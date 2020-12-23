相機優惠｜$4000以下新手適用相機 低中高預算推薦 最平一部$678

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今時今日想分享生活比以往簡單得多，無論是生活日常、美食隨拍、旅行風景，只要一機在手，就能夠拍下生活中的點點滴滴。隨著手機拍攝功能不斷進步，相信有不少人會疑惑，到底相機真的會被手機取代嗎？而相機與手機的最大差別到底在哪？構圖不是會更為重要嗎？儘管照片出來的效果在某程度上仍然取決於拍攝者的技術，但其實只要稍為對比，就不難發現手機的拍攝效果在現階段還是和單反差距甚遠。

雖然手機的拍攝功能越來越強大，但有時候在畫質上總有不少美中不足之處，畢竟相機無論是感光元件、拍攝速度、鏡頭及手動功能上其實都比相機更勝一疇，假如想追求更好的細節，甚至更多可發揮的空間，相機絕對是拍攝路上的不二之選。

不過對於剛剛踏入拍攝圈，毫無相關知識的新手來說，挑選相機時難免會遇到不少關卡，那麼要如何挑選一部適合自己，適合新手使用的品牌相機呢？

1. 視乎拍攝用途及場合

假如對相機毫無概念，不妨先從拍攝的題材著手，事關不同的拍攝題材對相機功能的側重點都有所不同。譬如旅遊、街拍、日常攝影大多要求機身輕便；運動攝影、小孩攝影、動態拍攝著重對焦點及對焦速度；人像攝影對景深及鏡頭有一定的要求；而vlog則講求影片拍攝的質素，因此只有確立對相機的需求，才能確定需要什麼性能的相機。

2. 你需要哪些功能？

手機之所以日漸成為主流的拍攝工具，除了易於攜帶，當然少不了一些方便用家操作的實際功能，譬如方便自拍的鏡頭、內建的濾鏡、Wi-Fi 連線功能，以及通信功能等等，先列出自己對相機的要求，接下來要選出適合自己的型號就容易多了。

3. 你的預算是多少？

雖然一分錢一分貨是真理，但由於相機價錢橫跨的幅度由一千幾百至幾萬元不等，因此先設定預算，縮窄範圍，就更容易找出適合你的相機。除此之外，在考慮機身價錢的同時，亦不要忘記預留鏡頭及配件工具的預算。

假如是初接觸攝影的新手，想切初期亦不會投資太多在器材之上，那麼在有限的預算下，市面上又有什麼相機的好選擇？

入門級平價之選：Canon IXUS 185

對於只是單純尋求比手機畫質及操作性更好的相機，Canon的IXUS 185就可說是相當划算，適合練手的相機之選。儘管IXUS並非攝影玩家推祟的單反相機，不過勝在其外型的骰、重量輕巧，特別適合日常拍攝、美食隨拍、街拍、旅行時候使用。

雖然IXUS 185體積輕巧，價錢便宜，但功能上卻沒有作出讓步，應有的都有。採用2,000萬像素CCD影像感應器，配備28mm超廣角8倍光學變焦鏡頭，適合於狹窄的空間內捕捉遼闊的風景、拍攝團體合照時將所有成員，連同風景一併攝入。當然，除了廣闊的拍攝視野，相機同時亦備有1cm微距拍攝功能，加上極高解像度，比手機更能拍攝出近距離大特寫中的豐富細節。

對於還未能完全掌握拍攝技巧的用家來說，IXUS 185的自動場景偵測技術相信能夠在學習初期派上用場，自動場景偵測技術可根據拍攝距離、現場光源強弱、色溫及移動主體等不同情況，由32種不同場景中選取最合適當下環境的模式拍攝，譬如人像、風景、微距等，並因應主體的不同自動對焦、曝光、調節感光度、白平衡等，方便新手應付不同拍攝場合。

以上技術除了適用於一般相片拍攝，亦能應用於高清短片拍攝中，相機除支援1280 x 720解像度的高清短片，拍攝時亦可自動從 21個預設場景中，根據現場環境自動選出最佳的拍攝設定，同時更可使用快鏡特效模式、間隔定時短片模式，拍攝出快鏡效果，以及如移軸鏡頭拍攝般的微縮模型相片，不但能更快、更輕易地捕捉一些稍縱即逝的影像，亦令到影片拍攝更富趣味。

雖然是單鏡頭數碼相機，不過相比起一般以手機拍攝，IXUS 185 在處理暗黑環境時的表現就優勝得多了。相機支援高達ISO 6400的高感光能力，並配備新一代DIGIC 4+數碼影像處理器及低光拍攝模式，即使在高ISO的情況下不同閃光燈手持拍攝，亦可減少因微弱光線而產生的影像雜訊，令低光環境下的拍攝依然清晰明亮。

假如喜歡玩創意、玩效果，相機亦已經內置了多種創意濾鏡，譬如上文提到的快鏡特效模式、間隔定時短片模式，與此同時亦有魚眼效果、針孔相機、日期印記效果，而當中更可由三種色調中自由選擇「暖色調」、「標準」及「冷色調」，為照片增加氣氛及感染力。

儘管不是高規格的相機，但IXUS 185的拍攝效果亦是一般手機難以比擬的。而近日適逢優惠，IXUS 185更由官方原價的$1280減至$678，以這個價錢來說實在不得不入手。

