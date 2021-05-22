【脫毛機】10分鐘全身脫毛 英國「國家級」科技品牌 體毛不再生！

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撰文： 孫小水 最後更新日期： 2021-05-22 17:00

夏天，一個適合露腿、露手臂的季節。望向自己的身體，腳毛太多，手毛一大堆，腋下猶如亞馬遜森林，雜草茂盛。體毛露出來被別人看見難免有些尷尬。如今，許多人會用不同的方法脫毛，有些人用脫毛膏，有些人用脫毛蠟紙，有些人用刀片刮，有些人去美容院做脫毛療程等等。

但是！這些脫毛方法不但麻煩，而且治標不治本......

（Adobe Stock）

脫毛膏、蠟紙、刀片脫毛——壞處

（1）刺激皮膚——脫毛膏的原理是利用化學物質溶解毛髮結構，從而使毛髮脫落。這種化學物質的主要成分是疏乙酸，具有刺激性，頻繁使用或敏感皮膚使用的話，會造成皮膚紅腫過敏，甚至發出皮疹；

（freepik）

（2）毛髮變粗——法容易留下斷了一半的殘毛——內嵌毛。內嵌毛被埋在皮膚裡無法正常長出，外觀跟雞皮疙瘩一樣。毛髮埋沒會造成不定時的發炎反應和產生色素疤痕；

（freepik）

（3）色素沉着——會對皮膚造成刺激及敏感反應；

皮膚色素沉著（TaoBao）

（4）毛囊發炎——用拔毛方式除毛，容易角化粗糙，毛囊發炎，造成毛囊炎。

毛囊炎（健康百科）

美容院脫毛——壞處

美容院脫毛（未來素材）

（1）費時——每次脫毛都需要預約美容院，然後前往。這種方法的時間自由度較少。此外，來回美容院也需要一定的時間；

（Unsplash）

（2）成本高——脫毛療程的收費較高，少至幾百，多至上萬，成本較高。

（Unsplash）

脫毛膏、蠟紙、刀片脫毛對身體都存在一定的傷害，而美容院脫毛成本又高。

SmoothSkin Bare+激光脫毛機來了！性價比超高！輕鬆快捷就能脫毛，持久抑制毛髮再生，更毛毛們說Bye Bye啦！

SmoothSkin Bare+激光脫毛機（01mall）

SmoothSkin Bare+激光脫毛機來自英國，此品牌被名為英國「國家級」科技品牌。在2019年，SmoothSkin品牌獲得了第53屆Queen’s Awards for Enterprise。

英女王與SmoothSkin品牌方（TaoBao）

品牌創始人在1979年發明了激光脫毛機，近40年來亦一直在光學脫毛行業研究及發展。SmoothSkin擁有多年來研發的成果，其脫毛產品的技術在行內絕對是數一數二，技術成熟，效果明顯。

研發激光脫毛機（TaoBao）

SmoothSkin Bare+激光脫毛機只有手掌大小，小巧美觀，方便使用及攜帶，在家也能輕鬆脫毛！

（01mall）

1. 超快速閃光，全身使用：1分鐘閃動115次，一次的全身脫毛僅需10分鐘就能完成；

全身脫毛僅需10分鐘（TaoBao）

2. 不限次閃光光頭：光頭閃光次數沒有上限；

不限次閃光光頭（什麼值得買）

3. 持久抑制毛髮再生：多項臨床試驗證實，它擁有卓越的脫毛效果。研究指出，只需4周，每週使用一次，便可抑制92%的毛髮再生；僅用4次，第六個月後87%的毛髮未有再生；

僅用4次，第六個月後發現87%的毛髮並未再生 （Taobao）

使用前後對比 (Goo)

4. 通過美國聯邦藥監局FDA CLEARED審核：SmoothSkin獲得的FDA證書的適應症指出「持久抑制毛髮再生，即在一個脫毛療程后的6/9和12個月後觀察均長效穩定地抑制毛髮的再生。」。

FDA CLEARED審核（Taobao）

長效穩定地抑制毛髮的再生（Taobao）

超簡單操作，1秒上手！

- 自動感應皮膚接觸，無需對照色卡；

- 整機僅一鍵操作；

- 點動/滑動2種脫毛方式。

操作簡單（Taobao）

使用步驟：

Step 1——刮毛準備：使用剃毛刀將多餘的毛髮刮掉，保持皮膚乾淨乾燥；

刮毛（freepik）

Step 2——連接電源開關：連接電源，把儀器燈頭垂直緊貼皮膚直接指示燈亮白色；

連接電源，緊貼皮膚後指示燈亮白色（小紅書）

Step 3——燈頭垂直緊貼皮膚：使用時燈頭持續垂直緊貼於皮膚；

燈頭垂直緊貼皮膚（TaoBao）

Step 4——開始脫毛：點動/滑動脫毛。小面積：臉部、腋下、比基尼區域等；大面積：手臂、腿部、背部區域等。

點動/滑動脫毛（Taobao）

IPL強脈沖光：

更深層的穿透能力。

IPL穿透能力比較 (TaoBao)

更有效地能量密度和閃光持續時間。

與其他品牌的能量密度和閃光持續時間比較 (TaoBao))

用家真實反饋：

使用前後（小紅書）

使用前後（小紅書）

使用前後（小紅書）

注意事項：

*不適用於懷孕、哺乳期、18歲以下、曾有皮膚癌變的用戶；

*避免有紋身、黑色素痣、皮膚炎症的局部皮膚位置使用。

SmoothSkin Bare+ 激光脫毛儀$1550（原價$2198）

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/18）

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