東南亞，集設計、生產、銷售於一體，並與韓國、台灣及中國一流的供應商合作，具有品質保証。雖然A&S產品的定位相對較平價，但性能卻絕不比一線品牌遜色，論CP值來說的確頗值。

今次A&S與DC Comic聯乘的耳機以近年大熱的超級英雄——神奇女俠為主題，耳機盒用上了經典的紅色配色，而盒子表面及耳機面板都分別印上了神奇女俠的代表標誌，非常型格。

至於規格與性能方面，A&S TWS02SE採用藍牙5.0連接、IPX5防水設計，連接穩定亦不受汗水和雨水干擾，方便用家運動鍛煉時使用。另外，TWS02SE耳機亦如一般耳機一樣配備輕觸式感應器，只需觸及耳機面板即可調整音樂音量、歌曲切換及暫停播放。

TWS02SE只需1.5小時充電時間，即可使用長達8小時，配合充電盒更可將使用時間延長至14小時。

提提大家，以上產品將於明天11月12日中午12點正式開賣，數量有限，先到先得，售完即止。想要確保能搶購到手，不妨按上面的藍色連結前往產品頁面，預先把產品網址Bookmark收藏好，方便一到開售時間立即準時去搶！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/11)

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