Vlogger入門必選：Canon EOS M6 Kit

假如對拍攝的需求已不止於日常隨拍，想進一步學習攝影，拍出更高質素的照片，Canon的M6相對於IXUS 185會更有發揮空間。Canon EOS M6是非常深受Blogger和影音工作者喜愛的款式之一，它比起單反相機體積更細小，機身重量更輕巧至僅343克。雖然始終不如單鏡頭數碼相機小巧，但優勝之處在於它配備可180度翻轉觸控式屏幕，特別適合自拍。

EOS M6雖然集多項優點於一身，不過在拍片方面可謂尤其優秀。相機支援全手動曝光FHD（1920 x 1080）EOS Movie短片拍攝之餘，更配置了雙像素CMOS自動對焦（DAF）技術和寬廣的自動對焦區域，其對焦速度和追蹤對焦能力當然出色，即使要捕捉高速移動中的主體準確度亦十分高。揉合鏡頭與機身的防震技術後，假如是要手持相機邊走邊拍，亦不會出現晃動情況，進一步提升畫面的穩定性。所以對於喜歡拍片的用家來說，EOS M6的確值得考慮。

除此以外，EOS M6在拍攝照片方面亦毫不遜色，事關它採用APS-C 尺寸 CMOS 影像感測器及DIGIC 7數位影像處理器，達到2,420萬像素，即使是在光線不足的環境下，仍可準確對焦低反差或顏色相近的物件，帶來更精緻出彩的高畫質表現。EOS M6更提供超高速1秒起動，支援最高每秒7張自動對焦的連續拍攝，高達ISO 2560感光度範圍，以致能夠清楚捕捉每一個動態及靜態畫面，滿足不同人的拍攝需求。

EOS M6還提供多項無線連接方式，用家可以使用Wi-Fi/NFC6無線連接，透過Canon Camera Connect手機應用程式，於智能手機上實時遙控拍攝及翻看拍攝效果，兼且可自動傳輸照片至智能手機，方便用家快速將照片透過手機分享到不同社交平台。

最值得一提的是，它隨機附送EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 鏡頭，不只適合想要四處旅拍的人，也適合未來想要進一步鑽研攝影的愛好者，即使日後想要考慮升級相機，也可隨時更換鏡頭。

入門價專業級之選：Canon PowerShot G7 X Mark II

如果說IXUS 185的特點是輕巧易攜，M6特點是精緻出彩的高畫質，那麼Canon的PowerShot G7 X Mark II可謂將兩者的優點結合於一身。 Canon的G系列被定位為「口袋機」中的專業相機，全因細小的機身特別為外攜而設計，但拍攝的專業性卻不亞於規格更高的專業相機，亦因如此，僅重319克，大小甚至比iPhone還要小巧的Canon PowerShot G7 X Mark II 向來都是不少專業攝影師在工作以外的「出門機」之選，方便隨時隨地記錄的生活中影像，甚至可以在不引起外界注意的情況下，拍下場面獨特而畫質強大的照片。

在機身設計上，G7 X Mark II配備全新的3吋104萬點多角度電容觸控式螢幕，同樣可180°度上揭，以及45°下揭出觸控式屏幕，方便自拍或從高低不同角度拍攝。而機頂除了沿用雙層轉盤，亦加設了全新設計的鏡頭控制環，方便用家以逐級轉動的方式調校快門速度及光圈值，在拍攝時便可更快速、更準確地設定好所需要的參數。

不止於此，G7 X Mark II之所以可拍出強大的畫質，主要歸功於DIGIC 7數碼影像處理器，以及特大1吋類型高感光度CMOS，集光能力比上一代升級不少，而DIGIC 7則可帶來更高速及靈敏的對焦表現，無論在低光環境下，抑或拍攝顏色相近的物件，相機同樣可快速並正確地對焦及追焦。而假如身處在特別昏暗的環境，需要利用高ISO拍照，照片的雜訊亦會進一步減少，令影像更為細緻銳利。

除了影像處理器外，想拍出高質素的相片當然少不得鏡頭的配合。G7 X Mark II配備f/1.8特大光圈及24mm超廣角焦距鏡頭，配合9片圓形光圈葉設計，在人像攝影、主體攝影上的效果尤其出色，更能有效營造「前清後朦」的淺景深效果。另外，24mm超廣角焦距不論是拍攝遼闊的風景、團體合照、抑或細微如花花草草的景物都游刃有餘。加上4級快門防震效果，即使手持拍攝夜景、動態照片亦可確保拍攝更清晰銳利。

作為一部功能俱全的相機，自然不能缺少多元的拍攝模式。G7 X Mark II無論在影片或相片拍攝時都同樣支援手動調校快門、光圈及ISO感光度，用家可選擇光圈先決、快門先決以及全手動多種曝光模式，同時機內亦配備一系列的拍攝模式，包括美肌、模糊背景、搖鏡拍攝模式、Time-Lapse縮時短片、星空拍攝模式、8種Picture Style，及一系列創意濾鏡。除此之外，在影片拍攝上G7 X Mark II亦支援全手動全高清(1920 × 1080) 60p立體聲短片拍攝功能，無論是拍Vlog，抑或日常隨拍都相當出色。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/23)

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