返工返學必備！三款人體工學鼠標鍵盤令你事半功倍！

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撰文： 林美斯 最後更新日期： 2021-05-30 18:00

無論是上班還是上學，我們每天都有大部份時間要對著電腦。可是，長期重複打字和移動滑鼠，手腕的關節會過度活動，再加上不良的姿勢，很容易引致手腕酸痛和肩頸僵硬，更有機會令手部神經和肌肉過度疲勞，從而受傷。這時候，採用人體工學設計的鍵盤和鼠標就可以幫你趕走長時間使用電腦所帶來的疲乏不適了。

乍一看，這些人體工學鍵盤和滑鼠的設計都是奇形怪狀的，與傳統的設計大相徑庭，但不要被它們的外觀嚇怕了！其實相比起傳統的設計，人體工學設計有很多好處。這些滑鼠和鍵盤針對人們使用傳統鼠標和鍵盤時所產生的不良反應，然後改善傳統的設計，使鼠標和鍵盤在使用上更加舒適，助你維持自然的姿勢，驅散壓力疲勞。

以下為大家推介三款人體工學鼠標和鍵盤，上班族和學生都適用！不妨看看有沒有需要的產品吧！

垂直設計更舒適 |iClever 人體工學護腕無線滑鼠$250（原價$280）

長期維持同一姿勢使用滑鼠可能會出現「滑鼠手」，手腕前方可能會感到痛楚，更有機會影響到手指，令手部感到麻木、無力和灼痛，甚至出現肌肉萎縮，疼痛也可能延伸至手臂、肩膀和脖子等部位，情況不容忽視。要想紓緩或避免「滑鼠手」的出現，可以嘗試使用這款 iClever 人體工學護腕無線滑鼠。

它的垂直設計能夠改變原本使用扁平滑鼠的錯誤姿勢，讓你用最自然舒適的方式握著滑鼠，減緩肌肉的疲勞，降低拉傷前臂及手腕的壓力。你可以從各種角度握住滑鼠，例如滑鼠下方的側面擱板等，把整個鼠標握住，保持完美的弧線，減輕手部肌肉的緊張感。

這款滑鼠使用USB即可輕鬆充電，不需要更換電池。為了節省電池壽命，滑鼠閒置10分鐘後便會自動進入睡眠模式。這款無線滑鼠亦具備高兼容性，能夠同時與Windows系統、Mac OS等系統配對，即使要在不同系統間切換也非常方便。

時尚輕巧更耐用 |Microsoft 藍牙人體工學滑鼠$438（原價$499）

如果你是Windows用家，不妨考慮一下 Microsoft 藍牙人體工學滑鼠。這款無線滑鼠符合人體工學設計，外形時尚簡約，體型輕巧、設計耐用，能給你全天候的舒適感覺。

滑鼠有拇指凹槽設計，配有柔軟易握的拇指支撐墊，把手放上去，就會與滑鼠全方位貼合，呈現自然的手勢。人體工學設計不但能端正手部姿勢，更可以減輕長時間使用下產生的不適和受傷風險。

這款滑鼠使用了BlueTrack藍光追蹤技術，加上經過機械加工的滾輪和底座，能夠在任何材質的表面上精準地操控，即使在大理石和玻璃上（透明玻璃和鏡面除外）也能輕鬆使用。

滑鼠最多可以與三台裝置連線，十分方便。經過設定後，更可以與Android、Mac和iOS系統的行動裝置配對，流暢地切換使用。在日常使用的情況下，充電一次最長可使用15個月，續航力非常持久。

分體鍵盤更安心 |Microsoft 人體工學鍵盤$528（原價$598）

同樣是 Microsoft 出品的人體工學鍵盤，配置分體式鍵盤，不但能讓你舒適地工作，更能減輕打字所帶來的疲勞。這種左右兩邊分離的設計經過人體工學專家認可，可以讓手腕維持自然良好的姿勢打字，不用駝背或彎腰以適應鍵盤的位置。即使長期對著電腦工作，也能有效減輕因過度疲勞而受傷的風險。

鍵盤設有經過改良的手掌承托，經過了多重人體工學測試，可靠又放心。承托的部份使用了優質的面料，設計細膩時尚，讓你的手腕時刻保持輕鬆的平放姿勢。鍵盤上的弧度也是手腕放鬆的最佳角度。根據左右手的姿勢，鍵盤分為兩種弧形角度，連續使用後手腕依舊輕鬆自如。

這款鍵盤內置快捷鍵，能夠有效提高生產力。鍵盤設有 Office 365、表情符號和搜尋專用的功能鍵，亦有能讓你輕鬆存取媒體控制等功能，方便又高效。

以上三款人體工學滑鼠和鍵盤都能為你提供傳統產品無可比擬的舒適度，即使要長期對著電腦，也不用怕手部不適和疼痛了！

如欲購買，可以按上面藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/27）

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