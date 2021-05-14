【家居防盜】Philips智能防盜眼+門鎖 安全加倍 小偷無機可乘！

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撰文： 孫小水 最後更新日期： 2021-05-14 18:00

在疫情的影響下，香港失業率近17年新高，盜竊個案數目與失業率成正比趨勢。最近，入室盜竊越來越多，一些不法之徒會在鎖定目標後，於目標的家門外做記號以便辨認，再待時機成熟之際爆鎖而入，偷盜錢財。

今非昔比，入室盜竊個案的增多確實令人惴惴不安，人心惶惶，害怕不知道哪一天就輪到自己家了。所以，家居防盜真的非常重要，這不止是預防事件發生後的財產損失，更是為自己、為家人的人身安全負責任。

入室盜竊個案增多（網上圖片）

那麼，怎麼做才能有效地家居防盜呢？當然就是從進入一個家的「門」開始——安裝Philips EASYKEY 智能防盜眼+Alpha 推拉式智能門鎖！

每當有人敲門，相信大家都會通過門上面的貓眼，看看對方是誰。然而，傳統貓眼能夠看見的範圍較少，看見的東西較小、較模糊，晚上甚至什麼都看不見，並且死角位置也是看不見的。

通過傳統貓眼觀察門外狀況（網上圖片）

如果，真的有不法之徒在家門外逗留，又或是準備撬門而入，而此刻的你不在家或在睡覺，除非你有預知能力，不然在對方成功進入家裡之前，你也不會知道。

不法之徒 （網上圖片）

安裝Philips智能防盜眼，未雨綢繆，省心、便捷、安全：

Philips智能防盜眼

1. 5英吋高清觸碰大屏。輕觸即可。

5英吋大屏 (淘寶)

2. 170度超廣角鏡頭。安全無死角，展現整個門外環境狀況。

170度超廣角鏡頭 （淘寶）

3. 1080P高清視野。擁有降噪紅外功能，大光圈高進光亮，4顆高亮紅外補光燈與專業紅外燈罩同步，通透性更好。無論是暗光、微光還是弱光的環境，都能夠提供一個高清夜視效果。

高清夜視（淘寶）

*多數其他品牌的像素只有960P，Philips防盜眼相較多300,000像素。對比如下：

1080P VS 960P （淘寶）

4. 支持雙向語音實時通話。當按門鈴或顯示屏一鍵呼叫App，即可發起通話。內涵專業內嵌式麥克風和揚聲器，通話清晰洪亮、流水行雲。

雙向語音實時通話 （淘寶）

5. 擁有AI智能人體感應偵測，異常消息推送提醒。採用PIR紅外傳感器，只要門外3米內有人出現，AI便會即刻抓拍或錄影，然後發往手機APP。隨時掌控門外情況，若有異常，即時止損。

AI智能人體感應偵測，異常消息推送提醒 （網上圖片）

6. 長續航，待機90天。使用8250mAh高密度聚合物理電池，當電量不足時主機屏幕的電量顯示會變為紅色以示提醒。

8250mAh高密度聚合物理電池 （網上圖片）

7. 4GB存儲空間，隨時查看歷史記錄。存儲空間自動覆蓋，信息上傳至雲端，APP隨時查看，無網絡狀態也能夠記錄照片或影像。

4GB存儲空間 （網上圖片）

傳統門鎖以暗鎖、拉閘門鎖、十字型門暗鎖等為主。鎖芯均以圓柱為主，開鎖原理一致，安全性低。如果不法之徒以「爆門」的方式開鎖，其實是輕而易舉的。另外，傳統門鎖需要搭配鑰匙使用，若出門忘記帶鑰匙，也是一件很麻煩的事情，便捷性低。

傳統門鎖 （網上圖片）

Philips智能防盜眼 X Philips EASYKEY Alpha 推拉式智能門鎖 搭配安裝，安全加倍！

Philips智能防盜眼 X Philips EASYKEY Alpha 推拉式智能門鎖 （網上圖片）

1. 感應異常時，聯合貓眼拍攝照片或視頻上傳雲端，同時發送至手機APP。

2. 全自動鎖體。自動開鎖，自動上鎖。

全自動鎖體 （網上圖片）

3. 安全黑科技，防止技術與暴力破解。

（網上圖片）

4. 面板優質。採用汽車製造同級別材質，加厚合金，鐵甲外殼；IML工藝，防水防潮防指紋。

採用汽車製造同級別材質 （淘寶）

5. 六大開鎖模式。

（淘寶）

家居安全需重視，保障人身和財產安全，別到不法之徒進到屋裡才意識到其重要性！

Philips智能防盜眼$2380（原價$2980）；Philips EASYKEY Alpha 推拉式智能門鎖$3780獨家包安裝（原價$4980+安裝費$550）。

如欲購買可上面「立即購買」按鈕前往頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/14）

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