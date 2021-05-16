淘寶｜網民訂製淘寶平價防蚊網 自行安裝極簡單 $88換一夜好眠

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-05-16 18:00

最近天氣炎熱加上驟雨連連，不知不覺間又到了「蚊出沒注意」的時節。夏天的氣溫動不動就飆升至30°C以上，哪怕只是待在室內，也讓人熱得要溶化了，想打開窗戶通通風、消消暑，卻又搶心討厭的蚊蟲會在此時乘墟而入，特別是住在新界以及村屋的朋友，還未正式進入炎夏，相信已經深受其害了吧？即使用盡各式各樣的滅蚊法寶，家中的蚊子還是群魔亂舞嗎？與其煩惱怎樣滅蚊，倒不如先從源頭杜絕蚊子！

當蚊子「嗡嗡嗡」地在耳邊飛舞，立即殺滅它們固然讓人痛快不已，但是蚊子的可怕之處，正正在於它們的繁殖力相當驚人，而且還要無孔不入。面對成千上萬蚊子大軍，無論怎麼打怎麼殺，極其量也只能還你一時安逸。假如想治標又治本，比起電蚊拍、蚊香、滅蚊燈……家中更需要的其實是防蚊紗窗！

要在家中安裝防蚊紗窗並不簡單，除了要找師傳上門度尺及安裝，價錢亦隨時上千元，但今時今日幸好還有淘寶，讓大家多了不少平價的選擇。最近再有網民在Facebook群組分享自己在淘寶購入的防蚊紗窗，款式已不止是傳統的網紗那麼簡單，同時亦可加上窗簾，一物多用。

（Facebook淘寶開心share群組）

另外亦有網民分享，指自己想為家中大門安裝防蚊網紗，但在坊間問價後需要$8000多元，最後決定轉戰淘寶，用了$1063為家中三扇門添置紗網，不止安裝過程簡單，重點是足足省了$7000元。

（Facebook淘寶開心share群組）

（Facebook淘寶開心share群組）

想趕在夏天來臨前為家中安裝防蚊紗窗，杜絕蚊子光臨嗎？編輯在淘寶上找來了與網民同款的防蚊紗窗，以下就來看看它們的價錢、款式、以及安裝方法是否簡單。

紋網窗簾兩用、遮光同時防蚊：意簡遮陽防蚊紗窗

傳統的防蚊網紗大多以單片式為主，而近年的網紗已進化出更多的款式，譬如這款由網民推介的防蚊紗窗，便將窗簾及防蚊網二合為一，想打開窗戶時，拉開就是防蚊網，想關閉窗戶時，關上就是遮光的窗簾。一體化的設計除了減省安裝步驟，使用起來更為方便，外觀上當然亦比分體式的窗紗加窗簾更為統一和美觀。

紗網的好與壞，主要要視乎網眼的尺寸及物料，前者關乎到防蚊性能，而後者則是網較是否耐用的關鍵。這款網紗採用聚酯纖維製作，網徑為0.4mm，其細密程度可隔絕蚊蟲飛入，而聚酯纖維亦具有耐用的特性，防水之餘，即使用久了也不容易變形下垂，不用頻頻更換，一勞永逸。

窗簾方面主要分為全遮光及半遮光款式，當中用於窗簾的物料都具有抗變形、抗擠壓、防腐防污，以及隔熱的功能。

另外亦有多款印花及顏色可選：

相比起單片式的蚊紗，這款設計除了具備網紗和窗簾外，還包含了四邊窗框配件，邊框以鋁合金製作，硬度方面較PVC物料佳，安裝後不但更為牢固，使用壽命亦長，即使遭太陽暴曬也不易變形。

窗框同樣有多款顏色可選，讓用家可自行配搭出適合家居格調的風格：

專為香港窗型而設、完美解決窗花問題：鼎發磁吸式隐形紗窗

在香港安裝窗紗之所以價格不菲，主要在於香港的窗戶都是帶有窗花，需要師傅上門度尺及安裝。倘若想自行訂購窗紗，但又想擔心窗花及安裝問題，不妨考慮這款由網民推介的隐形紗窗，它特別針對港澳的窗型而設計，底框特別經過加高，以避開窗花高把手的位置，而且安裝方法亦相當簡單，即使自行處理也不成問題。

這款紗窗同樣是帶邊框的款式，安裝時只需要把底框與網紗部分分別製作好，然後以磁吸的方式把紗窗和底框吸附一起，最後再把整個紗窗安裝到窗戶上就完成了，製作過程和手工都非常簡單。

買家分享圖片（淘寶）

那麼加上紗窗後，開窗方不方便呢？這款紗窗採用的是磁吸式設計，邊框和紗網部分都加上了磁條，所以紗網並不會黏死在邊框上，當需要開關窗時，只要把紗網拉起就可以了，可以說是相當簡便。

窗框和紗網，由物料到顏色都可以由用家自行配搭。邊框有PVC及鋁合金兩種物料可選，尺寸上有基本的2.8cm，亦有針對香港窗戶的5.8cm加高款式。相對於PVC，鋁合金的強度較高，抗腐蝕性也較強，建議大家可優先選擇。

紗網方面則有聚酯纖維白網、PP納米灰網、以及不銹鋼紗網三款。聚酯纖維白網和PP納米灰網都是相對「隱形」的款式，主要分別在於網眼密度，前者會較為細密，防蚊防蟲的效果較佳，而不銹鋼紗網顧名思義就是採用不銹鋼物料製作，既可抗腐蝕，亦不易變形，較為堅固耐用。

假如想清潔蚊網又怎麼樣呢？由於蚊網採用的是磁吸式設計，想清潔時只要把整片網紗拆下來即可，而清潔完畢後，亦只要把網紗整片吸上去就可以了，裝拆過程不到十秒鐘的時間，簡單又方便。

安裝方法一覽：

+ 8 + 8 + 8

按此看更多買家分享圖片：

儘管淘寶上有不少價錢更為便宜，安裝方法更為簡單的單片式防蚊紗網，不過若論耐用及美觀程度，帶窗框的款式絕對更勝一籌。不過提提大家，由於人人家中的窗戶尺寸不盡相同，而安裝窗紗需要視乎窗戶的大小、類型、有沒有窗花等結構，建議購買前可先咨詢賣家，或向賣家提供窗戶尺寸及需求，以製作出理想中的窗紗款式。

夏日炎炎想防止蚊蟲侵襲家中，又想兼顧家居通風，一款性能優良的紗窗可說是必不可少的。有意購買以上推介款式，可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/16)

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