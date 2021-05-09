淘寶｜小米¥69黑科技電蚊拍有幾實用？網民大讚紫外光誘蚊超有效

網購攻略 網購攻略

撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-05-09 18:00

五月份是「立夏」的日子，亦即意味著夏天快將來臨。在炎熱的天氣與雨季的雙重夾擊下，大家的家中是否也開始出現蚊蟲的蹤影？想驅除蚊蟲，市面上也有不少滅蚊燈、蚊香、蚊帳等防蚊小法寶供大家選擇，不過即使用上了各式各樣的滅蚊工具，也難免會有三數隻「漏網之魚」，總是趁著人類睡覺時時大舉出沒，擾人清夢，這個時候與其點蚊香，還不如電蚊拍殺蚊來得更直接了當。電蚊拍看似是普通不過的滅蚊工具，但原來要選出一支實用又好用的電蚊拍，都有不少竅訣？

很多人認為電蚊拍功能單一，價錢亦相當便宜，選擇似乎都差不多，但其實近年的電蚊拍早已進化出多款新設計，甚至採納了滅蚊燈的功能，令電蚊拍不止是追擊蚊子的工具，更可設下陷阱，吸引蚊蟲自動送死。如此，說的其實就是這款在網上爆紅的「紫外光電蚊拍」：

早前有網民於Facebook群組分享自己在淘寶購入的「黑科技」電蚊拍，指它非常實用。事關這款電蚊拍除了有基本的電網功能，還額外加入了紫外線燈，一來既可如一般電蚊拍一樣主動殺蚊，二來亦可如滅蚊燈般吸引蚊子自投羅網，令滅蚊成效倍增。網民指自己「用左一小時無，已經捉到蚊」，更高度評價蚊拍「真係好掂，今晚終於可以訓得好」。

電蚊拍分享一出，隨即已吸引大批網民留言求購買連結，而不少網民在購買入後亦有分享自己的滅蚊戰績，指自己只是把電蚊拍放置在桌邊，開啟紫外光燈，便已經捉到到蚊子，非常方便。但同一時間，亦有不少網民留意到電蚊怕電量問題，擔心使用時間短，需要晚晚充電，非常麻煩。

紫外光電蚊拍其實並非今年才誕生的新產物，不過來到今時今日，它的設計與功能都已經經過不少改良，假如想一試這款黑科技電蚊拍，卻又擔心電量及安全問題，小米生態鏈旗下品牌就推出了一款可折疊式的兩用電蚊拍，雖然價錢較淘寶其他電蚊拍昂貴，但作為小米生態鏈旗下的產品，設計和功能不僅相對完善，安全性相信亦更有保證，以下就來看看這款電蚊拍有什麼特別之處：

創新二合一滅蚊模式、手柄可90°旋轉當坐檯蚊燈使用：紫外光摺疊兩用電蚊拍

淘寶有不少產品皆以「黑科技」與「人性化」見稱，這款產品單以外型來看雖然與一般電蚊拍無異，但當中其實加入了不少實用的設計，譬如紫外光、可摺疊手柄、電量顯示、貼牆結構等，除了可提高電蚊拍的滅蚊效能外，亦都讓用家使用時更為安全便利。

電網是選購電蚊拍時最需要注意的一環，事關電網的設計、電壓、層數都會關乎到滅蚊的效能，譬如網子間距愈密集，層數愈多，蚊子便愈不容易逃脫。小米的電蚊拍正正採用了多層結構設計，拍子的前後兩層是安全防護網，當中的防誤觸格紋除了可完全隔絕電力，亦讓電蚊拍在擊殺蚊子後，可瞬間消除餘電，即使是不小心誤觸，甚至把整隻手掌放上去也不會發生觸電的情況。

而中央部分則是3x3mm的高密電蚊網，當碰到蚊蟲時，便會瞬即產生3300V的電壓，快速把蚊子擊殺。這個程度的電壓對蚊子，甚至蟑螂、蒼蠅、飛蛾來說都是一擊即死的高壓電，但假如用家真的不慎觸及電網，極其量只會感覺到酥酥麻麻的感覺，加上電網前後皆有ABS加厚層的保護，使用上既可達到高效滅蚊的效果，亦能確保使用安全。

多層的電網設計當然不足以讓它成為值得推介的產品，這款電蚊拍的最大賣點其實就在於它的紫外光誘蚊功能。拍子的內側帶有可發出波長365NM的LED紫光誘蚊燈珠，利用昆蟲的趨光性來吸引蚊蟲自投羅網。有時候明明知道房間有蚊，可是無論肉眼怎找也找不著蚊子時，這個功能就相當實用了。

捕蚊並非一時三刻的事情，為了妥善運用紫外光的誘蚊特性，電蚊拍亦特別採用了可摺疊式的手柄，只要把手柄90°旋轉，電蚊拍便可穩固地放置於桌面使用，換言之即是等同滅蚊燈一樣，可長時間放於房間內誘蚊，不用再主動追著蚊子跑，特別適合在睡覺時使用。

可摺疊式的設計除了可讓電蚊拍化身滅蚊燈，它的錯位結構亦能夠讓電蚊拍無縫貼合牆面，解決了以往難以消滅牆上蚊子的問題，不留空隙，自然讓蚊蟲無處可逃。

想把電蚊拍當作紫外光滅蚊燈使用，電量的問題便需要多加考慮。這款電蚊拍使用的是1200mAh鋰電池，充電時間約4至5小時，充滿電後以手動模式滅蚊可使用約30天，而開啟誘蚊紫外光後則可使用約3小時，雖然電量不算強，但由於它使用USB充電方式，因此它亦可一邊充電，一邊使用誘蚊模式來滅蚊，方便在睡眠時使用。

誘蚊模式與常規滅蚊模式皆可透過手柄上的按鍵啟動，當使用常規滅蚊模式時，用家需要同時按鍵才能通電滅蚊，在使用上多了一重安全保障。

簡單來說，這款由小米生態鏈品牌推出的電蚊拍既可當作一般電蚊拍使用，亦可充當滅蚊燈吸引蚊子自投羅網，功能上可說是相當實用，而多重防護、貼牆設計、電量顯示等元素亦可照顧到用家操作時的實際需要，以¥69的價錢來說，非常值得大家買來看門口。

＊如欲購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

✨提提你：透過《01mall》前往淘寶購物即可額外賺取「01積分」回贈，所累積的有效積分可於獎賞專區內兌換豐富禮品或禮券！惟需注意，首次購物需要先登入01會員帳號喔～

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/09)

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！