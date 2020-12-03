早鳥8折！國泰自家品牌首推聖誕大餐　嘆盡頭等艙豪華美食

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國泰航空自家品牌 - Deli-Delight (品悅)今年破天荒首推「14磅原隻火雞聖誕大餐」，當中包括傳統聖誕餐桌上的經典美食，以14磅以原隻烤焗美國嫩肉火雞為主打，搭配蜜汁燒金門火腿、香甜濃湯及自家製70%黑朱古力的迷你聖誕樹頭蛋糕等，實行將頭等艙的美食帶到聖誕餐桌上！

亞洲最大單一廠房的空廚公司 日產14萬份膳食

國泰航空的自家品牌Deli-Delight (品悅)，是全球最龐大的機艙食物供應商之一，每日做餐量高達14萬份，餐廚團隊來自世界各地，與全球300個供應商緊密合作，包括法國、意大利、美國、英國、澳洲至日本的，以各地優質食材打造一級餐點。

連鎖店以外的選擇 將頭等艙美食昇華至聖誕派對大餐

國泰航空的自家品牌Deli-Delight (品悅)今年破天荒首推「14磅原隻火雞聖誕大餐」。

而今年首推的「14磅原隻火雞聖誕大餐」，由頭盤到主菜、甚至甜品都絕不欺場，將頭等艙的美食原汁原味呈現出來!

頭盤方面，看似平平無奇的「凱撒沙律」，卻搭配條條分明、鮮味無限的阿拉斯加蟹肉，是道完美的開胃菜；主打的「原隻烤焗美國嫩肉火雞」，足足5 至 6 公斤重，份量十足，配以香濃燒汁及蔓越莓果醬，色香味俱全。另一度主菜「蜜汁燒金門火腿」同樣是驚喜之作，有別於市面上切件製作，Deli-Delight (品悅)廚師團隊特意保留原隻火腿，並加入火腿外層配以香料腌製，100%鎖住肉汁；甜品方面，更特意設計出的自家製70%黑朱古力迷你聖誕樹頭蛋糕、聖誕乾果麵包及迷你聖誕乾果餡餅等，充滿濃濃聖誕氣氛。

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