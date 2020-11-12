雙11｜移動浴室寶61折售 最平$11部　免安裝多功能 冬日送暖神器

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來到十一月，秋天悄然而至，天氣逐漸轉涼，意昧住冬天也離我們不遠了。每逢冬天，洗澡似乎就成為一項考驗意志力的每日任務。為了締造溫暖又舒適的沐浴環境，不少家庭都會在浴室裡加裝浴室寶，甚至乎以它來取替傳統抽氣扇。想要趕在冬天來臨前，趁早購入浴室寶的話，那麼就不要錯過《一網打盡》在雙11帶來的超抵浴室寶減價優惠了！

雙11最後搶購機會 $11秒殺浴室寶

一年一度的網購盛事「雙11購物折」經已接近尾聲，網購平台《一網打盡》即將推出最後的秒殺筍貨，而壓軸登場的就是冬日必備送暖神器——浴室寶，讓大家渡過暖笠笠的冬天。只要睇準開售時間，準時於明天11月13日中午12點正進入以下產品連結，就有機會以$11超平的價錢搶購「德國寶 移動浴室寶 HTW-220」，名額只得5部，先到先得。

$11搶購 德國寶移動浴室寶 HTW-220（點擊藍色連結前往搶購）

即使未能搶到以上$11秒殺優惠，同樣也可以優惠價入手，事關屆時售價將會由原價$1,080降至$659，優惠幅度足足達到61折！購買更可享有免運費配送服務，毋須另付運費，有意購買浴室寶的你，可別讓優惠白白溜走了！

61折買 德國寶移動浴室寶 HTW-220（點擊藍色連結前往搶購）

那麼浴室寶真的好用嗎？到底值得買嗎？下文會為大家詳細介紹。

香港家庭普遍浴室面積狹窄細小，有的甚至連窗戶或乾濕分離也沒有。狹小的浴室長期密不透風，加上香港天氣本來就又悶又濕，可想而知一大堆潮濕、發霉、發臭、水垢、黑斑等問題自然接踵而來，所以加裝可使空氣流動的抽氣扇早已屬於每個家庭都不可或缺的浴室設備了。

不過，踏入寒風刺骨的冬天後，每次打開冷颼颼的抽氣扇時，這感覺簡直就是雪上加霜一樣。即使是年輕力壯的年青人，冬天洗澡都是一項挑戰，更何況是經不起著涼的老人和小孩呢？所以，浴室寶的供暖功能猶如雪中送炭般存在，讓冬天的浴室也可以溫暖得儼如溫室，感受到從頭到腳的溫暖，對於有老有幼的家庭來說，的而且確非常值得購買。

市面上的浴室寶款式繁多，選購浴室寶前要考慮的問題林林總總。既要確保浴室有足夠的空間和位置安裝，還要確保有獨立的電路供電，假如浴室未有合適的電掣及電線，還要花大錢另行找專業師傅安裝。面對以上種種惱人問題，「可移動式」的浴室寶似乎就是時下最方便快捷的主流之選了。

CP值之冠：德國寶移動浴室寶 HTW-220

稍有留意都會發現市面上的浴室寶價錢並不便宜，動輒過千元起跳，還未計找師傅安裝的費用。然而這部德國寶移動浴室寶只售$659（原價$1,080），用途亦十分廣泛，除了最主要的供暖功能以外，更集涼風、乾衣、去味多種功能於一身，不只可以讓浴室維持暖度，不怕洗澡後因一冷一熱而着涼，同時也可以避免潮濕問題，一舉多得。論CP值而言，確實是性價比之冠。

▼ 詳細功能介紹 ▼

【優點一：易裝易拆 隨心移動】

可移動的浴室寶最大優勢在於不受面積限制，不用顧忌空間不足的問題。它總共有掛鈎、掛牆、座檯三種安裝方式任意選擇，毋須固定安裝於同一位置，而且亦毋須花錢聘請師傅安裝，可以按照自己需要隨時拆下移動，不再侷限於浴室內使用。只要插上電源後，不論是嬰兒房、客廳、辦公室等各處皆可使用，實行「去到邊，暖到邊」。

三種安裝方式任意選擇

【優點二：冷暖全能 四季適用】

相比一般浴室寶只提供暖風功能，這款浴室寶就足足具備了三項風速模式，包括「高擋暖風」、「低擋暖風」及「獨立涼風」，一年四季皆適用之餘，用家還可以根據當時的氣溫，去調節適合的風速模式，不怕過暖或者不夠暖。

具備三項風速模式

【優點三：極速烘乾毛巾衣物】

隨機附送可拆式的金屬支架，方便用來晾掛烘乾毛巾或小衣物，為衣物帶來防霉丶減異味丶減細菌的有效作用。

極速烘乾毛巾衣物

【優點四：慳電節能 使用壽命更長】

採用PTC陶瓷發熱元件，發熱功率達2,000瓦特，能夠高效快速製暖之餘，配合低風環保模式使用，還可以優化能源使用，以最少的電力達至所需的溫度。相對其它使用石英管或金屬發熱元件的浴室寶，它不但能減少金錢開支，亦較省電和環保。

慳電節能 使用壽命長

【優點五：三重安全裝置】

具備三重安全保護裝置，包括優質耐熱阻燃材料、IP23防塵防水保護級別、過熱自動斷電功能，使送暖的同時也確保安全。加上設有四檔定時功能，可以自行設置開機時間，分別為1小時、2小時、4小時、8小時或無定時循環，到時後便會自動關機，使用時更安心和方便。

具備三重安全保護裝置

【優點六：貼心的隨機配件】

附送可拆式金屬架、無線遙控器、專用掛鉤配件、專用掛牆配件。

再次提提大家：以上產品將於明天11月13日中午12點正式開賣，數量有限，先到先得，售完即止。不想優惠白白溜走的話，不妨可按上面的藍色連結前往產品頁面，預先把網址Bookmark收藏好，方便一到開售時間立即準時去搶！