Black Friday 2020 海外網購優惠懶人包　搜羅eBay全網至抵買貨品

網購攻略 網購攻略

剛過去的「雙11」大家買得過癮嗎？即使未能搶到優惠或心頭好也不要緊，因為隨即還有全球最大型的網購盛事 — Black Friday 即將殺到！從感恩節到 Black Friday，緊接著 Cyber Monday，這一連串的節日都是一年之中「掃平貨」的最佳時機。儘管我們身在香港，但只要有網絡，宅在家中動動手指也能買遍全球最平貨品。想要掃盡全球平貨的話，留意以下必買減價貨品推薦，文尾還有 Black Friday 慳錢小貼士！

Black Friday 有幾抵買？

不少海外網店的商品定價本來就比香港便宜，撞上 Black Friday 這種盛大節日，減價幅度簡直超乎想像。雖然未到 Black Friday 正日（美國時間 2020年11月27日），但現時全球多地的網店和電商平台已經加入減價戰團，預早推出不同優惠活動吸客。根據以往做法，不少商戶更會在 Black Friday 當日推出如「One Day Deal」、「24 Hours Flash Sale」等的限時劈價優惠，產品隨時減至三折發售，甚至乎一折亦不足為奇，絕對稱得上為「全年至抵買」的黃金時機。

Black Friday 網購主戰場：eBay

眾多海外網購平台之中，eBay 屬於普遍港人在 Black Friday 網購的主力戰場之一。畢竟 eBay 屬於大型綜合網購平台，商品種類繁多，不論是電子科技產品、個人護理產品、家品雜貨、服飾鞋履，全新抑或二手、古董，總言之幾乎任何產品都能夠買得到。加上不少知名海外大品牌經已進駐 eBay 開店，一個網站就能買盡不同類型和品牌的心頭好，確實非常方便。

eBay Black Friday 促銷優惠

適逢 Black Friday，不少產品已經進行大減價中，配合 eBay 今次推出的官方優惠，就能抵上加抵了！由即日起至 11月30 日前，於單一賣家購物金額滿 60 美金（不含運費及稅項），付款前輸入優惠碼【PCNSFBUY】立減 10 美金。或於單一賣家購物金額滿 200 美金（不含運費及稅項），付款前輸入優惠碼【PCNSMZDM】立減 30 美金。每個用戶僅限使用以上優惠碼各一次，且名額有限，先到先得。

eBay Black Friday 促銷優惠

Black Friday 優惠固然吸引，但 eBay 的商品數量上千百萬種，容易令人感覺花多眼亂、無從入手，隨時一不小心就會「睇漏眼」。編輯逛了 eBay 一圈，發現以下兩大種類的商品非常值得購買，價錢比起香港便宜一大截，買到簡直可以說是撿了便宜。既然距離 Black Friday 當日尚餘點時間，仍未選好心水貨品的話，不妨參考以下的必買推介，為Black Friday 血拼做足準備吧！

eBay 必買 — 3C 電子產品

電子產品一般定價較高，但只要懂得把握 Black Friday 期間入手，能節省的金額可不止一千幾百而已，甚至乎比購買水貨更加便宜。eBay上的電子產品相當廣泛，舉凡智能手機、平板電腦、相機、音響、電視機等統統齊全。而如 Apple、Dyson、Samsung 等都屬非常搶手的品牌，往往他們的產品一但減價，未到 Black Friday 當日可能已經售罄，所以想要撿到便宜貨的話，那麼就必需當機立斷，立即下單了！

至抵買推薦：Nikon D5600 三支鏡頭 單反相機套裝（點擊藍色連結即可購買）

現售：US$639.95（約HK$4,960.28）eBay原價：$871.99

Nikon D5600 三支鏡頭 單反相機套裝

眾所周之單反鏡頭索價不菲，一支鏡頭價錢可能比起機身還要昂貴。而這個套裝裡面竟然包含足足三支不同鏡頭（分別是Nikon 18-55mm VR Lens、55mm 2X Telephoto Lens、55mm Wide Angle Lens），價錢卻減至約港幣$4,960而已。反觀香港本地定價，單是Nikon D5600 的相機機身經已需要$6,180，可想言之$4,960這個價錢的而且確非常划算，不僅僅是便宜了千二元，而且還隨機附送三支鏡頭，真的是千載難逢的好機會。

至於功能方面，這款相機配備 2420 萬有效像素及 EXPEED 4 影像處理引擎，ISO 範圍達 100 至 25600，即使是在光線昏暗的環境下，依然可以捕捉到清晰銳利的影像、Full HD 影片及間隔定時短片。加上高速連拍拍攝速度可達每秒約 5 幅，及 39 點自動對焦 (AF) 系統，可以覆蓋的畫面範圍更廣闊，每個一瞬即逝的畫面都能精準捕捉，拍攝動態照片或影片也不成問題。

不論是專業攝影師，抑或是剛入門的攝影新手，Nikon D5600 配合三支不同鏡頭足以應付不同人的拍攝需要，加上它纖薄輕巧的碳纖維機身，主打夠輕巧易攜，隨身攜帶作為旅行時的攝影拍檔亦絕對合適不過。

