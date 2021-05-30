21種脫毛方法最完整真人實測　剃刀脫毛劑蜜蠟到雷射除毛一一試驗

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-05-30 07:03

只能在自家浴室做的剃腿毛評測，居然就這樣堂而皇之搬上檯面，VOGUE為妳一次實測21種各式各樣除毛方法，來看看到底哪些方法最好用。

腿毛送別計畫開始，不管妳的腿毛是多是少，有在搭理或都放任不管，女孩雙腳維持乾淨柔嫩的膚質，穿上短裙熱褲才好看。這次，就來看看羅列的21種除腿毛的方法，到底感受與效果如何。

除毛會越除越少還是越除越多

根據皮膚科醫生的說法，如果定期脫毛，隨著時間的流逝，你可能會發現毛髮會減少一些但不多。脫毛就是用機械的方式將毛髮拔除，有時候當你一次又一次的這樣做時，你會將毛囊給破壞，因此毛囊就會留下傷痕，不再生長出任何毛髮。

夏天將至，還在煩惱用甚麼方法除腿毛最有效？剃刀、脫毛機、脫毛劑、鑷子、浮石、軟蠟、硬蠟、冷蠟、雷射以及坊間偏方，花多眼亂，讓編輯真人實測21種脫腳毛方法，令你在炎夏裏更自信地為大地帶來光滑美腿~（點擊放大閱讀）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：史上最完整21種拔除、脫去腿毛方法實測，從刮毛、脫毛到雷射除毛，哪種最好效果見真章大全集！】