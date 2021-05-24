防水便攜式喇叭大決鬥！邊款喇叭性價比最高？

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撰文： 陳浩然 最後更新日期： 2021-05-24 19:15

不經不覺間又來到炎炎夏日！今年因疫情不能出國旅遊，不少人都選擇到戶外郊遊和露營，希望藉這假期身心放鬆。要有一個好的戶外體驗，不僅裝備重要，一個好的防水喇叭亦不可缺少。今日編輯為大家帶來4個高性價比的藍牙喇叭，為大家做一個詳盡的比較。

一個好的喇叭有甚麼條件？高音準，中音甜，低音勁？遠遠不止於此！除了要有好的音質，續航力、耐用性和防水防塵亦同樣重要！要挑選符合以上所有條件的喇叭確實不容易，這次編輯就為大家帶來4款推介。最重要的是，最便宜＄299 就能入手！

小米 Mi 便攜式防水藍牙喇叭$299

首先要介紹的是小米的便攜式防水藍牙喇叭。小米品牌相信大家都不會陌生，事關小米一向致力推出高性價比的產品，其喇叭的價格親民不在話下，質素絕對能媲美其他大品牌。

小米便攜式防水藍牙喇叭搭配了16w高品質的聲音輸出，而且具有普通和深低音兩種模式供選擇。5.0藍牙版本的喇叭配上輕巧迷你的設計，方便用家隨身攜帶到任何場合。另外，機身亦符合了 IPX7 防水等級，可以在1米水下浸泡30分鐘，就算打風下雨，音樂都不會停止。

值得一提的是，它同時搭配了2600mAh 大容量電池，4小時的充電時間可以用上大約13小時，續航力極佳。機身亦內置麥克風，讓用家有一鍵式免提通話的體驗。

JBL CHARGE 3無線藍牙防水喇叭$579

相信不少網民都有聽過JBL這品牌，全因JBL 是全球最大的專業揚聲器生產商，從原材料開發、喇叭單元的設計和生產、音箱的設計到生產都是由JBL 一手包辦。

這次推介的 CHARGE 3 喇叭內置 JBL BASS雙震膜系統，能播放出高質素的低音頻。 此外，機身亦有極高的續航力，內置6,000mAh 充電電池，支援 20 小時的音樂播放。與其他幾款音響不同，JBL最高可同時支援3 部智能手機或平板電腦，減輕用家需恆常切換連接裝置的煩惱。

JBL亦符合 IPX7 防水等級，可以在1米水下浸泡30分鐘，防雨防水滴，是出外旅遊的良好拍檔。機身的頂端亦具備麥克風，隨時支援免提通話。最後，喇叭支援獨有的JBL Connect系統，可以同時連接多個 JBL 喇叭，讓用家打造屬於自己的音響系統。

Sony SRS-XB33 可攜式藍牙防水喇叭$999

一分錢一分貨，Sony的SRS-XB33 具備極高的性能，適合一些要求較高的用家。

首先， SRS-XB33 有一個優良的音效系統。 機身內的EXTRA BASS™ 揚聲器結合雙被動式震幅器與全頻揚聲器，能夠打造強勁的低音效果。此外，由 Sony 開發的 X-Balanced Speaker Unit，可呈現出高品質音效與強勁的聲壓，帶來更豐富和深厚的聲音效果。

其別出心裁的圓形揚聲器不僅可增加聲壓，打造更強勁的低音，更能減少驅動器偏移，從而減少失真。音響亦設有揚聲器閃燈和多色線性燈光，隨著節拍同步閃爍，讓您隨時隨地享受派對。

其續航力和耐用性亦不會遜色。SRS-XB33 的電池使用時間長達 24 小時，即使開啟 EXTRA BASS™ 模式及其燈光效果，仍足以播放長達 14 小時，就算露營或戶外活動都沒有問題！其設計亦符合最頂端的IP67 防水防塵標準，在海邊或泳池都可以放心使用，沖洗機身亦完全無問題。Sony 亦有較少數的防塵設計，不論上山下海，即使沾滿灰塵，音樂仍會繼續播放。

Bose SoundLink Revolve 無線藍牙防水IPX4喇叭$1190

最後一個要介紹的產品為Bose 的 SoundLink Revolve喇叭。Bose是全美國最大的音響品牌，除了日常的音響，Bose 的產品在汽車音響和航天科技都有相當的口碑。

SoundLink Revolve 在音響中有極佳的表現。其環繞式音響的設計呈現出360 度的全方位音效，加上高效能揚聲器和被動式雙膜共震系統，讓音樂在整個空間擴散及反射，創造身歷其境的臨場感。

SoundLink Revolve 亦有高的續航力和耐用性。 它具備防潑水設計，不論是泳池或放於廚房水槽邊都無需擔心被水淋到。喇叭的四周亦設計為柔軟的物料，提供防撞抗跌的保護。最後，正如圖中所見，一體式的設計有獨特的手感，優雅簡潔的機身適合用家隨處攜帶。

以上四款的喇叭都各有特色，有極高的性價比。高質素的音響配着親民的價錢和優惠，絕對值得大家入手。特別是JBL 的Charge 3音響，有高的續航力和防水設計，在這個價錢很難找到對手。如有意購買，可按以上的藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/24)

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