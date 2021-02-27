飲食優惠｜3分鐘了解梅酒 味道豐富不死甜 酒鬼必試梅酒優惠套裝

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-02-27 18:00

每次與三五知己聚會，席上必然少不了美酒助慶，除了佐餐的葡萄酒，近年日本酒在香港亦愈來愈具人氣，清酒受歡迎固然不在話下，但日本的另一名產，梅酒，亦是不少人的至愛，皆因梅酒酸酸甜甜，果香四溢，加上酒精度低容易入口，即使不善喝酒的人閒時亦可小酌一杯。喜歡梅酒的你，對挑選梅酒有認識嗎？原來梅酒的喝法也很講究？市面上又有什麼值得推薦的梅酒嗎？

梅酒是日本最具代表性的利口酒，製法是將梅子和糖長時間浸漬於蒸餾酒，如燒酌、白蘭地之中，部分梅酒亦會加入紫蘇、綠茶、蜂蜜、黑糖等原料以混合出不同風味。雖然梅酒一般都是以甜甜酸酸的味道為主，但其實所使用的基底酒不同，呈現出來的味道及風格亦會大相逕庭。因此只要仔細品嚐，便不難發現梅酒的風味原來如清酒、葡萄酒一樣千變萬化，並非只有「甜膩」一種。

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合成梅酒vs本格梅酒

至於要如何挑選梅酒？那麼就要從合成梅酒與本格梅酒的分別說起。由於梅酒釀酒造配方不一，基底酒與原料的配搭變化萬千，因此「日本洋酒酒造組合」於2015年便制定了「本格梅酒基準」，只有使用梅子、糖、蒸餾酒或釀造酒，沒有添加任何色素、香料、酸味料等添加物的梅酒才可以稱為「本格梅酒」，而與之相對的則是合成梅酒。

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梅子產地決定風味

梅酒的風味除了要視乎有否添加物外，梅子原產地亦是相當值得參考的一環。現時於日本生產的梅酒，幾乎很大部分都是使用紀州南高梅、白加賀梅及鶯宿梅這三種梅子。雖然同樣是梅，但紀州南高梅的果實大，皮薄而果肉軟，味道厚實；鶯宿梅果皮較厚，但香氣濃郁；而白加賀梅的香氣則較為優雅含蓄，大家選購時記得同時留意所使用的梅種。

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怎樣喝梅酒?

每一種酒都有不同的喝法，梅酒當然也不例外。最簡單的喝法當然是什麼都不加，品嚐梅酒最原始味道，不過由於梅酒味道偏甜，怕甜的亦可加入冰塊或蘇打水飲用，除了可以中和甜味，冰冰涼涼亦更易入口。除此之外，日本人亦流行在梅酒中加入冰綠茶或烏龍茶，如此一來便可同時品嚐梅酒的酸甜，與茶的微澀，而餘韻則帶有梅子的芳香及茶的回甘，非常相配。

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一次嚐遍五款日本酒——「梅酒迷必收720ml套裝」

梅酒的風味萬千，值得推薦的酒款數之不盡，想一次嚐遍不同風味的梅酒，這款梅酒迷必收的日本酒套裝絕對不得不試。套裝內包含「永遠之雫三年熟成和三盤糖白蘭地梅酒」、「國盛紅茶梅酒」、「日本星舍藏上等梅酒」、「紀州本格梅酒」，以及一款味道清新的「九州由布岳柚子酒」，五款日本酒風味迴異，各有特色，而且酒精度不高，無論是佐餐，還是睡前小酌一杯都非常合適。

紀州本格梅酒是以自家做法，使用和歌山的名物，完熟紀州南高梅釀製的手造梅酒，仔細品嚐可品味到當中隱約的和三盤糖的甘味，以及當造梅子帶來的清甜的芳香，餘韻悠長。

接下來的這一瓶永遠之雫是一款頗為有名，而且在iTQi（國際味覺審查機構）中得到2粒星的梅酒。由河本梅干專門店出品，使用了紀州的完熟南高梅，並加入白蘭地與和三盆糖釀製，這款砂糖有提高香味作成用，當經過三年熟成後，梅味芳郁之餘，還帶有和三盆糖的淡淡餘韻。

日本星舍藏上等梅酒出自九州鹿兒島，基底酒使用了白蘭地，並加入了蜂蜜釀造，除了帶有香甜的梅味，仔細一嚐更帶有白蘭地獨有的葡萄味，以及輕度的烈酒感覺，是一款相當具有個性，層次十分豐富的梅酒。

想一嚐其他風味的梅酒，這款國盛紅茶梅酒亦非常值得一試。釀造時加入了世界三大紅茶中的大吉嶺紅茶，入口甘潤，酸甜中帶有茶香與回甘，味道平衡清新。

假如喜歡梅酒香甜易入口的味道，那麼日本的果酒相信同樣可以得到你的歡心。這一款九州由布岳柚子酒人氣長期高企，它使用了大分県產的新鮮柚子與麥燒酎釀造，柚子的清香酸甜完全融合於醇厚紥實的蒸餾酒之中，酒精度只有7%，味道清爽，是一款非常適合解膩的佐餐酒。

以上的梅酒款款獨具特色，身為梅酒迷的你又豈能不試？想一嚐以上梅酒，可按以上連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/02/25)

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