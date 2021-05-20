小米勁敵｜國產VIVO推$1798 5G手機硬撼小米 入門價錢配中階規格

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-05-20 18:22

智能手機市場向來由蘋果及三星引領潮流，隨著蘋果正式推出5G iPhone，智能手機的戰場亦逐漸由性能鏡頭鬥至5G技術。然而不論是2G轉3G、3G轉4G，幾乎每次的改朝換代，消費者都必定要先經歷一段「捱貴機」及「捱貴Plan」的時間，但可幸的是，隨著愈來愈多國產品牌及新力軍加入5G手機市場，5G機種亦由旗艦機慢慢地下放至中階，甚至是入門級機種，選擇比以往更多之餘，價錢亦更加親民。假如想以合理的價錢轉用5G，現今市場上又有哪些平價的5G新機值得推薦？

5G 技術逐步普及，不少手機品牌都相繼推出5G手機，不期然令一眾用家猜想4G手機會否很快被淘汰，而今年是否需要更換5G手機呢？

5G vs 4G？新技術下需要換機嗎？

5G與4G的分別最主要體現於網速方面，5G網絡比4G快近10倍，而延遲則比4G少10倍。而要使用5G網速，就必需使用5G數據計劃及擁有一部5G手機。雖然5G的網絡及硬件仍在不斷進步中，但無論如何，5G相信都是未來手機市場的發展趨勢，假如沒有「追新機」的習慣，想換機時不妨先考慮5G手機，免去其後二次換機的麻煩。

國產VIVO推出千元5G手機 比小米更抵玩？

5G手機早於兩年多前已經推出，雖然現時的機種選擇已非常豐富，但整體價錢仍一直徘徊於$5000至$10000的水平，即使是以性價比見稱的小米手機也不例外，假如不追求旗艦機的規格，同樣是國產品牌的VIVO便推出多款價位$1700至$2500的5G手機，到底千元的5G手機功能如何？VIVO又是否換新機的好選擇？以下立即來看看。

VIVO IQOO Z3 5G 智能電話：兩千元手機用出五千元感覺？

千元手機往往會予人不實用、低質素的印象，在性能上似乎不能夠對它的要求太高，不過VIVO IQOO Z3雖然價錢便宜，但它的定位其實屬於中階等級，以主攻大眾使用需求為主，除了以5G作為賣點，同時亦標榜使用高通768G處理器、具備120Hz 畫面更新率、180Hz 觸控反應率、Jovi智能語音助手、55W 有線快充、AI智能拍照等各項功能。

VIVO IQOO Z3 5G 智能電話（8+128GB）（8+256GB）

規格方面，IQOO Z3 搭載的是 Snapdragon 768G 處理器，GPU 採用 Adreno 620，時脈達 725MHz，能夠提供更好的 CPU 和 GPU 性能，且支援 GPU 驅動程式更新。同時，Z3亦採用整合式 5G 網絡晶片，可支援6GHz以下頻段與毫米波連接功能，並同相容SA及NSA兩種5G連網模式，屬中高階定位的處理器。除了可帶來更好的性能，處理器中的「G」字亦代表這款手機是專為遊戲而設計，配合UFS 2.2儲存、內存融合技術、Multi-Turbo 5.0系統優化，不僅加快手機下載遊戲速度，更可支援多款主流的90/120幀的高幀率遊戲，讓遊戲的寫入及讀取速度提升不少，減少遊玩時出現lag機等的情況。

此外，IQOO Z3 出廠時亦預載了一系列與遊戲相關的功能，譬如「鷹眼顯示增強」、「4D遊戲振感」、「Monster模式」、「時間提醒」等遊戲模式，能夠針對不同遊戲場景提升玩家戰鬥力及遊戲體驗。

有了軟體的加持，當然亦少不了硬件的配合。IQOO Z3同時亦搭載了120Hz的高速屏幕，每秒可採集多達180次的屏幕觸控，顯示出120個畫面，並支援HDR10畫面強化，不止打機速度更快更流暢，高清晰度亦都讓劇迷煲劇時同樣受惠。

