iPhone 12淨機優惠大全｜雙11激減低至$6250 + $11搶iPhone12 Pro

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網購平台《一網打盡》連日來舉行的「雙11購物折」活動進行得如火如荼，場內上百款數碼影音、家品家電瘋狂減價，當中不乏知名品牌如Apple、Switch、小米、Oral-B、Philips等多不勝數。而在「雙11」正日更會釋出終極優惠，屆時設有$11秒殺專區，大家可以$11超平金額搶購最新iPhone 12 Pro，另外iPhone 12同樣有得減。想要換新電話，又不想上台捱貴plan？是次優惠絕對不容錯過！下文立即奉上優惠詳情！

一眾果迷望穿秋水，終於在上月迎來新一代iPhone 12的好消息。今次Apple 一口氣推出四款新智能手機，分別有入門級的iPhone 12 / 12 mini，還有高階級別的iPhone 12 Pro / 12 Pro Max，螢幕尺寸有大有小，價錢亦有平有貴，一律支援 5G 流動網絡，並且加入了多款新色可選，可以說是一次過滿足到不同喜好、需求及預算的果迷。

趁著一年一度的雙11，《一網打盡》為大家帶來 iPhone 12 及 iPhone 12 Pro的搶購優惠，以下iPhone產品一律將於明天11月11日中午12點正式開售，購買更可享有免運費配送服務，毋須另付運費。

$11秒殺專區 —iPhone 12 Pro 128GB 石墨色

秒殺價：$11 (原價：$8,499)

留意，如欲搶購iPhone 12 Pro，請經以上連結預先登記您的電郵，一經登記後系統會於開賣時立即把獨家搶購連結發送至您的電郵。名額一部，售完即止。

除了iPhone 12 Pro，《一網打盡》同時帶來了iPhone 12的搶購優惠，售價會由原價$6,799起降至$6,250起，優惠高達88折，最高可慳$899，詳細各容量及顏色的分別售價可參見文尾！

蘋果 Apple iPhone 12 (香港行貨)(64GB/128BGB/256GB)

繞了一圈，iPhone 12全系列手機的機身形狀終於回歸至平直角邊設計，這也是不少果迷期待已久的變化。不光是外型更討好，於螢幕、效能、相機各方面都有重點升級，為果迷帶來意料之外的新鮮感！

iPhone 12（Apple官網）

首先，這回iPhone 12 及 iPhone 12 Pro 的螢幕尺寸更由5.8吋加大至 6.1吋，雖然同為6.1吋螢幕，但機身的厚度及重量都比上一代 iPhon 11明顯更薄更輕，手感更佳。同時也換上超級Retina XDR 顯示器及OLED 螢幕，解析度更高之餘，色彩呈現效果亦更淋灕盡致，帶來更佳的觀賞體驗。另外，螢幕玻璃面還加上了新開發的陶瓷晶體護面，號稱耐摔程度提升足足 4 倍，相信定會更加耐用、耐跌撞。

至於效能上，為迎合5G時代的來臨，iPhone12 全系列均支援5G 流動網絡，用家可以體驗到高速連線上網，日後上下載文件、影片速度更有效率。iPhone 12 與12Pro 都採用最新的A14仿生晶片，運算效能也算提升不少，日常工作處理速度更快。

iPhone 12（Apple官網）

來到最受關注的相機一環，也是iPhone 12 與12 Pro 最大分野之處。由於12 Pro 配備三鏡頭，比起iPhone 12 多了一支2倍光學變焦的遠攝鏡及一個LiDAR感測器，所以相機在對焦時的速度更快，準確度更高，不但可以清楚地拍攝到更遠的物體，而在燈光昏暗、伸手不見五指的環境下，照片的質素亦相當清晰。再者，12 Pro也額外支援夜間人像模式，即使是黑暗的環境下，人物和邊緣也能清楚呈現。

而拍片方面，iPhone12 和12 Pro同樣支援全新Dolby Vision 功能，令影片的色彩更加艷麗，線條更清晰。不過需要注意一點，iPhone 12 最高只可支援4K 30 fps；而12 Pro 最高則支援4K 30 fps。

iPhone 12 Pro（Apple官網）

整體來說，iPhone 12 與 12 Pro性能大致相似，最大差異則在於機身的材質與相機功能。雖然說iPhone 12的夜攝人像效果較12 Pro 稍為遜色，但其實都比起上一代iPhone 進步不少。加上現時超廣角相機均具備夜間模式，配合全新HDR 3，無論是日與夜，拍攝的影像經已相當清晰。

簡而言之，如果您對於拍攝成像品質有追求，或者想要拍出專業的人像攝影照，12 Pro 的而且確是略勝一籌，全新的相機功能將低光拍攝提升至嶄新層次，絕對能媲美專業相機，確實是值得入手。相反，如果平日夜拍機會不多，又或多以拍攝靜物風景為主的話，iPhone 12亦相當夠用，更適合講究性價比的用家，始終兩者價格差距不少，以128GB為例，iPhone 12 的售價為$7,299；12 Pro 的售價則是$8,499，兩者足足相差過千元。

而預算不多，同時又想要換iPhone 12 的用家，更要把握《一網打盡》於明天（11日）推出的搶購優惠，屆時iPhone 12的售價分別會由原價$6,799起降至$6,250起，詳情參考價錢如下：

▼ iPhone 12 各容量及顏色售價 ▼ 64GB 黑色 由原價$6,799降至$6,250 64GB 白色 由原價$6,799降至$6,250 128GB 黑色 由原價$7,299降至$6,450 128GB 白色 由原價$7,299降至$6,800 128GB 紅色 由原價$7,299降至$6,450 256GB 黑色 由原價$8,099降至$7,200 256GB 白色 由原價$8,099降至$7,400

再次提提大家：以上產品將於明天11月11日中午12點正式開賣，數量有限，先到先得，售完即止。不想優惠白白溜走的話，記得預先按以上預結前往登記電郵，並把產品網址Bookmark收藏好，方便一到開售時間立即準時去搶！