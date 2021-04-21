BLACKPINK五月天網上演唱會熱爆成潮流　推介姜濤等3個必睇音樂騷

網購攻略 網購攻略

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-04-21 12:00

疫情肆虐一年，多個演唱會再三延期和縮減入座人數，為了不讓粉絲們失望，不少歌手和組合例如BLACKPINK、五月天和Serrini開實體演唱會的同時，開放網上直播頻道讓更多人觀看，網民反應都非常熱烈！ 網上演唱會分為直播和預先錄影模式，直播可同步感受現場氣氛，捕捉偶像最真實的臨場表現，甚至可與表演者互動；預先錄影則有較全面的燈光、舞台和剪接效果，有些甚至加入AR、VR和3D特效，聽覺視覺大滿足！今次推介幾個高質的網上音樂會，你可click入YouTube免費重溫預錄節目，或者期待直播演唱會！

姜濤林家謙陳蕾《MAKE YOUR OWN PATH 網上音樂會》（林家謙Terence Lam@YouTube）

姜濤林家謙陳蕾《MAKE YOUR OWN PATH 網上音樂會》

人氣偶像姜濤、才華橫溢的唱作歌手林家謙和陳蕾風格迥異，各擁不同粉絲卻聯合開騷，以時間為主題，用歌聲演繹自我探索的成長旅程。

在這場預錄的網上音樂會中，光影與舞台效果絕妙，營造出時間穿梭的奇幻感覺，音響效果媲美CD，姜濤首次公開跳唱演繹全新歌曲《Master Class》，為整場演唱會拉開序幕，及後林家謙和陳蕾各自solo，又合唱林憶蓮張學友經典名曲《日與夜》，聽眾大呼兩把聲超夾！

RubberBand & Mr主音合唱Band Sound

YouTube Channel “ChillGOOD TV”製作音樂節目《Music Panda》，每集邀請不同嘉賓唱好歌，其中一集嘉賓就是當年各大頒獎禮競爭最激烈的兩大樂隊——RubberBand & Mr. 的主音，6號和布志綸，惺惺相惜的兩位首次幕前合作，演唱一系列不同風格的流行曲，喜歡Band Sound的你絕不能錯過！

鄭中基"Drive In Ultra - WEE are Ronald Cheng"自駕演唱會

暴龍哥鄭中基公布開騷，更是全港首個Drive-in演唱會，試幻想揸車駛入中環海濱活動空間，如外國般吹著海風欣賞演唱會，感覺多chill！（車輛套票外也有7000個傳統座位票）

由於反應熱烈，車輛門票正式開售不足2小時便售罄，主辦方加開場次之餘，還宣布將三場實體演唱會網上同步直播，讓買不到飛和置身海外的粉絲，都可感受到高質製作和現場氣氛！

"Drive In Ultra - WEE are Ronald Cheng"自駕演唱會

歌迷必備！YAMAHA一體化音箱帶無線低音炮

網上音樂會成大勢所趨，而且從BLACKPINK、鄭中基、RubberBand等網上演唱會可見，即使需要購票仍吸引大量樂迷欣賞，畢竟它們的製作效果絕不比實體演唱會失色！

想更投入演唱會，細緻欣賞偶像歌星的你，記得配置高規格音響！YAMAHA YAS-207一體化音箱帶無線低音炮是世界首台支援DTS Virtual:X，讓你體驗猶如現場的3D環繞音，超重低音效果帶來更震撼的享受，用來欣賞演唱會便最適合不過！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/20）

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！