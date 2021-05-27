藍牙耳機 | 被譽為音質最好的無線耳機 讓你沉醉於音樂的世界！

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撰文： 孫小水 最後更新日期： 2021-05-27 19:00

偶爾離開繁雜鬧市一下，戴上耳機，進入音樂的世界，靜聽旋律的高低，身心放鬆，是一種享受。在這個年代，許多人的生活都伴隨著音樂，他們戴上耳機，走在路上、坐在車上、閱讀書本、發呆冥想等等，音樂的旋律無處不在。若要真的戴上耳機就能與世隔離，盤旋在音樂的世界裡自由奔放，那麼耳機的選擇最為關鍵！

市面上的無線藍牙耳機滿山遍野，各式各樣，對於一些行外人而言選擇起來確實有一些難度。

各式各樣的無線藍牙耳機 （techteller）

這裡，小編幫你選！

為你帶來被譽為音質最好的真無線耳機—Sennheiser Momentum真無線藍牙耳機二代！先聲奪人，降噪有力，靜享佳音！

Sennheiser Momentum真無線藍牙耳機第二代 （techteller）

75年來，品牌Sennheiser一直致力於研究音頻，追求卓越的音質，為求創造獨特的音樂體驗。

（WeiBo）

耳機的功能特色

1.7毫米微動圈驅動單元：寬闊的聲場和充沛的動態，以及更豐富的細節輸入；

2. 5-21000Hz：出色的低音下潛和高頻延伸，真實還原聲音細節；

就像是歌手專門在你耳邊唱歌！

(DMA)

3. 自動降噪： 擁有主動降噪功能，採用先進的波束形成技術，利用兩個話筒來降低噪聲並確保清晰拾取聲音。前一秒還能聽到外界雜音，降噪開啟後，瞬間的驚艷感形成鮮明對比；

（DMA）

4. 28小時電池續航：可連續播放7小時音樂，通過充電盒充電後可延長至28（7+21）小時；

（TaoBao）

5. 透明聆聽：可調節使清楚聽到周圍的聲音；

（sennheiser）

6. 手機App：自定義設置、調節內置均衡器、藍牙設備管理、固件更新等操作；

（TaoBao）

7. 輕鬆激活語音助手（Google/Siri）：按下耳機上的按鈕；

8. 防水：IPX4級防水，可抵擋雨水和汗水入侵。

（freepik）

技術參數

（TaoBao）

充電盒的外觀

1. 材質：塑料材質，以布面織物覆蓋盒身，重量較輕；

（TaoBao）

2. 充電口及電量顯示：Type-C 充電口， 充電口左方為電量指示燈，右方為電量顯示按鈕；

（什麼值得買）

3. 顏色：白色、黑色。

（TaoBao）

耳機：

1. 鍍金充電接觸點

2. Led提示燈

3. 紅外線傳感器

4. 金屬鐳射表面，一指觸控

(TaoBao)

包裝

（TaoBao）

內附：Momentum真無線耳機、充電盒、USB-C充電線、硅膠耳墊（XS/S/M/L）

Sennheiser Momentum無線藍牙耳機二代平衡進口貨 $1890 (原價$2399)

如欲購買可上面「立即購買」按鈕前往頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/21）

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