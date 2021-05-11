護膚｜毛孔變粗4大類型成因分析　精選10 大收縮毛孔護膚好物推介

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-05-11 08:00

護膚｜毛孔粗大如何處理？毛孔粗大有不同成因，可分4 大類型及特徵，有人先天油脂分泌旺盛，亦有後生因素如經常擠壓，以致毛孔變組變大。解決毛孔粗大要對症下藥，你知道自己屬哪一類型嗎？如何護膚有助收緊毛孔？《01女生》精選多款名牌人氣產品，入手前不妨參考！

每個人膚質不同，毛孔粗大的類型及成因也不同。（dr.g_official@IG）

4種毛孔粗大類型

人人膚質各異，導致毛孔粗大的原因亦各有不同，有人皮膚油脂分泌旺盛、有人過分擠壓毛孔等，都會導致毛孔愈來愈大，日積月累下來毛孔粗大情況，有機會愈來越嚴重。毛孔粗大可分為4大類型，你又是屬於哪一種類型呢？

▼▼▼【按圖詳細瞭解4種常見毛孔粗大類型，以及不同類型的特徵】▼▼▼

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編輯精選：收毛孔人氣美妝產品10 大推薦

毛孔類型不同，可按自己膚質去改善，例如臉上多暗瘡，應該選擇抗痘收毛孔護膚品，而乾燥肌膚型，則較適合滋潤保濕功效強的產品。

不少美妝品牌都推出過細緻毛孔的產品，《01女生》精選多款人氣產品，當中不乏性價比高，大家入手前不妨參考。

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不少產品能夠滋潤肌膚同時緊緻毛孔，讓肌膚更平滑光亮。（clinque@IG）

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