淘寶家品｜網民巧用¥50抹窗神器 5分鐘乾淨如新 抹窗唔使再搵命博

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-05-17 19:03

對於許多家庭主婦而言，最大的家居清潔難題就是——抹窗。尤其每當快過年的時候，新聞上卻出現因抹窗而失足墜樓的事故，實在令人惋惜又無奈。但先不說抹窗時存在的安全隱憂，抹窗的過程還十分秏時秏力，且很考技巧，即使是再賢慧的主婦，相信遇到抹窗一事也是非常頭痛的。

然而，窗戶總不能一年只擦一次吧？更何況，在經過潮濕的春季、連綿不絕的雨季後，玻璃上都沾滿了灰塵及雨水乾涸的印記，如此骯髒的窗戶，你真的看得下去嗎？那麼究竟如何才能安全又快捷地把窗戶抹乾淨呢？

較早前，就有網民在Facebook上發帖分享抹窗心得，原來該帖主也與大部人一樣，一直都找不到好的方法來清潔窗戶，直至他從淘寶網上購入了一款抹窗神器，才終於解決了長久以來的煩惱。關鍵的是，該帖主更指現在他只要5分鐘就抹好窗，兼且十分乾淨，大讚：「真係好治癒」。

（圖片來源：Facebook群組@淘寶開心share）

該帖一出馬上引來大批網友留言討論，而神奇的是，當中更有不少網友表示自己也在用同一款的抹窗神器，並都稱讚它好用。

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這款抹窗神器為什麼會如此受歡迎？

編輯再到淘寶網上仔細研究過，發現這款抹窗神器的稱號的確非浪得虛名，因為它不僅價錢經濟實惠，每一處的設計還都經過深思熟慮，專為安全抹窗而生，並且一次過解決了許多人在抹窗時會遇到的種種難題：

【難題1：無法完全擦拭整面外窗】

抹窗最困難的是要兼顧正反面，畢竟普通的清潔工具根本擦不到外面，而無論你的手臂長得再長，也無法完全地擦拭整面玻璃。況且，如今大多數人都住在高層，假如探出身子出去擦拭的話，也未免太危險了。

★ 解決方案：一面抹，兩面淨！

網民推薦的抹窗神器果不其然就完美地化解了以上難題，因為它能做到「一面抹，兩面淨」。那到底是什麼概念？簡單來說，就是利用超強磁力把兩塊擦窗器相互吸附，而用家只需將有把手的一面擦窗器放在內窗，再把有安全繩的另一面放在外窗，兩面就能隔著玻璃牢牢合上。

故每當擦拭內窗時，外窗同時也在被擦拭。如此實用的設計，一來讓抹窗一事猶如擦黑板一樣簡單，二來大大縮短了清潔時間，同時還能夠確保安全，可以說是「一舉三得」。

【難題2：無法把玻璃徹底擦乾淨】

想要把玻璃窗擦拭得乾淨又明亮，單靠普通的抹布是很難做到。然而，如果噴點清潔液再抹擦，反反覆覆之後總是會留下一點水漬，難以完全擦得一乾二淨。

★ 解決方案：自動出液，刮走水漬！

想不到這款抹窗神器竟懂得自動出液，只要在使用前先注水再放入清潔液或清潔片，它便會在過程中自動定量出水和出液。這不但能去除玻璃上的各種頑固污漬，其獨特的強磁方式還可以在擦窗的時候，同步刮走清潔時產生的泡沫，並不留痕跡，不傷玻璃表面，使擦拭後的內、外窗戶變得光亮如新。

而且，因為清潔液本來就非常利於滑行，故在移動抹窗器時幾乎是毫不費力。

【難題3：無法擦到窗戶邊角】

其實抹窗神器並不是新產物，不過舊式的抹窗神器由於設計問題，一般都難以觸及窗戶邊角位置，令清潔做不到位。

★ 解決方案：三角設計，清潔不留死角！

此款抹窗神器就針對這個問題作出改進，採用了三角設計，能夠做到清潔無死角，即使是90°的直角位置，一樣能夠一次就妥善清潔乾淨。

【難題4：抹窗神器容易高空跌落？！】

抹窗神器雖然簡單易用，但就有人擔心吸力不足，隨時一不小心就會從高空掉落。

★ 解決方案：強大吸磁力，穩固不脫落！

其實近年來的抹窗神器經已與別不同，基本上都不會有掉下來的的危險，尤其是網民介紹的這款抹窗神器，標榜強大吸磁力不易脫落，即使是懸掛桶裝水，依然可以穩固得紋絲不動。

再加上有安全繩的存在，只要在擦窗前系上安全繩，萬一真的不幸掉落也有安全繩保護著。雖然這方法看似很笨，但卻是非常靠譜，大家可以更放心使用。

另一方面，選對磁力也是關鍵之一。購買之前可以根據窗戶的鋁條數量去選擇磁力（如下圖）。

抹窗的確是一項麻煩的任務，尤其是居住高層的住戶，而抹窗神器的出現正正就解決了許多人在清潔窗戶時遇到的難題，減輕了不少家務負擔，也難怪會有這麼多網民的推薦。

（淘寶買家秀圖片）

除了可以擦拭窗戶之外，還可以清潔其它玻璃物件，就例如是浴室內的玻璃門。只要以同樣的操作方法清潔，便能輕鬆去除玻璃門上的陳年水垢了。

（淘寶買家秀圖片）

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/17）

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