海鮮外賣｜Party撐枱腳 高CP值海鮮網購推介 人均$126歎生蠔龍蝦

網購攻略 網購攻略

撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-02-18 18:47

海鮮是不少老饕們的最愛，無論是生蠔、龍蝦、抑或肉蟹膏蟹，鮮美的味道不但令人垂涎三尺，肉嫰多汁的口感更讓人無法抗拒。提到吃生蠔海鮮，大家聯想到的相信不是高級西餐廳，就是海鮮自助餐，但其實隨著近年網購越來越盛行，想吃海鮮也不一定要出外光顧餐廳及酒店，只要有一部手機在手，即使安在家中都可以舒服歎海鮮大餐，在疫情期間吃得安心之餘，價錢更比在餐廳吃便宜不少呢！

在疫情和禁堂食的影響下，大家無可奈何之下唯有取消出外聚餐，變成家中的小型飯局，無論偶然想偷偷懶不入廚，抑或想在家中自製小型派對，近年坊間都多了不少海鮮外賣店，除了提供多款由產地直送的新鮮海鮮，更有不同份量，適合不同聚會規模的海鮮套餐，由店家配搭多款時令海鮮及美酒組合，在家中進食便不怕吃得麻煩。

【人均$126豪歎海鮮】生蠔龍蝦時令海鮮盛宴

海鮮套餐多不勝數，不過要說近期最抵食的選擇，海鮮速遞店蜂鳥的「蜂」狂海鮮盛宴就絕對值得上榜。蜂鳥的海鮮產品向來口碑不錯，皆因價錢合理之餘，海鮮的款式既豐富又新鮮。繼早前非常熱賣的「蠔門蟹宴」套餐後，新推出的「蜂」狂海鮮盛宴可供4-6人享用，套餐包括24隻美國太平洋生蠔、加拿大翡翠螺500g、2隻英國麵包蟹、2隻加拿大熟龍蝦，並且附送開蠔刀。

太平洋生蠔口感溫和，肉質肥美，海水味及金屬味均不會太重，是相當容易入口及清新的蠔種之一。用上附送的開蠔刀即開即食，保證鮮美多汁！

套餐的原價為$904，近日84折優惠後減至$759，換言之，6人分享平均只需$126左右便可享用到豐富的時令海鮮，海鮮迷不得不試！

假如並非舉辦派對聚會，只是小兩口想在家中共晉浪漫晚餐，蜂鳥的「蠔門蟹宴」同樣是非常受歡迎，更一度熱賣缺貨的的套餐之選。

【小兩口浪漫晚餐之選】蠔門蟹宴

「蠔門蟹宴」套餐內包括12隻鮮甜肥美的美國太平洋生蠔，以及兩隻膏甜肉厚的英國麵包蟹，同樣附送開蠔刀，即開即食，既方便快捷，又能保持生蠔的鮮味。

套餐的原價為$440，現時優惠價只需$278，換言之人均只需$139便可享用媲美酒店級的高質素海鮮，而且份量亦十分充足，相信3人分享也相當足夠！

想在聚會上玩得盡興，當然少不了配上一杯美酒，想讓味蕾充分享受到生蠔鮮美的滋味，美酒同樣不能少。海鮮與酒的配搭就好比乘法一樣，當兩者一同享用，味道會比單吃海鮮更為豐富多變，而且亦更具層次感，一口下來，淡淡的酒香，與海鮮的鮮甜縈繞口中。

雖然海鮮與酒是餐桌上的絕佳配搭，但要令海鮮及酒的特點同時昇華，當中絕對蘊藏不少學問。不同的酒有不同的特點，一般配搭海鮮，尤其是味道複雜的生蠔，白酒都能夠起到相輔相成的作用，皆因白酒當中的酸度不僅有去腥的作用，還可以進一步突顯生蠔的鮮甜，延長口腔內的餘味，其中於夏布利出產的Chablis就被公認為最適宜配搭海鮮的酒種，假如席上有時令的海鮮及生蠔，不妨選一瓶Chablis來增添風味。

【檸檬草香氣突顯蠔肉的鮮美】Louis Latour Chablis 1er cru

法國Chablis白酒帶著清新花香及檸檬草香氣，口感圓潤清新，尾韻帶著獨特的礦石香氣，由於它的酸度突出，配搭生蠔後能突顯蠔肉的鮮美。

儘管在西餐的餐桌上有「白酒配白肉，紅酒配紅肉」的理論，但其實餐酒搭配是非常千變萬化，Chablis白酒之所以適合配海鮮主要是由於口感清爽及酸度高，可以減弱貝類的腥味及生蠔的膩感。而除了白酒以外，日本的清酒其實同樣相配，因為清酒含有比白酒多5倍的胺基酸，加上口感順滑爽口，與海鮮產生反應後，可以大幅提升並突顯當中鮮味。假如覺得白酒與海鮮的配搭了無新意，不妨試試以下的清酒吧。

【清酒海鮮鮮味相乘】仙禽 無垢

仙禽無垢將傳統的清酒釀造方法糅合西方葡萄酒釀造技術，無論是水、米或是酵母都來自同樣的原產地。酒體偏甘酸並帶有微微的輕甜米麴香氣，入口時甜味及酸味均衡，而中後段則呈現微辛的酒感，可以與海鮮中的鮮味相乘，同時亦能夠將口中的餘味清除，以清新的味蕾迎接下一道菜式，除海鮮以外，更是一款非常適合佐餐的清酒。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/02/17)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！