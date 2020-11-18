eBay優惠再加碼 多件產品折上折 $1000入手FitBit智能手錶/吸塵機

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今年度的雙11購物節終於落下帷幕，各位網購迷買得盡興了嗎？雖然雙11已經過去，不過由於反應熱烈，不少商家都決定繼續延長優惠期限。大型網購平台eBay除了繼續推出大量電子電器激筍優惠，現在更加碼推出折上折，用戶可使用eBay提供的優惠碼，令訂單價錢一減再減！

eBay在剛過去的的雙11推出了多件電子產品減價優惠，不論是耳機、喇叭、相機、風筒、造型器，甚至是iPhone 12統統有得減，而今次加碼的優惠更可應用於雙11期間的減價產品之上，即是等同折上折！

eBay推限量優惠碼 買滿指定金額即減

eBay是次推出了兩個優惠碼，分別可應用於不同金額的訂單之上。由即日起至11月30日，凡於eBay購物滿$60美元（約$465港元），結帳時使用優惠碼【PCNSFBUY】即可全單減$10美元（約$77港元），而購物滿$200美元（約$1550港元），使用優惠碼【PCNSMZDM】，即可立減$30美元（約$232港元）。

以iPhone 12為例，eBay於雙11推出的優惠型號包括iPhone 12的64GB、128GB及256GB版本，而最平一款只需$6250，比官方原價便宜接近$600，使用優惠碼後，更可再減USD$30（約港元$232），換言之即是約$6018已經可以入手最新的iPhone 12手機！

傳送門：iPhone｜eBay雙11推超筍iPhone 12優惠 免上台 買機即減慳近$600

繼早前介紹過的耳機喇叭、手機相機後，今次編輯發現eBay還有3款抵買產品，分別是FitBit的智能手錶、健身手環及智能秤，以及IRIS OHYAMA最新型號除塵蟎吸塵機，使用優惠碼最平$1000樓下就有交易！

Fitbit Inspire HR 智能健身手環 + Aria Air Black 智能秤券後價：$1,034

今時今日香港人非常注重身體及飲食健康，而在家健身亦是越來越普遍的運動方式。智能手環的推出，除了方便用家無時無刻管理自己的健康狀況，更可協助制定運動計劃，令成效事半功倍。

Fitbit是美國運動第一大品牌，旗下推出過多款智能運動手帶，其中Fitbit Inspire HR就特別適合入門級用家使用。Fitbit Inspire HR提供全天候心率追蹤、睡眠階段偵測、15種運動鍛鍊及女性健康追蹤功能。用家可透過手環的觸控螢幕及顯示屏來查看心率區間，並在鍛鍊時追蹤卡路里燃燒量、時間及距離等目標進度，方便用家了解運動強度是否達標，並以此制定每天的運動目標及計劃。

此外，手環還可以追蹤用家每天的睡眠階段，如何時是淺睡、熟睡和 REM 睡眠長短，手環會一一紀錄並提供改善睡眠品質的建議。另外，女性用家亦可追蹤生理週期，並記錄經期症狀等資料，在運動以外無間斷監測健康狀況。

至於性能方面，既然是運動手環，Fitbit Inspire HR當然亦具備防水功能，手環可達50公尺防水，而且游泳時亦能使用，並自動追蹤游泳的總時長。

Fitbit Inspire HR亦兼容200多款 Android、iOS 和 Windows 10 裝置，用家可透過通知功能，隨時掌握社交媒體應用程式、交通服務、來電通知等多種最新動態，既可作為智能手錶使用，亦可輔助每天的運動計劃，非常方便實用。

是次的Fitbit Inspire HR將會以套裝形式出售，除手環以外亦包含 Aria Air Black 智能秤一部，Aria Air 可以與 Fitbit 智慧手錶、智能健身手環搭配使用，並與Fitbit應用程式同步，將體重目標、運動時的燃燒量、睡眠、卡路里攝取量等資料清晰記錄。其後程式可進一步能將數據彙整成簡要的圖表，並與體重變化趨勢對照，讓用家全方位掌握健康狀況、監控體重變化，以更有效的方式實行健身及減重。

Fitbit Versa 2(NFC)智能手錶券後價：$1,034

除了專為運動而設的智能手環，Fitbit近年亦因應潮流，推出了多款具有運動監測功能的智能手錶。手錶不但可偵測多種運動並作出數據分析，同時亦兼具時鐘、響鬧、智能手機連接後的多種功能，比起手環的功能更全面，更適合日常生活所需。

Fitbit Versa 2 的錶身以鋁製材質製作，螢幕採用AMOLED螢幕，顯示範圍不但比手環更大，更支援長亮模式及錶面下載，用家可隨時下載不同的錶面模版，設計一款結合自己喜好及需要的手錶。

至於功能方面，Fitbit Versa 2的功能雖然與健身手環雖然相約，同樣具可追蹤心率、運動燃燒量、睡眠質素、經期、卡路里攝入等，不過Fitbit Versa 2在睡眠追蹤上卻比手環多出了兩項功能，分別是睡眠分數及睡眠模式。當睡眠模式啟動後，手錶將會在預設時間內停用快覽顯示功能和通知，以免手錶亮起而干擾睡眠。而經過過一夜睡眠後，手錶將會自動偵測一系列身體在睡眠時的數據，並透過應用程式分析睡眠狀況，得出個人化的睡眠分數。

除此之外，能夠與手機進一步互動亦是Fitbit Versa 2 與健身手環最大的分別。Fitbit Versa 2除了可顯示各種健康數據外，更可下載數百款應用程式，譬如計時器、天氣、Spotify等，當手機處於連接範時，手錶即可代替手機取得來電、短訊、行事曆等應用程式通知，並且可以透過語音在手錶上回覆短訊。另外，最實用之處在於手錶亦具備Fitbit Pay功能，用家可新增最多6張信用卡，並直接以手錶付款及乘搭交通工具，非常方便。功能上絕對可媲美Apple Watch，但價錢卻接近對方的一半，抵玩！

IRIS OHYAMA FAC4 超輕量除塵蟎吸塵機券後價：$1,034

IRIS OHYAMA的吸塵機可說是近年非常熱門，深受不少主婦喜愛的家電之一。事關IRIS OHYAMA的吸塵機除了特別輕身，還具備除塵蟎功能，有助改善及預防香港常見的呼吸道及皮膚敏感問題。

來到第4代，IRIS OHYAMA的除塵蟎吸塵機依然是目前最輕量化設計的手提式塵蟎吸塵機，原理方面同樣是透過高頻率震動，再結合旋風吸力，來全方位清除潛藏於被褥中嘅蟎蟲灰塵。不過功能上FAC4卻比上一代升級不少，尤其在吸力及拍打次數方面，FAC4由之前的70w大大增加至100w，而高頻率震動拍打次數則由每分鐘7,000次大幅提升至14,000次，加上加闊了的吸塵頭，無論是清除塵蟎的速度及效能都比以往更強勁、更快速。

而與此同時，FAC4亦繼續保留了上一代不少實用功能，譬如三色塵蟎感應燈，方便用家了解家中塵蟎的潛藏範圍，以便更準確地針對特定範圍進行清潔。另外，FAC4亦沿用一次性集塵套的設計，方便用家將塵埃污垢直接丟棄，省卻二次處理的煩惱。

假如想慳得更多，大家不妨儲齊幾件心水產品，再使用立減$30美元的優惠碼，平均每件產品$1000以下便有交易！

提提大家，以上eBay產品均可享免郵費送遞服務，有意購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/18)

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