隋棠43歲來港超美！6保養打造白滑美腿：睡前必做一動作去水腫

美腿｜台灣辣媽隋棠日前驚喜來港！她穿著優雅的深藍色套裝連貝蕾帽，襯搭白色鞋袋，展現出法式活力。雖然43歲的隋棠，已有2子1女，但無論外貌和身材，依然保持超好，一雙白滑纖長腿令人羨慕不己，更被譽為「台灣第一美腿」。原來她保養美腿心得，包括腿部必塗防曬，而睡前必做一個步驟，可促進雙腿血液循環去腫，保持線條。



隋棠當年憑電視劇《犀利人妻》及電影《撒嬌女人最好命》備受好評。入行已有22年的她，於2015年結婚，育有2子1女。雖然早年休息了一陣子，但她依然保持在最佳狀態，即便近期回歸幕前，外貌仍像數年前般，看來肌膚白嫩，還有一雙鉛筆腿，美得令人羨慕。她日前來港出席Loro Piana活動，率先觀看最新系列，並向《01女生》分享當日的穿搭和感受：

43歲的隋棠已有3名孩子，但她一雙44吋長腿仍狀態大勇，毫無贅肉，腿型筆直又光滑。

隋棠雖然已經43歲，更生過3次小孩，但隋棠擁有的長腿卻有如逆天般「只應天上有」。(suitangtang@IG)

產期前後的隋棠，曾有一段時間肥腫難，為了還原一雙纖長美腿，隋棠持之以恆運動，提升身體新陳代謝、喝紅豆水去水腫，另外，「鉛筆腿」的練成，還靠每日睡前塑腿襪，一雙看似大媽穿的「塑腿襪」，原來能外施壓力，促進雙腿血液循環去腫。

維持白滑纖長腿，日常護腿也不可缺少，而隋棠有6大保養秘訣，令一雙腿變得吸睛。

▼▼▼【按圖看】隋棠「6大保養美腿秘訣法」，睡前塑腿襪去塑造美腿；定期為膝蓋去角質減少色素沈澱？▼▼▼