至抵買推薦：Denon Home 150 Wireless Speaker Black（點擊藍色連結即可購買）

現售：US$199（約HK$1,542.46）本地價：$2,480

Denon Home 150 Wireless Speaker Black

Denon 始於1910年，專注發展家庭影院、音視頻器材多年，屬日本老字號音響品牌，音箱發燒友對此品牌定不陌生。目前 Denon Home 150 在香港售價為 $2,480，但在 eBay 購買只要 $1,542，減價將近 6 折，有意入手音響的話，當然不能放過這個機會。畢竟 Denon 的出色音質是無庸置疑的，能夠媲美同級傳統 HIFI 產品，以價錢來看，性價比甚高。

Denon Home 150 尺寸細小，放在家中不佔地方，適合小戶型家庭。儘管個頭細小，但功能卻很強大，音質不容小覷，它配備了 1 吋高音及 3.5 吋中低音單元，讓用家能感受到卓越音質。更方便的是，通過 Wi-Fi、 AirPlay 2 或藍牙可連接至 Spotify、Amazon Music HD、TIDAL、TuneIn、Deezer等熱門平台，輕鬆串流播放自己的喜愛音樂。

▼更多減價電子產品，立即預覽▼ >>>按此連結前往查看更多減價產品！

eBay 必買 — 時裝配飾

想要購買時裝配飾其實不一定要到品牌官網，eBay上的折扣有時比起官網優惠得多，減價力度更大。一些受港人喜愛的大品牌如Adidas、New Balance、PUMA、Champion等應有盡有，品牌和款式選擇夠多之餘，最重要的還是價錢比香港便宜一大截，能夠以意想不到的價錢買到不同的歐美品牌服飾，當然是萬萬不能錯過的機會。反正最近天氣也開始降溫，冬天亦離我們不遠，是時候為家裡的衣櫃和鞋櫃換季了！

至抵買推薦：Adidas Originals Stan Smith

現售：US$39.99（約HK$309.96）eBay原價：US$80

Stan Smith是 Adidas 多款波鞋中最長青、最百搭的鞋款之一，推出多年至今依舊人氣不減。香港普遍售價在於$400 - $700不等，而這個配色的 Stan Smith 在 eBay 上原來售價也要$620，Black Friday卻激減至$309，足足半價，相當划算！

至抵買推薦：Champion T137 Raglan Baseball T-Shirt

現售：US $13.24（約HK$102.63）eBay原價：US $22

大部份 Champion 的 T-shirt 在香港售價也要大概 $200-300 左右，現時 eBay 只售$102，百元即可入手，超級抵買！這款 T- shirt 總共有 12 款配色可選，簡約設計男女都可以穿著，加上最近天氣開始轉涼，七分袖的T-shirt就特別適合現在天氣了。

▼更多減價時裝配飾，立即預覽▼ >>>按此連結前往查看更多減價產品！

Black Friday 點買最慳錢？

eBay上的貨品選擇琳琅滿目，價格又比香港優勝得多，實在令人忍不住要下單買買買！可惜未必全部商品都有提供直運香港的服務，即使個別商品能夠直送香港，可能也需要自行支付高昂的國際運費。想要掃盡eBay上的平貨，當然不能因為不能寄香港，或者昂貴的國際運費等原因而錯失買平貨的機會。最簡單直接的解決方法就是借助合適的集運公司，將不同貨品送到集運倉庫地址，再統一轉運到香港，簡單快捷之餘亦可節省不少運費。這樣一來，不單單只是eBay，想要買盡全球各地的網店也不成問題了！

獨家 Buyandship 轉運現金券 高達$50現金折扣

市面上的轉運公司多不勝數，不過要數當中服務範圍涵蓋最廣的，相信都是港人常用的Buyandship 轉運公司。Buyandship 的轉運服務涵蓋美、加、英、日、韓、中、台、澳、意、泰、印尼等地，每周均設有定時航班將貨物運送回港，而且送貨方法亦有頗多選擇，除了送貨上門，亦有不少自提點供用家自行取貨，非常適合不方便在家中收貨的用家使用。

適逢Black Friday購物節，01為讀者們帶來獨家 Buyandship 轉運現金券，憑01積分即可兌換，現金券可直接用作抵銷運費，最高可享$50折扣優惠，隨時零運費即可將貨品送返香港！

讀者們可分別以3000香港01積分加港幣$10 換取$50 Buyandship 國際轉運現金券；以2400香港01積分換取 $30 Buyandship 國際轉運現金券；以及以1600香港01積分換取 $20 Buyandship 國際轉運現金券。（按以下藍色連結或立即購買按鈕即可前往兌換）

Buyandship 國際網購轉運 $50 現金券

Buyandship 國際網購轉運 $30 現金券

Buyandship 國際網購轉運 $20 現金券

尚末註冊成為會員的話，可以按此連結前往預先開設 Buyandship 帳戶。所有新註冊的會員還可自動獲得 $12 迎新運費，抵上加抵，不容錯過！

>>> eBay 網購傳送門：「按此連結」

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/26）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！