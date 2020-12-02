疫情下的聖誕｜三大留港「打卡able」中午晚活動推介　2人成行!

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第四波疫情來襲，市民無得出國渡假之餘，限聚令又再度收緊，今年的聖誕節如何渡過？其實，約幾個三五知己留在香港，也可以過得精彩！小編一於精選三大聖誕好去處，由室外行山玩到室內聚餐，又食又玩，一樣「打卡able」！

【上午】2人成團！入門級行山路線推介

香港郊外美景多不勝數，即使是難度較度較低的行山徑，一樣有靚景！而且不用湊夠人數，2人即可成團!

按圖即睇4條入門級行山徑：

【中午】齊齊佈置聖誕樹

行完山返到屋企，仲未食飯有咩活動？與朋友、家人一同佈置聖誕樹，為家中增添節日氣氛，一樣有充滿幸福感！再邀請朋友在親自佈置的聖誕樹前來張大合照，一樣可以「打卡able」！

【Dinner Time!｜暖笠笠聖誕芝士火鍋大餐】

在家與良朋共聚，來一客芝士火鍋大餐，過一個歐陸感滿滿的聖誕！

聖誕在家聚會，首選當然是熱氣騰騰的鍋物。但若果想增添多點聖誕情調，來一客瑞士名物「芝士火鍋」，將麵包粒及其他配料融入香濃綿綿的芝士火鍋，再搭配多款聖誕特色美食，完全是一個歐陸感滿滿的聖誕大餐！現時市面上已有「芝士火鍋」聖誕大餐以早鳥優惠發售，10至12人份只需 $1,190起。

【按圖快速預訂】輸入優惠碼「XMAS2020」，即可以早鳥優惠價 $1,190 預購👇👇

「芝士火鍋」聖誕大餐特設20至22人份 >>按此訂購

【只限50個名額｜8折早鳥優惠碼】

由即日起，只要於優質食品專頁DELUXE 訂購指定聖誕到會滿 $500，輸入優惠碼「XMAS2020」，即可全單8折，每人可用1次，最多可減 $600。名額只限50個，立即把握機會預訂聖誕大餐! >>優質食品專頁DELUXE

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