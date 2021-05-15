雪糕蛋糕不止Häagen-Dazs！$298意式雪糕蛋糕　香港製造天然低脂

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撰文： 陳浩然 最後更新日期： 2021-05-15 17:00

踏入炎炎夏日，有甚麼是在家必做呢？享受冷氣，安心看電視，吃甜品，渡過漫長夏日，是否大家一直以來的夢想？ 另一方面，大家吃甜品時又是否很怕長胖呢？現在市面上新推出低脂低糖的意大利雪糕蛋糕，一次過滿足你三個願望！

香港品牌 每日新鮮製造低糖、低脂意大利雪糕

香港品牌Da Dolce Gelato Italiano出名一向出名於Gelato低糖雪糕。該香港品牌從事生產雪糕20多年，在香港自設廠房，選用最頂級的意大利原材料，按照正宗意式食譜配方每日新鮮製作雪糕，乳脂肪含量不超過8%，並且不含人造色素及其他人造添加劑，把意式鮮製雪糕無與倫比的滋味帶來香港。

意式雪糕蛋糕口感極其絲滑綿密 吃貨們必試！

過往的雪糕蛋糕不是太甜，就是太高卡路里，叫人又愛又恨。Da Dolce則則正正知道大家的需要，為大家打造最完美的雪糕蛋糕。其新推出的雪糕蛋糕用上上述的Gelato雪糕，低糖，低脂，不含人造色素，伴上不同口味的餅皮，適合一眾愛吃又怕胖的大家！

9款蛋糕任你挑選 傳統口味創新做法

Da Dolce 的雪糕蛋糕有9款口味任你揀。除了一些經典口味，例如朱古力、芒果、榴槤等等，還大膽嘗試了一些創新的口味，其中最值得一試的為海鹽焦糖燉蛋味，一次過滿足你2個吃甜品的願望。另外一款咖啡Blue的口味，有濃濃咖啡香氣和口感，配上藍調的主題，精緻的外觀，適合一眾的咖啡迷。

除了有很多口味，再三值得推介的賣點為甜而不膩，入口即溶。

雪糕蛋糕每個1磅，現以優惠價$298出售，相較一磅大概 $500 的Haagen-dazs 雪糕蛋糕抵食得多！還不買個跟親朋戚友分享！提提大家，專門店還有不同口味的雪糕杯賣，快點去試吧！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/15）

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