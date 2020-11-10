淘寶雙11｜香港01獨家優惠碼 滿¥599即減¥60 額外送$100集運禮包

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踏入十一月，終於到了一眾網購迷期待已久的大「折」日——雙十一。淘寶可說是每年雙十一的主戰場，而今年淘寶的優惠玩法更是更勝從前，福利多不勝數。雙11前夕，香港01再度為各位讀者加碼，送出限量獨家優惠碼！想以最優惠價錢在淘寶買盡心頭好？那就千萬不要錯過以下的優惠！

明天就是淘寶一年一度的雙11購物節了，今年淘寶雙11的玩法多多，優惠力度比去年可謂更過之而無不及！除了有淘寶的自家店舖優惠、集運優惠，想買得更划算當然少不了使用優惠碼一減再減！

【香港01 x 淘寶雙11獨家優惠碼】

由2020年11月1日00:00:00至2020年11月11 23:59:59期間，只要於淘寶或天貓購物滿¥599，結帳時輸入香港01獨家優惠碼【60HK01】，訂單即可立減¥60！

值得一提的是，是次的優惠碼可與紅包、商家優惠券、購物津貼等優惠疊加使用，大家購物前可以從商品欄目的右上方留意商家有否提供優惠券，疊加優惠隨時讓你的訂單一減再減，抵上加抵！

另外亦需要注意，優惠碼只適用於收貨位址為香港的訂單，而今次數量亦只有400個，先到先得，用完即止，大家記得把握時機，早買早享受！

【淘寶優惠碼使用教學】

雙11的商場如戰場，要成功搶盡優惠可謂爭分奪秒，假如搶不到今次的限量優惠碼，香港01再為讀者提供額外福利！各位讀者可以11「01積分」換取價值¥50的獨家優惠碼，於淘寶購物滿¥499即可使用。而以上的優惠碼同樣可與紅包及津貼優惠疊加使用！

▼按此連結或按入下圖換領香港01獨家優惠碼▼

【香港01 x 4PX集運優惠】

是次的優惠碼只適用於收貨位址為香港的訂單，換言之想享用優惠，就必需使用淘寶的官方集運。想慳得更多，現在再送你集運優惠！

由即日起，香港01讀者只要於4PX註冊成新會員，即可享有$100運費大禮包，內含1張$40、2張$20、2張$10的集運優惠券，每次集運都可使用一張，換言之幾乎等如免運費！

【淘寶購物會場傳送門】

1.香港主會場

2.4PX集運優惠

【優惠碼使用規則】

1. 優惠碼（以下簡稱Promo Code）只適用於收貨位址為香港的訂單，訂單金額滿指定門檻，輸入Promo Code後（假設優惠碼尚有可使用餘額），點擊使用即減對應額度。Promo Code可支援與紅包，商家優惠券，購物津貼等疊加使用。

2. Promo code只可在2020年11月11日00:00:00-2020年11月11日23:59:59（中國香港時間）期間使用。

3. Promo code的使用同時適用於天貓（不含天貓超市）和淘寶平台商品。

4. Promo code 使用數量有限，先到先得，用完即止。

5. Promo code 只支援手機APP下單（手機淘寶以及淘寶Lite）使用。

6. Promo code 不得用於支付預售商品之尾款。。

7. Promo Code不得提現。消費者蓄意利用此服務牟利或其他違規行為，一經發現，淘寶平台有權取消違規使用者享受服務的資格，同時影響其帳戶的信譽評級，必要時追究法律責任。

8. 活動過程中如發現有礙其他用戶公平參加本活動或違反本活動目的的之行為的（包括但不限於作弊領取，機器刷獎，惡意套現，刷取信譽，虛假交易等），淘寶將取消有此行為的用戶參加本次活動的資格或其因參加活動所獲取的任何利益，必要時追究法律責任。

9. 淘寶可以根據本活動的實際舉辦情況對活動規則進行變動或調整，相關變動或調整將公佈在活動頁面上，公佈後依法生效。淘寶保留最終決定交易是否符合享有此優惠的條件的權利，用戶不得異議。

10. 因不可抗力因素造成的未履行服務，不承擔因此而導致的服務未履行責任。“不可抗力”指不可預見、不可避免或不可克服的客觀情況以及其他影響服務履行的客觀情況，包括但不限於全國性或區域性空中或地面交通系統管制或中斷（如天氣原因等）、或通訊系統干擾或故障、或政府行為、郵政主管部門政策變化、戰爭、地震、颱風、洪水、火災、大霧、大雨、罷工等其他類似事件。

11. 如Promo Code由第三方合作方派發，其活動規則、派發標準、領取資格（“合作方規則”）由第三方合作方決定。參加第三方活動人士同意如：符合第三方合作方領取Promo Code資格而未能領取 Promo Code；或從第三方合作方上領取到的Promo Code因任何原因不能在淘寶平台使用，淘寶平台無須承擔任何責任。該等人士同時同意自行與第三方合作方解決相關糾紛。

12. Promo Code優惠碼使用方式詳細介紹：https://world.taobao.com/helper/knowledge.htm?spm=a312a.7762693.2015080302.6.ge82Ok&kid=1060048747

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/19)

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