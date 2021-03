野餐露營選酒攻略 罐裝紅白酒即開即飲超方便 新式調酒聚會必飲

網購攻略 網購攻略

撰文: 莉莉安 最後更新日期: 2021-03-20 18:00

春天的氣息逐漸濃厚,野餐、露謍,到郊外走走都是最適合享受春日好天氣的活動。帶上一塊野餐墊、一個帳篷,與三五知己席地而坐,簡簡單單己經可以讓緊繃的心情放鬆下來,假如這個時候再來點美食與酒精,邊喝邊聊也實在是太愜意了。想在戶外活動時和朋友小酌一番?不想只喝啤酒那麼單調嗎?那麼,以下介紹的創新酒品就可不能錯過了,除了有外國非常流行的罐裝紅白酒,還有意想不到的新式調酒,無論是野餐、露營、出海,還是派對聚會都是非常新穎的選擇。

1. 即開即飲、野餐露營出海首選:罐裝紅白酒

美食配美酒是近年野餐、露謍時的指定動作,不過為了方便攜帶,相信大家喝來喝去的都是罐裝啤酒吧?想玩玩新意思,近年外國便非常流行罐裝紅白酒,以輕身的鋁罐取代笨重的玻璃酒瓶,既方便攜帶,亦可即開即飲,連開瓶器都不用,非常方便戶外活動、野餐露營、出海等等的場合飲用佐興。而且罐裝的紅白酒價錢便宜,更不用考慮什麼品種、產區,除了適合在戶外飲用,更可以在露營野炊時拿來烹煮食物,比起瓶裝酒確實方便得多了!

罐裝啤酒就見得多,罐裝紅白酒香港哪裹買得到?雖然近年罐裝紅白酒逐漸興起,不過始終未及罐裝啤酒普及,出產的品牌亦不多。想一嚐罐裝紅白酒的滋味,不妨由南非著名產區Swartland出產的Lubanzi罐裝酒開始,當中包括紅酒、白酒及氣泡酒任君選擇,三款都是屬於日常餐酒,果香豐富,口感清爽、相當易入口。

紅酒Lubanzi Red Blend Can果香較重、初嚐時帶有櫻桃香氣,尾韻會散發淡淡的煙熏味。而由於其單寧輕,所以酒體相對柔和、清爽、比起一般紅酒容易入口,即使炎炎夏日飲用亦不會帶來負擔感。

白酒Lubanzi Chenin Blanc Can充滿春日的清新氣息,入口時帶有白桃和檸檬果香,口感輕盈,特別適合野餐時配搭小甜點和生果飲用。

玫瑰氣泡酒Rosé Bubbles Can比一般氣泡酒帶有更豐盈的紅果香氣,口感層次之豐富多變,加上連綿不絕的氣泡,在炎炎夏日喝一口特別爽快。

罐裝紅白酒市面上比較罕見,有興趣的朋友可透過網購平台入手,三款口味任君選擇。值得一提的是,網店現時正進行限時優惠,$800即可自選24罐罐裝紅白酒,口味隨你配搭,好酒之人記得把握優惠機會入定貨了! **如欲購貫可按以上藍色連結前往產品頁面。

2. 創新之選英國製中國白酒!

若覺得罐裝紅白酒還未夠新意,那麼以下介紹的這款酒絕對能夠讓你大開眼界,事關它是一款以中國白酒為基調的再製酒。最特別之處在於它擷取了中國白酒中入口醇厚、餘韻悠長的特色,同時加入不少西方的創新元素,徹底顛覆一般人對中國酒辛辣嗆喉、難入口、酒精重的看法,即使是不好烈酒的人,也絕對會對它的味道感到好奇,喝過後甚至會另眼相看!

看著充滿濃濃日本風格的瓶身,你又怎能想像它是由一群來自不同國家的外國人釀製?

如此特別的再製酒,其實是由「白酒協會(Baijiu Society)」,一間來自英國約克郡的釀造廠研發出來。它們一共推出了5款以中國白酒為基調的再製酒.包括加入了入草本香氣的「The Spirit of Society」、帶荔枝香甜的「The Spirit of Family」、融合了花香及蜜桃香的「The Spirit of Life」、帶清新柚子香的「The Spirit of Prosperity」,以及帶豐富熱情果香的「The Spirit of Love」。

每瓶再製酒的酒精濃度約40%,適合加入冰塊或湯力水享用,一來可減淡酒精的嗆喉和辛辣感,二來亦可讓獨特的花果及草本香氣散發出來,即使不好烈酒的人都可以飲用。輕呷一口,既可品嘗到中國白酒的醇美,亦可帶來豐饒的尾韻,風味極為特別。

同樣地,「白酒協會」的再製酒在香港的銷售點暫時不多,想一嚐如此獨特的風味,不妨按此連結或透過以下的「立即購買」網購入手,優惠期間每瓶減至$500,有興趣的朋友絕對不能錯過。

全亞洲最稀奇古怪酒品平台 Barlove限時優惠進行中

提起網購優惠,除了以上的「白酒協會」再製酒及罐裝紅白酒正進行減價推廣,由Lubanzi出產的瓶裝紅白酒、氣泡酒,亦正在進行優惠,只需$500即可入手六支酒,款式任選,包括Lubanzi Chenin Blanc、Lubanzi Red Blend、Lubanzi Rosé Bubbles,平均一支不到$100,超級抵買!

Lubanzi 瓶裝紅白酒、氣泡酒六支只需要$500就有交易!

除此之外,店內的清酒套裝亦由$1500減價至$1200,當中包括了六支「末廣酒造 山廢純米吟釀」,換言之平均一支只要$200!

六支裝「末廣酒造 山廢純米吟釀」由$1500減價至$1200!

有了罐裝的紅白酒及新式調酒,以後無論是野餐、露營、出海,還是派對聚會都不用再單喝啤酒那麼單調了!有意購買可按藍色連結,或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準,價錢最後更新至2021/03/20)