5G及運行性能雖然是IQOO Z3的主要特點，但它在其他方面其實亦下足功夫。iQOO Z3採用了中階機種常見的三鏡頭設計，由6400萬像素的高清主鏡頭、加上120°超廣角鏡頭，以及4cm微距鏡頭組合而成。主鏡頭亦同時支援4K/60fps影片拍攝。

拍攝模式及濾鏡是現今不少國產手機相當重視的一點。IQOO Z3提供了多種夜景拍攝模式、一鍵 VLOG 功能，並支援寬畫幅，及多種風格化濾鏡。

使用濾鏡拍攝的夜景照片：

至於在電量方面，IQOO Z3採用了4400mAh電池，容量算是中規中矩，同時亦提供55W快充手機從15%充60%只需要15分鐘的速度。

最後，IQOO Z3 提供了三種儲存組合，分別是 6GB 記憶體與 128GB 儲存容量、 8GB記憶體搭配 128GB及256GB 儲存容量，另外當然亦支援記憶卡擴充。

iQOO Z3的機身厚度為8.5mm、重I約185.5g，一共有「深空」、「星雲」、「雲氧」三種顏色，其中又以帶有幻彩效果的「星雲」最受歡迎。

iQOO U3 5G版 全網通 V206：入門價錢配中階規格

儘管IQOO Z3 的規格性能確實是超出價格預期不少，但以國產手機的標準來說，它的價錢仍然未算十分便宜。要是想尋找一款更經濟實惠的5G手機，不妨來看看同為iQOO系列的U3，雖然它的規格性能明顯比iQOO Z3降一級，但以千餘元售價來說還是有不少亮點。

iQOO U3 5G版 全網通 V206 （8GB+128GB）

iQOO U3採用的是MediaTek 天璣 800U 晶片，八核處理器的主頻達 2.4GHz，配搭5G+5G 雙 5G 待機及雙加速技術，大幅提升上網速率，雖然為入門機種，但整體效能都達到中階手機水平。

配合UFS 2.2儲存，順序讀寫速度及隨機讀寫速度亦有所提升，無論開啟大型遊戲，還是大型文件都相當流暢及快速。

雖然iQOO U3並非針對遊戲而設的手機，但它依然配備了一系列的遊戲功能，包括「遊戲變聲」、「4D 震感」、「電競模式」、「勿擾模式」，加上Multi-Turbo 3.0技術可快速定位並修復第三方應用問題，用來玩遊戲當然也不成問題。

為了提升遊戲及App運行時的效能，並減少電池損耗，iQOO U3的機身內使用了五重液冷散熱系統，當中具備9 顆溫度傳感器、液冷散熱管、石墨散熱片、高導熱銅箔、及導熱凝膠，配合Cooling Turbo 智能散熱管理系統，讓手機保持在適當溫度，延長手機使用壽命。

鏡頭方面iQOO U3採用了雙鏡頭設計，分別是4800萬像素主鏡頭及200萬像素虛化攝像頭，支援4K影片拍攝，並供多種拍攝模式，包括環形補光、電影畫幅，以及多種人像及夜景風格。

在超級夜景 2.0技術下拍攝的夜景效果：

最後不得不提的是，iQOO U3配備了比iQOO Z3更強的5000mAh大電池，並搭載了5G-UltraSave及AI 省電技術，令電池續航力更強，電量更為耐用。以千多元價位來說也實算相當驚喜。

iQOO Z3一共推出了「太初黑」、「輝光藍」、「緞綢白」、「淺蔚藍」四種顏色，機身厚度為8.4mm，重約185.5g。

主打大眾化定價的iQOO系列雖然只售千零二千元，但論規格、論性能， iQOO Z3及iQOO U3兩者的水平也相當接近，甚至能夠達到中階機的程度，加上合理的價錢，無論打算換機，還是作為第一部5G入門機，同樣都是不錯的選擇。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/20)

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